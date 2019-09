HyperX Cloud Stinger Wireless to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy do konsoli PS4. Jakie są jego wady i zalety?

Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger Wireless jest przeznaczony do konsoli PlayStation 4, ale jak pokazują testy - nadaje się również do PC oraz zadokowanego Nintendo Switch. Wystarczy podłączyć mały adapter do wolnego portu USB – i gotowe. Zasięg łączności bezprzewodowej wynosi do 12 metrów. Zamknięta konstrukcja nauszników i przetworniki o średnicy 50mm z podbiciem basów zapewniają wyraźny, czysty dźwięk, którego zakres wynosi 20 Hz - 20 000Hz. Słuchawki wyposażono w bardzo żywotną baterię -jedno ładowanie powinno wystarczyć nawet na 17 godzin pracy. Na lewej słuchawce znajduje się dioda - gdy świeci sie na pomarańczowo, oznacza to spadek mocy poniżej 25%. Dużą ich zaletą jest zapamiętująca kształt pianka HyperX, mająca zapewnić komfort podczas grania. Gdy chce się zrobić przerwę, wystarczy obrócić nauszniki o 90 stopni i zawiesić zestaw słuchawkowy na szyi.

Cloud Stinger Wireless posiada mikrofon z funkcją tłumienia hałasu. Automatyczne wyciszenie następuje, gdy ramię, na którym się znajduje, zostanie podniesione. Pałąk można regulować dzięki metalowym suwakom. Warto również dodać, że przyciski sterowania głośnością dźwięku zostały umieszczone na nausznikach, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Kolejny plus to lekkość - te słuchawki gamingowe ważą zaledwie 270 gramów!

Podsumowując: HyperX wykonała mnóstwo dobrej roboty, tworząc słuchawki Cloud Stinger Wireless. Jest to zdecydowanie jeden z najlepszych modeli na rynku i warto go nabyć!