Klawiatura gamingowa o filigranowej budowie i ogromnych możliwościach.

Marka HyperX posiada w swoim portfolio wiele ciekawych urządzeń, a jednym z nich jest gamingowa klawiatura mechaniczna - HyperX Alloy Origins 60. Nazwa tego modelu odwołuje się bezpośrednio do jego designu. Jest to bowiem klawiatura w rozmiarze 60%, co oznacza, że jest ona znacznie mniejsza od standardowych modeli. Dzięki temu zyskujemy nie tylko więcej przestrzeni na biurku, ale również większą swobodę podczas rozgrywki. Możliwość ustawienia sprzętu w niemal dowolnym miejscu przypadnie do gustu szerokiemu gronu odbiorców. Pozostając przy wyglądzie urządzenia warto podkreślić, że firma HyperX zadbała o wysoką jakość wykonania niemal każdego elementu. Wytrzymały korpus klawiatury został wykonany ze specjalnego stopu aluminium wykorzystywanego w lotnictwie. Estetów z całą pewnością ucieszy również rozbudowane podświetlenie RGB z licznymi efektami świetlnymi.

HyperX Alloy Origins 60 (fot. HyperX)

Oczywiście wygląd to nie wszystko. HyperX Alloy Origins 60 wyposażono w autorskie przełączniki HyperX RED, które są szybkie, wydajne, a co równie istotne niezwykle ciche. Tą ostatnią cechę z pewnością docenią osoby, którym przeszkadzają charakterystyczne „kliki” standardowych klawiatur mechanicznych. Jak podkreśla producent, liniowy sposób działania klawiszy docenią przede wszystkim sympatycy gier typu MMO i MOBA. Przełączniki HyperX RED mogą pochwalić się również wytrzymałością do 80 milionów naciśnięć.

To jednak nie wszystko co oferuje nam klawiatura HyperX Alloy Origins 60. Ciekawym dodatkiem są wytrzymałe nakładki na klawisze. Na ich bocznych „ściankach” nadrukowano informacje o dodatkowych funkcjach, co z pewnością ułatwi szybką i dynamiczną kontrolę nad wydarzeniami nawet podczas najbardziej intensywnej rozgrywki.

Jeśli mowa o sprzęcie marki HyperX, to oczywiście nie mogło zabraknąć również oprogramowania HyperX NGENUITY, które pozwala na zarządzanie funkcjami klawiatury i dostosowanie ich do swoich potrzeb. Zapisywanie profili, tworzenie makr czy możliwość zmiany podświetlenie to tylko niektóre z możliwości jakie oferuje oprogramowanie HyperX Alloy Origins 60.

HyperX Alloy Origins 60 (fot. HyperX)

HyperX Alloy Origins 60 to klawiatura mechaniczna o filigranowych kształtach, ale ogromnych możliwościach. Jej jakość wykonania i funkcje sprawiają, że doceni ją niemal każdy rodzaj gracza.