Pełna klawiatura mechaniczna dla fanów gier FPS, MOBA, MMO i nie tylko.

HyperX to marka, która oferuje nam kilka ciekawych modeli klawiatur mechanicznych. Producent słusznie wyszedł z założenia, że nie da się stworzyć jednego urządzenia idealnego dla każdego typu użytkowników. Model, który z całą pewnością spodoba się sympatykom gier MOBA, FPS i MMO (choć nie tylko) to HyperX Alloy Origins Blue. Co w nim takiego wyjątkowego?

Zacznijmy od budowy – kompaktowa i przemyślana konstrukcja sprawia, że klawiatura zajmuje na naszym biurku znacznie mniej miejsca. Co więcej, odłączany przewód USB-C i stosunkowo niewielka waga ułatwia jej przenoszenia. HyperX Alloy Origins Blue wykonano w całości z aluminium co gwarantuje trwałość i żywotność urządzenia. Pomimo ergonomicznych kształtów twórcom udało się pozostawić w Alloy Origins Blue klawiaturę numeryczną.

Każdy gracz wie doskonale, że „sercem” dobrej klawiatury mechanicznej są przełączniki. W przypadku HyperX Alloy Origins Blue producent zastosował autorskie rozwiązanie w postaci niebieskich przełączników, które gwarantuje nie tylko skok i siłę aktywacji dobrane specjalnie dla graczy, ale i żywotność na poziomie 80 milionów kliknięć. To jednak nie wszystko, dzięki unikalnemu projektowi posiadają one odsłonię diody LED, co bezpośrednio wpływa na intensywność podświetlenia RGB.

Będąc już przy podświetleniu to warto wspomnieć o tym, że HyperX Alloy Origins Blue korzystają z rozbudowanego oprogramowania HyperX NGENUITY. To potężne urządzenie pozwoli wam na kontrolę oświetlenia (dobór kolorów, jasność, efekty specjalne), jak również programowanie i zapisywanie własnych makr czy przypisywanie dodatkowych funkcji do poszczególnych klawiszy. Wszystkie swoje ustawienia możecie zapisać bezpośrednio w pamięci klawiatury, która pozwoli wam skonfigurować trzy wyjątkowe profile.

Klawiatura HyperX Alloy Origins Blue to prawdziwa gratka dla najbardziej wymagających graczy. Model ten zawstydza konkurencję, szczególnie, że jest on dostępny w atrakcyjnej cenie (biorąc pod uwagę jakość wykonania i możliwości).