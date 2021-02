Jeden z najcichszych „mechaników” na rynku.

HyperX Alloy Elite 2 już przy pierwszym kontakcie zaskakuje – producent zdecydował się na ciekawy design z wyjątkowo solidną konstrukcję. Na tą ostatnią składa się przede wszystkim stalowa rama, która gwarantuje, że klawiatura Alloy Elite 2 posłuży nam długie lata. Niestety, przekłada się to również na wagę urządzenia, która wynosi ponad 1,5 kg.

Klawiaturę Alloy Elite 2 wyposażono w przełączniki mechaniczne HyperX Red, które należą do najcichszych na rynku, co jest z pewnością miłą odmianą w przypadku „mechaników”. Sprawują się one bardzo dobrze zarówno podczas gry, jak i pisania, gwarantując użytkownikom wysoką precyzję i szybkość reakcji. Możemy również z łatwością wyczuć krótki skok klawiszy. W Alloy Elite 2 zastosowano również przezroczyste nakładki na klawisze - HyperX Pudding, które zapewniają znacznie większą jasność niż nieprzezroczyste odpowiedniki. Jest to nie bez znaczenia bowiem, produkt marki HyperX może się pochwalić rozbudowanym systemem podświetlenia klawiszy (m.in. z licznymi animacjami i specjalnym paskiem).

Co istotne, oświetleniem możemy sterować już z poziom klawiatury, a to dzięki specjalnym przyciskom. Pełnię ich możliwości poznamy jednak dopiero dzięki oprogramowaniu HyperX Ngenuity, które pozwoli nam na precyzyjne skonfigurowanie efektów świetlnych klawiatury. Tam też dane nam będzie utworzenie i zapisanie makr oraz profili.

Na specjalne uznanie w przypadku HyperX Alloy Elite 2 zasługuje również kompatybilność nie tylko z PC, ale również z konsolami PlayStation 4 i Xbox One.

Sporym minusem, który kładzie się cieniem na tej ciekawej konstrukcji jest brak podkładki pod nadgarstki, co w tym przedziale cenowym powinno być obowiązkiem. Szczególnie, że mówimy o sprzęcie dla graczy, dla których komfort gry, jest często stawiany na równi z precyzją i wytrzymałością.