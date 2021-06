Mysz gamingowa, dla której kable to tylko ograniczenie.

Wśród graczy panuje przekonanie, że najlepsze warunki do rywalizacji zapewniają urządzenia przewodowe. HyperX Pulsefire Dart udowadnia, że to mit.

Mysz gamingowa Pulsfire Dart od HyperX wykorzystuje bezprzewodowe połączenie 2,4GHz (próbkowanie co 1 ms) z technologią RF, która zapewnia sygnał bardziej stabilny i o zwiększonym zasięgu. Dodatkowo w opakowaniu z urządzeniem znajdziecie moduł łączności bezprzewodowej USB, który pozwoli wam bez żadnych problemów połączyć się ze stacjonarnym PC.

Producent zadbał również o długi czas pracy myszki na baterii (do 50 godzin) oraz najnowsze rozwiązania w sferze bezprzewodowej łączności, jak np. pełna zgodność z ładowarkami bezprzewodowymi Qi. To jednak nie wszystko, jeśli z jakiegoś powodu zabraknie wam energii, to dzięki dołączonemu do myszki kablowi możecie nie tylko ją ładować, ale także przejść w tryb przewodowy.

HyperX Pulsefire Dart może się również pochwalić klasycznym, eleganckim designem. Na szczególną uwagę zasługują „boczki” urządzenia, które zostały dodatkowo pokryte przyjemnym materiałem wykonanym z imitacji skóry.

Pod względem technicznym HyperX Pulsefire Dart to najwyższa półka. Do dyspozycji graczy oddano w sumie 6 przycisków. Co więcej, główny lewy i prawy przycisk są niezależne od siebie, a mysz reaguje tak samo na każde nasze naciśnięcie. Wysokiej jakości przełączniki zapewniają żywotność do 50 milionów kliknięć. Producent zadbał również o precyzyjny czujnik Pixart 3389 z pięcioma ustawieniami czułości do wyboru i maksymalną rozdzielczością - 16000 DPI.

Warto również wspomnieć o rozbudowanym oprogramowaniu HyperX NGENUITY, które zapewnia szerokie możliwości personalizacji myszy, w tym: dostosowanie czułości, tworzenie makr czy konfigurowanie podświetlenia RGB.

Jeśli zatem szukacie topowej myszki do gier i cenicie sobie swobodę podczas pracy oraz zabawy, to HyperX Pulsefire Dart będzie znakomitym wyborem.