HyperX Cloud Alpha to słuchawki dla graczy z szerokim pasmem przenoszenia. Jak wypadają w praktyce?

HyperX Cloud Alpha to przewodowe słuchawki z mikrofonem. Producent zastosował w nich konstrukcję dwukomorową, co powinno skutecznie oddzielać basy od innych tonów i zwiększać tym samym komfort użytkowania. Użyto tu przetworników 50 mm, a pasmo przenoszenia wynosi od 13-27000 Hz. Brzmienie wypada świetnie, jednak od czasu do czasu bas jest nieco cichszy i zlewa się z innymi dźwiękami - ale to rzadka sytuacja. Muszle mają otwory wentylacyjne, wyposażono je w piankę z pamięcią kształtu, mają obicie z imitacji skóry, a regulowany pałąk został wykonany z aluminium. Użytkowanie jest wygodne, pomimo tego, że słuchawki nie zaliczają się do najlżejszych - ich waga to 336 g. W przewodzie znajduje się pilot, który współpracuje z PC oraz konsolami Xbox i PlayStation.

Mikrofon Cloud Alpha wyposażono w mechanizm redukcji szumów. Otrzymał certyfikaty Discord i TeamSpeak, co potwierdza jego użyteczność w rozgrywkach multiplayer. Można w dowolnym momencie wyciszyć go przy użyciu pilota, którym także reguluje się głośność. Słuchawki HyperX wyposażono w możliwość odpięcia mikrofonu - jeśli grasz w grę singlową, nie będzie Ci przeszkadzać w zabawie. Kabel w oplocie ma 130 cm długości, co pozwala na wygodne używanie ich przed monitorem. Podobnie jak mikrofon, można go odpiąć - co ułatwi przechowywanie lub transport słuchawek. Wypada dodać, że wraz z nimi otrzymujemy w zestawie pokrowiec.

Podsuowując: Cloud Alpha to słuchawki dla gracza, które sprawdzą się także podczas słuchania muzyki czy oglądania multimediów.