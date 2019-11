HyperX Predator DDR4 - test szybkich pamięci w 64-gigabajtowym zestawie

Do naszej redakcji trafiły bardzo szybkie pamięci Predator DDR4 w wyjątkowo dużym, 64-gigabajtowym zestawie. Sprawdziliśmy jak produkt HyperX'a poradzi sobie w naszych testach.

Pamięci Predator to najwydajniejsze modele w ofercie HyperX’a. Moduły z tej serii oferowane są w kompletach o pojemnościach 8 GB i 16 GB. Oferowane przez nie taktowania mieszczą się w przedziałach od 2400 MHz do 4600 MHz. Kości objęte są dożywotnią gwarancją producenta.

HyperX Predator DDR4 - Cena i dostępność

Kości HyperX Predator oferowane są w wielu wariantach różniących się pojemnością i taktowaniem. Jednym z czterdziestu oferowanych przez producenta jest nasz testowany komplet czterech kości o pojemności 16 GB i taktowaniu 3600 MHz, oznaczony numerem katalogowym HX436C17PB3K4/64. Taki komplet to wydatek około 3000 zł.

Aktualne ceny w sklepach HyperX Predator XMP 64GB [4x16GB 3600MHz DDR4 CL17 DIMM] 2 999 zł

HyperX Predator DDR4 - Konstrukcja i zestaw

Kości HyperX Predator zostały dostarczone w skromnym pudełku wyposażonym w okienko rewizyjne, przez które możemy zobaczyć jak wygląda pojedynczy moduł. W lewym dolnym rogu znajduje się naklejka informująca z jakim zestawem mamy do czynienia. Poza pojemnością producent też informuje nas o prędkości pracy modułów oraz o ich ilości w opakowaniu.

Wizualnie pamięci HyperX Predator prezentują się dość minimalistycznie. Czarny radiator ma z obu stron widoczne wzory przypominające literę ‘X’. Same kości mają również pcb w kolorze czarnym. Jedynymi elementami kontrastującymi z czarnymi modułami, (pomijając naklejkę zawierającą informacje na temat danej kości pamięci) jest srebrne logo HyperX na radiatorze i mniejsze, białe na górze modułu. Zabrakło podświetlenia RGB, jednakże producent oferuje je w pamięciach HyperX Predator RGB. Pamięci są wyższe od tańszych HyperX Fury o 8,1 mm osiągając wysokość 42,2 mm. Należy wziąć to pod uwagę przy instalacji systemu chłodzenia procesora, gdyż jego elementy mogą kolidować z pamięciami.

Pamięci są wyposażone w dwa profile XMP 2.0, które ustawiają taktowanie pamięci na 3000 MHz z opóźnieniami wynoszącymi 15-17-17-36 na napięciu 1,35V, lub 3600 MHz z opóźnieniami wynoszącymi 17-19-19-39 również na napięciu 1,35V.

HyperX Predator DDR4 - Platforma testowa

Do testów użyliśmy platformy zbudowanej na bazie procesora Intel i9 9980XE oraz płyty ASRock X299 Taichi XE.

Procesor : Intel i9 9980XE

: Intel i9 9980XE Płyta główna : ASRock x299 Taichi XE

: ASRock x299 Taichi XE Pamięć Ram : HyperX Predator 3600 MHz 64 GB

: HyperX Predator 3600 MHz 64 GB Karty graficzne : 2x Asus Dual GeForce RTX 2080 SUPER EVO OC (SLI)

: 2x Asus Dual GeForce RTX 2080 SUPER EVO OC (SLI) Zasilacz : Chieftronic PowerPlay 1200W

: Chieftronic PowerPlay 1200W System: Windows 10

HyperX Predator DDR4 - Testy

HyperX'y Predator posiadają dwa profile XMP. Przed rozpocząciem testów sprawdziliśmy jakie są między nimi różnice w CPU-Z:

XMP 3000 MHz 15-17-17-36

XMP 3600 MHz 17-19-19-39

Jedyną różnicą, pomijając te wynikające z innych ustawień profili, jest wyższe o 300 MHz taktowanie mosteka północnego (NB Frequency w CPU-Z) dla ustawień 3600 MHz w stosunku do 3000 MHz.

Przed rozpoczęciem testów spróbowaliśmy podkręcić pamięci uzyskując taktowanie 3733 MHz, co trochę zmieniło podawane przez CPU-Z informacje:

Pamięci zostały przez nas przetestowane w benchmarkach:

AIDA64 Engineer - Test wydajności cache i pamięci

Cinebench R15

x265 benchmark

Winrar test wydajności

Producent nie bez powodu umożliwił wybór jednego z dwóch profili XMP. W większości testów widać, że ten niżej taktowany jest szybszy od wyżej taktowanego, prawdopodobnie dzięki niższym opóźnieniom. Jednakże gdy dochodzi do kopiowania, zapisywania lub odczytywania danych, profil o taktowaniu 3600 MHz jest zdecydowanie wydajniejszy. Podkręcenie dało spodziewany, niewielki wzrost wydajności względem wyżej taktowanego profilu.

HyperX Predator DDR4 - Ramdysk

Duża ilość pamięci pozwoliła nam na utworzenie Ramdysku - pewnego określonego obszaru pamięci, który jest wykorzystywany w roli dysku. Oznacza to, że kosztem kilku gigabajtów pamięci operacyjnej (w naszym przypadku jest to 48 GB) możemy utworzyć bardzo szybki, tymczasowy dysk. Charakteryzuje się on wyższymi prędkościami zapisu od dysków SSD NVMe, ale traci wyszystkie dane w momencie wyłączenia komputera.

Wyniki uzyskane w CrystalDiskMarku w wersji 7.0.0 x64 porównaliśmy z dyskiem Samsung 970 PRO.

Różnica między ramdyskiem, a dyskiem Samsunga jest czasem nawet ponad dwukrotna. Widoczna jest też różnica mięczy profilami XMP, gdzie ten wyżej taktowany radzi sobie dużo lepiej w tym przypadku niż niżej taktowany. Podkręcenie modułów dało niewielki wzrost wydajności.

HyperX Predator DDR4 - 64 GB, a gry komputerowe

Znalezienie gry, która wykorzysta tak wielką ilośc pamięci nie jest łatwym zadaniem, jednakże istnieje parę tytułów, które są w stanie użyć tyle ile jest aktualnie zainstalowe w systemie. W celu sprawdzenia, czy taka ilość pamięci jest wystarczająca dla takich gier, wybraliśmy jedną z nich, Minecrafta do którego wgraliśmy dużą ilość modyfikacji oraz paczkę wyskokiej rozdzielczości tekstur.

Mimo zainstalowanych 270 modyfikacji oraz wyskokiej rozdzielczości paczki tekstur, gra zużywała tylko około 48 GB. Pozostała wolna pamięć może być przydatna dla osób, które chciałyby streamować dany tytuł na platformy takie jak YouTube lub Twitch.

HyperX Predator DDR4 - Temperatury

Kości HyperX Predator podczas pracy bez obciążenia trzymały temperaturę 33,2 °C. Pod obciążeniem temperatura wzrosła do 45,6 °C, będąc prawie dwukrotnie niższą od deklarowanych przez producenta 85 °C.

HyperX Predator - Podsumowanie

HyperX'y Predator to bardzo szybkie pamięci, które w wielu przypadkach zapewniają wysoką wydajność. Moduły o pojemności 64 GB pozwalają na wykonywanie wielu zadań jednocześnie, jak i bezproblemowe uruchomienie aplikacji wykorzystującej dużo ramu. Praca na sprzęcie wyposażonym w taki zestaw jest bardzo komfortowa, a widok wskaźnika zużycia pamięci wynoszącego ponad 75 % jest rzadkością, nawet podczas pracy w Google Chrome z otwartą dużą ilością kart, czy grania w bardzo wymagającą grę. Dzięki zastosowaniu dużego radiatora, kości HyperX Predator mogą pracować z wysokim taktowaniem, a nawet można je lekko podkręcić. Takie możliwości sprawiają, że pamięci HyperX Predator są produktem wartym zainteresowania nie tylko ze względu na jej dużą pojemność, która powinna być wystarczająca przez najbliższe parę lat, ale i wysoką wydajność jaką oferują te moduły.