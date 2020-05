Automower 450X to automatyczna kosiarka do trawników 5000 m2.

Test automatycznego robota koszącego firmy Husqvarna do dużych trawników o powierzchni do 5000 metrów kwadratowych.

Jeden z najbardziej zaawansowanych robotów koszących na rynku. Model zaprojektowano z myślą o koszeniu trawników o maksymalnej powierzchni 5000 m.

Husqvarna Automower 450X ma zestaw nowoczesnych rozwiązań, obejmujący: moduł GPS do mapowania ogrodu, sensory ultradźwiękowe wykrywające przeszkody, moduł GSM pozwalający na zdalną współpracę z dedykowaną aplikacją. Całość sprawia, że robot zapewnia zoptymalizowane warunki koszenia bez udziału użytkownika. Oczywiście może on również samodzielnie zarządzać jego pracą i to z niemal dowolnego miejsca na świecie.

Robot posiada również wbudowane reflektory LED, umożliwiające śledzenie jego pracy nocą.

Automower 450X jest obsługiwany za pomocą elektronicznego wyświetlacza, pozwalającego zdefiniować harmonogram i elektronicznie wyregulować wysokość koszenia w zakresie 20-60 mm. Szerokość cięcia to 24 cm, natomiast maksymalne nachylenie w obszarze roboczym nie powinno przekraczać 24 stopni.

Powrót urządzenia do bazy może odbywać się z wykorzystaniem ruchu nieregularnego, przewodu granicznego lub jednego z trzech przewodów doprowadzających. Robot został wszechstronnie zabezpieczony przed kradzieżą. Systemy ochronne obejmują kod PIN, alarm, śledzenie GPS oraz powiadomienia przychodzące na dedykowaną aplikację.

Producent zapewnia również certyfikat upoważniający do otrzymania nowego robota jeśli ten zakupiony zostanie skradziony w ciągu pierwszego roku użytkowania.

Aby kupić kosiarkę, zajrzyj TUTAJ.