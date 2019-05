Hubsan to popularna marka w niższym segmencie cenowym. X4 to dobry wybór na pierwszego drona.

Hubsan X4 H107C oferowany jest również w wersji FPV (First Person View), ale jest ona znacznie droższa. To właśnie dlatego do naszego rankingu wybraliśmy podstawowy model H107C, który jest znacznie tańszy.

Źródło: techadvisor

Urządzenie dostarczane jest w zestawie z kamerą, ale nie ma możliwości poglądu obrazu na żywo, co może być wadą dla niektórych użytkowników. W tej cenie musimy jednak zaakceptować takie kompromisy. Jakość wideo jest zresztą bardzo słaba, ale X4 to świetny dron. Nie bez znaczenia jest szeroka dostępność akcesoriów i części zamiennych. Zdecydowanie warto zastanowić się nad X4 H107C.