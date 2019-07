Hybryda idealna? Testujemy Microsoft Surface Pro 6

Laptop i tablet w jednym? Czy hybryda to dobry zamiennik dla tych urządzeń. Testujemy Microsoft Surface Pro 6 i odpowiadamy na to pytanie.

Microsoft to firma odpowiedzialna za produkcje najpopularniejszego systemu operacyjnego na komputery - Windows. W pewnym momencie przy okazji premiery Windowsa 8, który miał stać się uniwersalnym systemem operacyjnym dla każdego urządzenie - telefonu komórkowego, tabletu oraz rzecz jasna komputera Microsoft pozazdrościł Apple i postanowił wprowadzić na rynek własną serię komputerów premium pod nazwą Surface.

Microsoft Surface to wzorcowe urządzenia dla systemu Windows i są niczym innym, jak Pixel'e w świecie Androida. Urządzenia te reprezentują wszystkie możliwości i funkcjonalności systemu. Każdy produkt z linii Surface wyposażony jest w ekran dotykowy, co jest cechą charakterystyczną serii. Microsoft od czasu premiery Windows'a 8 w 2012 roku pokłada duże nadzieje w interakcji przy użyciu dotyku w komputerach.

Linia Surface składa się z tabletów Surface z systemem Windows RT opartych na procesorach ARM, które już od dawna nie są produkowane i wspierane (nie dostały aktualizacji do Windows'a 10), urządzeń 2 w 1 Surface Pro, laptopów Surface Laptop, przenośnych stacji roboczych Surface Book, małych tabletów Surface Go oraz komputerów All-in-One Surface Studio.

Każde z urządzeń wyróżnia się rewelacyjną jakością wykonania, innowacyjnymi funkcjami, świetnym dopasowaniem sprzętu do możliwości systemu i jak na urządzenia typu premium przystało nieprzyzwoicie wysoką ceną. Przykładowo Surface Studio kosztuje w Polsce niespełna 20 000 zł.

Do testów otrzymaliśmy pośrednią konfigurację, która jest najchętniej wybierana przez kupujących wraz z klawiaturą Type Cover oraz rysikiem Surface Pen. Dopiero taki zestaw pozwala w 100 procentach wykorzystać potencjał Surface Pro.

Microsoft Surface Pro 6 - Specyfikacja techniczna

Wymiary: 292 mm x 201 mm x 8,5 mm

292 mm x 201 mm x 8,5 mm Masa: i5: 770 g, i7: 784 g

i5: 770 g, i7: 784 g Przestrzeń dyskowa: Dostępne pojemności dysku SSD: 128 GB, 256 GB (testowy egzemplarz), 512 GB lub 1 TB

Dostępne pojemności dysku SSD: 128 GB, 256 GB (testowy egzemplarz), 512 GB lub 1 TB Wyświetlacz: Ekran PixelSense™ o przekątnej 12,3 cala

Ekran PixelSense™ o przekątnej 12,3 cala Rozdzielczość: 2736 x 1824 (267 PPI)

2736 x 1824 (267 PPI) Współczynnik proporcji: 3:2

3:2 Dotyk: 10 punktów dotykowych

10 punktów dotykowych Czas pracy baterii: Do 13,5 godz. podczas odtwarzania wideo z lokalnego dysku twardego

Do 13,5 godz. podczas odtwarzania wideo z lokalnego dysku twardego Pamięć: 8 GB lub 16 GB pamięci RAM

8 GB lub 16 GB pamięci RAM Grafika: Intel® UHD Graphics 620 (i5), Intel® UHD Graphics 620 (i7)

Intel® UHD Graphics 620 (i5), Intel® UHD Graphics 620 (i7) Procesor: Intel® Core™ i5-8250U lub i7-8650U 8. generacji5

Intel® Core™ i5-8250U lub i7-8650U 8. generacji5 Złącza: 1 pełnowymiarowy port USB 3.0, Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, Port Mini DisplayPort, 1 x port Surface Connect, Port klawiatury Type Cover do Surface, Czytnik kart microSDXC, Zgodność z pokrętłem Surface Dial*

1 pełnowymiarowy port USB 3.0, Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, Port Mini DisplayPort, 1 x port Surface Connect, Port klawiatury Type Cover do Surface, Czytnik kart microSDXC, Zgodność z pokrętłem Surface Dial* Zabezpieczenia: Układ TPM 2.0 zapewniający zabezpieczenia klasy korporacyjnej, Zabezpieczenia klasy korporacyjnej dzięki funkcji uwierzytelniania przez rozpoznawanie twarzy Windows Hello

Układ TPM 2.0 zapewniający zabezpieczenia klasy korporacyjnej, Zabezpieczenia klasy korporacyjnej dzięki funkcji uwierzytelniania przez rozpoznawanie twarzy Windows Hello Aparaty, wideo i dźwięk: Kamera do uwierzytelniania poprzez rozpoznawanie twarzy Windows Hello (z przodu), Kamera przednia 5 MP z możliwością rejestrowania wideo HD 1080p w aplikacji Skype, Kamera tylna 8 MP z autofokusem i możliwością nagrywania wideo Full HD 1080p, Dwa mikrofony, Głośniki stereofoniczne o mocy 1,6 W z obsługą technologii Dolby® Audio™ Premium,

Kamera do uwierzytelniania poprzez rozpoznawanie twarzy Windows Hello (z przodu), Kamera przednia 5 MP z możliwością rejestrowania wideo HD 1080p w aplikacji Skype, Kamera tylna 8 MP z autofokusem i możliwością nagrywania wideo Full HD 1080p, Dwa mikrofony, Głośniki stereofoniczne o mocy 1,6 W z obsługą technologii Dolby® Audio™ Premium, Oprogramowanie: Windows 10 Home, 30-dniowy okres próbny dostępu do usługi Microsoft Office 365

Windows 10 Home, 30-dniowy okres próbny dostępu do usługi Microsoft Office 365 Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi: Zgodność ze standardem IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Technologia bezprzewodowa Bluetooth 4.1

Wi-Fi: Zgodność ze standardem IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Technologia bezprzewodowa Bluetooth 4.1 Czujniki: Czujnik światła otoczenia, Przyspieszeniomierz, Żyroskop

Czujnik światła otoczenia, Przyspieszeniomierz, Żyroskop Obudowa: zintegrowana obudowa magnezowa z ukrytym chłodzeniem obwodowym (pasywnym)

zintegrowana obudowa magnezowa z ukrytym chłodzeniem obwodowym (pasywnym) Wersje kolorystyczne: Platynowy, Czarny

Platynowy, Czarny Przyciski fizyczne: Regulacja głośności, zasilanie

Do testów otrzymaliśmy konfiguracje wyposażoną w procesor Intel Core i5 8250U, 8 GB pamięci RAM oraz z 256 GB nośnikiem SSD. Przysłano do nas urządzenie w czarnej wersji kolorystycznej, która pojawiła się specjalnie dla modelu Surface Pro 6 i jest dostępna dla wszystkich konfiguracji z wyłączeniem podstawowego modelu wyposażonego w 128 GB dysk SSD.

W kwestii specyfikacji technicznej mamy jedną dużą uwagę. Surface Pro 6 wyposażony jest w przestarzałe porty wejścia/wyjścia. Do dyspozycji oddano nam pełnowymiarowe USB 3.0, złącze Jack, port Surface Connect oraz mini DisplayPort. Brakuje USB C oraz Thunderbolt. Nie powinno to mieć miejsca w drogim urządzeniu dla profesjonalistów oraz grafików.

Microsoft Surface Pro 6 - Cena

Urządzenia z linii Surface nie są tanimi zabawkami. Surface Pro to jednak jeden z lepiej wycenionych przedstawicieli serii. Na rynku znajdziemy w chwili obecnej dwie generacje urządzenia - Surface Pro 5 opartą na procesorach 7 generacji (m3, i5 oraz i7) oraz nowszą 6 generację opartą na procesorach Intel Core i5 oraz i7 ósmej generacji. Zastosowany procesor oraz nowy kolor to główne nowości, jakie pojawiły się w szóstej generacji. Zmodyfikowano także baterię, ale o niej przeczytasz w dalszej części recenzji.

Podstawowy model Surface Pro 6 wyposażony w procesor Intel Core i5 8250U, 8 GB RAM oraz 128 GB nośnik SSD w kolorze platynowym kosztuje 4499 zł. Testowana przez nas konfiguracja z 256 GB dyskiem w kolorze czarnym kosztuje 5899 zł. Dodatkowo jeżeli chcemy w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje Surface Pro musimy zdecydować się na zakup klawiatury Type Cover za 669 zł oraz Pióro Surface 499 zł. Łącznie testowe urządzenie z wszystkimi akcesoriami kosztowałoby 7067 zł.

Microsoft Surface Pro 6 - Zawartość zestawu

Surface Pro 6 sprzedawany jest jako tablet, do którego klawiaturę oraz rysik musimy dokupić osobno. Rysik dołączany był od zestawu wraz z modelem Surface Pro 4, ale po premierze kolejnych generacji stał się dodatkowo płatnym akcesorium.

W zestawie znajdziemy:

Tablet

Ładowarkę 44W z dodatkowym portem USB

Instrukcję szybkiego startu

Do testów otrzymaliśmy także klawiaturę Type Cover oraz rysik Surface Pen. Wszystkie akcesoria dostarczone zostały w kolorze czarnym i świetnie komponują się z samym tabletem.

Microsoft Surface Pro 6 - Wygląd i jakość wykonania

Surface Pro 6 wygląda świetnie. Tylko tyle i aż tyle. Obudowa wykonana jest z magnezu, co pozwoliło także na zastosowanie pasywnego układu chłodzenia. Za ten element firmie Microsoft należą się brawa. W końcu w 700 gramowej konstrukcji tabletu upchnięto czterordzeniowy procesor Intel Core i5 ósmej generacji.

Czarna wersja kolorystyczna wygląda bardzo elegancko i od razu wiadomo, że obcujemy z drogim urządzeniem. Spasowanie stoi na najwyższym możliwym poziomie.

Z tyłu urządzenia umieszczono błyszczące logo firmy Microsoft, aparat główny o rozdzielczości 8 MP, mikrofon oraz wbudowaną podpórkę o bardzo dużej możliwości regulacji kąta nachylenia. Odpowiadają za to dwa zawiasy, które działają idealnie płynnie. Możemy również uspokoić osoby, które obawiają się o wytrzymałość tego rozwiązania. Mamy styczność z kilkuletnim Surface Pro 4, w którym zawiasy działają tak samo, jak w nowym testowym modelu.

Przestarzałe porty wejścia/wyjścia

Pod podpórką ukryto informacje odnośnie modelu, numer seryjny oraz pojemność dysku. Nie zabrakło miejsca dla wielu certyfikatów, oznaczeń oraz slotu na karty microSD.

Na lewej krawędzi umieszczono złącze słuchawkowe Jack oraz magnes pozwalający na przymocowanie Pióra Surface.

Zarysowania w miejscu mocowania rysika

Z prawej strony znajdziemy kolejno złącze mini DisplayPort, USB 3.0 Typu A oraz port Surface Connect umożliwiający ładowanie oraz podłączanie dedykowanych akcesoriów.

Na dole umieszczono magnesy oraz złącze do podłączenia Type Cover, a na górze znajdziemy przycisk zasilania oraz klawisze służące do regulacji głośności.

Przechodzimy teraz do najważniejszej części czyli frontu. Umieszczono na nim wyświetlacz, który okalany jest przez duże jak na dzisiejsze czasy ramki (około 2 cm). W okolicach górnych rogów umieszczono dwa głośniki. Na górze znajdziemy też przedni aparat oraz skaner twarzy wykorzystywany do uwierzytelniania za pomocą Windows Hello.

Microsoft Surface Pro 6 - Porty

Nie ma się co oszukiwać porty to jedno z największych rozczarowań. Microsoft zdaje się nie widzieć upływu czasu i nadal stosuje ten sam zestaw, co w przypadku modelu Surface Pro 4 z 2015 roku. Do naszej dyspozycji oddano pełnowymiarowe USB, złącze słuchawkowe, mini DisplayPort oraz gniazdo Surface Connect. Na próżno szukać chociaż jednego portu USB Typu C o Thunderbolt nie wspominając. Znacząco ogranicza to mobilność Surface Pro. Gdyby producent podobnie, jak w przypadku mniejszego Surface Go zdecydował się na dodanie gniazda USB Typu C moglibyśmy w łatwy sposób skorzystać z wielu przejściówek/stacji dokujących, które znacząco rozszerzają funkcjonalność. Obecnie jesteśmy skazani na drogiego Surface Dock'a od Microsoftu, który wykorzystuje port Surface Connect (używany też do ładowania).

Port Surface Connect

Microsoft Surface Pro 6 - Ekran

Surface Pro 6 podobnie, jak starsze generacje wyposażony został w wyświetlacz PixelSense o przekątnej 12,3 cala. Współczynnik proporcji wynosi 3:2, co znacząco zwiększa efektywność pracy. Pomaga w tym także wysoka rozdzielczość 2736 x 1824 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie wynoszące 267 PPI. Takie parametry techniczne ekranu umożliwiają bezproblemową i komfortową pracę z dwoma aplikacjami w tym samym momencie.

Przekątna 12,3 cala to idealny kompromis pomiędzy rozmiarem urządzenia, a komfortem pracy. Z jednej strony Surface Pro 6 to nadal bardzo lekkie i kompaktowe urządzenie, a z drugiej strony można je wykorzystać jako pełnoprawny zamiennik laptopa do pracy, czego nie można powiedzieć o mniejszym modelu Go.

Ekran zabezpieczony jest szkłem i obsługuje do 10 punktów dotyku w tym samym czasie. Nie zabrakło oczywiście wsparcia dla rysika Surface. Całość sprawuje się nad wyraz dobrze. Odwzorowanie kolorów i jakość stoi na najwyższym możliwym poziomie. Jasność maksymalna jest wystarczająca do pracy w pomieszczeniach. Da się również korzystać z urządzenia na dworze, ale w tym przypadku brakuje kilkudziesięciu nitów więcej, aby można było wygodnie pracować.

Przez kilka godzin próbowaliśmy pracy tylko i wyłączenie w trybie tabletu, ale system Windows to jednak oprogramowanie, którego najlepiej obsługuje się przy użyciu klawiatury i myszki, a dotyk jest dodatkiem. Takie rozwiązanie sprawdza się idealnie. Próba korzystania z tabletu jedynie przy użyciu dotyku bez wspomagania się rysikiem w większości przypadków kończyła się naszą frustracją i podłączeniem urządzenia do Type Cover.

Microsoft Surface Pro 6 - Type Cover

Przechodząc już do samych urządzeń wprowadzania - klawiatury i myszy, Microsoft oferuje nam dedykowane rozwiązanie - okładkę Type Cover, która posiada wbudowaną klawiaturę i mysz.

Klawiatura Type Cover jest bardzo płaska, co może budzić obawy o stabilność konstrukcji. Na szczęście wszystko jest bardzo sztywne i zwarte. Nie ma najmniejszego problemu z uginaniem się konstrukcji. Z drugiej strony obudowa wykonana jest z zamszowego tworzywa. Po podłączeniu do Type Cover całość można pomylić z klasycznym notatnikiem.

Sama klawiatura posiada kwadratowe klawisze, co również jest cechą charakterystyczną linii Surface. Nie zabrakło białego podświetlenia o regulowanej intensywności. Pod klawiaturą znajdziemy symetrycznie umieszczony touchpad. Jego wymiary nie są zbyt pokaźne, ale całość działa rewelacyjne. Ciężko znaleźć inny komputer z Windowsem, który posiada podobnie precyzyjną płytkę dotykową.

Type Cover umożliwia nam korzystanie z klawiatury w dwóch płaszczyznach - na płasko oraz pod kątem kilu stopni. Zdecydowanie polecamy drugą opcję. Samo pisanie jest bardzo wygodne dopóki korzystamy z urządzenia na stole. Gdy skorzystamy z Surface Pro wraz z Type Cover na kolanach lub innej nie równej powierzchni szybko odkryjemy, że nie jest to tak wygodne, jak w przypadku zwykłego laptopa. Urządzenie jest wtedy niestabilne (brak innego niż magnetyczne połączenia z tabletem), a całość jest słabo wyważona (klawiatura jest bardzo lekka). Mimo tych niedogodności po kilku próbach można się przyzwyczaić i korzystać z Surface Pro w ruchu tak, jak ze zwykłego laptopa.

Microsoft Surface Pro 6 - Oprogramowanie

Microsoft Surface Pro 6 dostarczany jest z preinstalowanym systemem Windows 10 Home bez zbędnego oprogramowania. Jedynym dodatkiem jest aplikacja Surface, która pozwala na odczyt numeru seryjnego, sprawdzenie poziomu naładowania baterii w akcesoriach oraz kontakt z pomocą techniczną.

Dostarczony do nas egzemplarz posiadał Windowsa 10 w przestarzałej wersji 1803. Dokonaliśmy aktualizacji do najnowszego dostępnego w momencie testów systemu 1903 May Update. Na tej właśnie wersji oprogramowania przeprowadzaliśmy całe testy.

Do działania systemu nie mamy najmniejszych zastrzeżeń. Wszystko działa rewelacyjnie. Nie zauważyliśmy żadnych błędów ani problemów. Wszystko po prostu działało. Tak powinno być w każdym urządzeniu z Windowsem. Doceniliśmy skanowanie twarzy przy użyciu Windows Hello, które działa podobnie do Face ID z iPhone'a X.

Microsoft Surface Pro 6 - Wydajność i kultura pracy

Microsoft Surface Pro 6 dostał potężny zastrzyk energii. Producent zdecydował się na aktualizację procesora z siódmej generacji do ósmej generacji. Dzięki temu do dyspozycji mamy czterordzeniowy procesor Intel Core i5 8250U, który do pomocy ma 8GB pamięci RAM, 256 GB nośnik SSD oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD 620.

Jak na tablet przystało Surface Pro 6 jest chłodzony pasywnie. To ogromna zaleta urządzenia. Wszystkich, którzy obawiają się, że wpłynie to negatywnie na wydajność urządzenia uspokajamy. Magnezowa obudowa bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem ciepła i praktycznie niezauważalne jest, że laptop nie posiada aktywnego chłodzenia. Nawet pod obciążeniem podczas wykonywania testów syntetycznych nie zauważyliśmy, aby taktowanie było obniżane z powodu wysokiej temperatury.

Przetestowaliśmy dla Was Surface Pro 6 w popularnych benchmarkach. Oto wyniki:

PCMark 10: 3284

3284 3DMark Time Spy: 404

404 Geekbench: Single - 4200, Multi - 13676

Sprawdziliśmy również wydajność dysku SSD w programie CrystalDiskMark: Odczyt 1643 MB/s, Zapis 844,8 MB/s.

Microsoft Surface Pro 6 - Dźwięk

Microsoft Surface Pro 6 wyposażony jest w głośniki stereo, które wspierają technologię Dolby Atmos Premium. Moc wynosi 1,6 W. Jakość dźwięku pozytywnie nas zaskoczyła. Tablet gra głośno, wyraźnie i bardzo czysto. Brakuje nieco basów, ale jak na tablet głośniki są rewelacyjne.

Microsoft Surface Pro 6 - Kamery i mikrofon

Microsoft Surface Pro 6 posiada dwie kamery. Główny aparat umieszczony z tyłu ma rozdzielczość 8 MP. Z przodu umieszczono 5 MP kamerkę do wideo rozmów. Co ważne oba obiektywy umożliwiają nagrywanie wideo w rozdzielczości Full HD. Przednia posiada certyfikat Skype. Jakość zdjęć jest przyzwoita jak na tablet, ale wykonywanie fotografii tak dużym urządzeniem jest bardzo niewygodne. Aparaty traktujemy w takim urządzeniu jako dodatek przydatny gdy potrzebujemy szybko wykonać zdjęcie jakiegoś dokumentu.

Fotografia z tylnej kamery

Do mikrofonów również nie mamy żadnych zastrzeżeń. Działają poprawienie i zapewniają wysoką jakość rejestrowanego dźwięku.

Microsoft Surface Pro 6 - Bateria

Bateria jest drugim i zarazem ostatnim elementem, który nieco nas zawiódł podczas testów. Microsoft chwali się w specyfikacji technicznej, że urządzenie jest w stanie pracować do 13,5 godziny podczas odtwarzania filmu z dysku. Jak nie trudno przewidzieć w rzeczywistości czas pracy jest zuepłnie inny. Przy normalnym korzystaniu bez zbędnego oszczędzania energii urządzenie wytrzymuje do 5 godzin na pojedynczym ładowaniu. To przeciętny wynik. Od tabletu oczekiwaliśmy lepszych rezultatów. Z drugiej strony nie możemy zapominać, że Surface Pro 6 to tak naprawdę laptop zamknięty w obudowie tabletu. Nie zmienia to faktu, że na miejscu byłby wynik w okolicach 8 godzin. Ładowanie do pełna przy użyciu dołączonej do zestawu 44 W ładowarki zajmuje aż 150 minut. Dodatkowo możemy ładować również urządzenie mobilne - ładowarka posiada wbudowany port USB.

Microsoft Surface Pro 6 - Podsumowanie

Surface Pro 6 to rewelacyjne, ale też nieco specyficzne urządzenie, które w zasadzie nie posiada konkurencji. To tablet, który oferuje nam laptopową wydajność przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów i mobilności. Podczas testów doceniliśmy jakość wykonania, świetny design, wygodną klawiaturę Type Cover i niską wagę urządzenia. Nie zajmujemy się grafiką dlatego pomijamy ocenę Surface Pen'a. Z pewnością to świetne narzędzie do notowania i pracy w programach graficznych. Niestety Surface Pro 6 nie jest urządzeniem idealnym. Bateria zapewnia przeciętne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu, a porty są przestarzałe.

Podsumowując Microsoft Surface Pro 6 to ciekawy sprzęt dla profesjonalistów zajmujących się grafiką oraz osób, które lubią korzystać z tabletów, ale nie chcą mieć zarówno laptopa, jak i tabletu. Surface Pro jest na tyle wydajny, że bez problemu zastąpi nam laptopa. Nie będziemy mieli także problemu z jego przenoszeniem, ale w pracy na dworze przydałaby się jaśniejsza matryca i pojemniejsza bateria.

Jeżeli podoba Ci się Surface Pro 6, ale nie jesteś przekonany do urządzeń hybrydowych powinieneś zainteresować się Surface Laptop. W innym przypadku Surface Pro 6 to najlepsze urządzenie 2 w 1, jakie możesz obecnie kupić.