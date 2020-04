Hulajnoga elektryczna Fiat 500 F85 - szybkie i komfortowe przemieszczanie się po mieście dzięki nowoczesnym technologiom.

Hulajnoga elektryczna Fiat 500 F85 to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają alternatywy dla komunikacji publicznej. Dzięki zaawansowanej technologii i innowacyjnym funkcjom możemy szybko poruszać się po mieście bez stania w korkach. Jednoślad marki Fiat został wyposażony w silnik o mocy 350W, który umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h w trybie sportowym i ok. 15 km/h w trybie standardowym. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 7,5 Ah, który pozwala przejechać ok. 20 km. Czas ładowania baterii wynosi od 3 do 4 godzin, więc dojeżdżając do pracy możemy podłączyć urządzenie, aby bez obaw wrócić hulajnogą do domu.

Dla bezpieczeństwa zastosowano hamulec tarczowy z sygnalizacją hamowania, a platforma na stopy została pokryta antypoślizgowym materiałem. Nie zabrakło również dzwonka oraz odpowiedniego oświetlenia, zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Komfort jazdy i pokonywanie niewielkich wzniesień jest możliwe dzięki 8,5-calowych gumowych oponach.

Sprzęt nie należy do najmniejszych (110,5 x 42,5 x 114 cm) i najlżejszych na rynku - waży ok. 13,5 kg, ale po złożeniu jego przenoszenie okazuje się dosyć wygodne (110,5 x 42,5 x 49,5 cm). Maksymalne dozwolone obciążenie hulajnogi wynosi 140 kg.

Hulajnoga Fiat 500 F85 sprawdzi się przede wszystkim podczas samodzielnego podróżowania po mieście.