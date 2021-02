Hyperbook NH57DP – test laptopa z GeForce RTX 3060 na pokładzie

W nasze ręce wpadł niezwykły gamingowy laptop, który jako jeden z pierwszych na rynku może się pochwalić kartą graficzną GeForce RTX 3060. Jak najmłodsze dziecko Nvidii sprawuje się w modelu Hyperbook NH57DP? Sprawdźcie.

Słowem wstępu

Hyperbook to stosunkowo młody polski producent zajmujący się tworzeniem wysokiej jakości laptopów. Przedstawiciele firmy chwalą się tym, że tworzą urządzenia na zamówienie. Oznacz to, że możecie nie tylko dokładnie wybrać jakie podzespoły mają trafić do waszego modelu (w tym np. układ chłodzenia), ale również zdecydować o takich detalach jak: rodzaj pasty termoprzewodzącej, typ gwarancji czy chęć instalacji dodatkowego oprogramowania (np. antywirusowego bądź biurowego).

My mieliśmy okazję przetestować jeden z najnowszych modeli firmy - Hyperbook NH57DP, którego największą zaletą (choć nie jedyną) jest obecność układu graficznego GeForce RTX 3060. Sprawdźcie jak go oceniliśmy i czy warto zainteresować się tym laptopem.

Co w pudełku?

Hyperbook NH57DP dotarł do nas w niepozornym kartonowym opakowaniu, które wręcz nie przystawało do zawartości. Choć to oczywiście nic znaczącego, to zawsze miło gdy producent sprzętu stara się "dopieścić" odbiorcę takimi detalami, jak właśnie wysokiej jakości opakowanie, które już na wstępie informuje nas, że mamy do czynienia ze sprzętem z najwyższej półki. Cóż, tutaj tego zabrakło.

Co jednak, oprócz rzecz jasna laptopa Hyperbook NH57DP, kryje w sobie karton? Standardowy zestaw, na który składają się: kabel zasilający wraz z ładowarką, dokumenty, w tym skrócona instrukcja obsługi, oraz płyta z oprogramowaniem.

Design i budowa

Pierwszy kontakt z Hyperbook NH57DP potrafi zawrócić w głowie. Design urządzenia to połączenie elegancji i dobrego stylu z delikatnym gamingowym sznytem. Sprawia to, że urządzenie trafi w gusta szerokiego grona odbiorców. Sprzęt jest dostępny w kolorze czarnym, co idealnie dopełnia jego „charakter”. Na uwagę zasługuje również wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, w tym aluminium, z którego została wykonana pokrywa laptopa. Konstrukcja urządzenia sprawia wrażenie solidnej i wytrzymałej.

Estetów, może jednak zmartwić fakt, że górna część laptopa dość łatwo się „palcuje”. Oznacza to, że odciski palców chętnie pozostają na powierzchni urządzenia, co nieco zaburza jego estetykę.

Na uwagę zasługuje za to system wentylacji, tak przecież ważny w niewielkich, mobilnych urządzeniach. Kratki wentylacyjne zostały umieszczone nie tylko pod spodem laptopa, ale również z tyłu i po obu jego bokach.

Specyfikacja

Model Hyperbook NH57DP, który do nas trafił, został wyposażony w 15,6-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i czasie odświeżania wynoszącym aż 144 Hz. Za wydajność urządzenia odpowiada w m.in. procesor Intel Core i7-10870H z bazową częstotliwością 2,2 GHz, która, w trybie Max Turbo, potrafi „podskoczyć” do 5 GHz. Oprócz tego, możemy liczyć na szybki dysk SSD o pojemności 1 TB oraz 32GB DDR RAM (2933 MHz Dual-Channel) z możliwością rozszerzenia do 64GB. „Sercem” urządzenia jest jednak karta graficzna najnowszej generacji - Nvidia GeForce RTX 3060 z 6GB GDDR6 RAM. To właśnie ten ostatni element sprawia, że Hyperbook NH57DP wyróżnia się na tle konkurencji.

Jak łatwo się domyśleć, nie znajdziecie obecnie na rynku gry, która byłaby w stanie postawić opór temu niezwykle potężnemu zestawowi. Niemal każdą dostępną produkcję uruchomicie w ustawieniach graficznych ultra przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę.

Procesor: Intel Core i7-10870H (2,2 GHz)

Intel Core i7-10870H (2,2 GHz) Pamięć RAM: 32 GB DDR4 RAM 2933 (CL17) MHz Dual-Channel

32 GB DDR4 RAM 2933 (CL17) MHz Dual-Channel Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 (z 6GB GDDR6 RAM)

NVIDIA GeForce RTX 3060 (z 6GB GDDR6 RAM) Dysk: 1 TB SSD

1 TB SSD Ekran: 15,6-cala, 1920 x 1080 pikseli (Full HD), 144 Hz

15,6-cala, 1920 x 1080 pikseli (Full HD), 144 Hz Bateria: 48,96 Wh

Ekran i bateria

Wielu producentów sprzętu dla graczy zapomina czasami o odpowiednim zbalansowaniu podzespołów. Na szczęście, nie dotyczy to modelu Hyperbook NH57DP. Polski producent chciał wykorzystać pełen potencjał karty GeForce RTX 3060 dlatego też wyposażył swój sprzęt w 15,6-calowy ekran z matrycą IPS o częstotliwości odświeżania wynoszącej aż 144 Hz i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Dzięki temu rozwiązaniu, wydajny układ graficzny marki Nvidia może w pełni „rozwinąć skrzydła”, a my cieszyć się niezwykle płynną rozgrywką (o czym za chwilę). Ekran laptopa pokryto matową powłoką matrycy. Niestety, tylko „nieźle” radzi sobie ona z pracą w mocno nasłonecznionym miejscu.

Hyperbook NH57DP wyposażono również w baterię litowo-jonową o pojemności 48,96WH. Niestety jest to jeden ze słabszych elementów urządzenia. Nie liczycie na dłuższą rozgrywkę bez stałego podłączenia do prądu niż 50-60 minut. Nie jest to oczywiście tragiczny wynik, ale oczekiwaliśmy czegoś więcej.

Głośniki i klawiatura

Jeśli macie w zwyczaju wykorzystywać swój gamingowy sprzęt nie tylko do rozrywki, ale również do pracy, to Hyperbook NH57DP jest urządzeniem stworzonym dla was. Model ten wyposażono w niezwykle wygodną, pełną klawiaturę (z panel numerycznym), która idealnie sprawdzi się zarówno podczas zabawy, jak i np. pisania długich tekstów. Co więcej, producent zadbał o rozbudowany system podświetlenia, którym możemy sterować za pomocą autorskiego oprogramowania.

Mało kto docenia dobry system audio, tak jak robią to gracze. Wysokiej jakości dźwięk nie tylko znacznie wpływa na immersję gier, ale potrafi również zapewnić realną przewagę w grach sieciowych. Niestety, w tym przypadku Hyperbook NH57DP niewiele wam pomoże. Widać wyraźnie, że producent musiał gdzieś ograniczyć wydatki, aby utrzymać swój produkt w atrakcyjnym pułapie cenowym. Głośniki, w które został wyposażony laptop to zdecydowanie „dolna półka”. Nie zachwyca również ich maksymalna głośność (ale może to i lepiej). Dźwięk jest płaski i bez wyrazu, a bas praktycznie nie istnieje. Jeśli zatem planujecie zakup Hyperbook NH57DP, to pamiętajcie o dobrych słuchawkach.

Wydajność

Pora sprawdzić, jak laptop Hyperbook NH57DP sprawuje się w akcji. Najpierw trochę danych z benchmarków.

3D Mark TimeSpy

W 3D Mark TimeSpy Hyperbook NH57DP uzyskał średnią wynoszącą 8250 punktów, co stawia go w czołówce najwydajniejszych gamingowych laptopów na rynku.

PC Mark 10

Jak można się było spodziewać, również w benchmarku PC Mark 10 Hyperbook NH57DP poradził sobie bardzo dobrze, choć już nie tak rewelacyjnie jak w 3D Mark. Laptop polskiego producenta uzyskał wynik na poziomie 5973 punktów. Pozwoliło mu to zatem znacznie wyprzedzić testowane przez nas modele, jak choćby ASUS TUF GAMING A17 FA706 (5606 punktów) czy Asus ROG Zephyrus G14 (5362).

Jak prezentuje się Hyperbook NH57DP w porównaniu do modeli konkurencji możecie zobaczyć poniżej.

Cristal Disk Mark

Hyperbook NH57DP nie rozczarowuje również jeśli chodzi o pracę dysku. Producent zadbał o wysokiej jakości podzespoły, co potwierdzają nam wyniki z Cristal Disk Mark. Szybkość odczytu danych utrzymuje się na poziomie 3500 MB/s. Niemal identycznie wyglądają wartości dotyczące prędkości zapisu i wynoszą 3300 MB/s.

Oczywiście, jak przystało na sprzęt dla graczy, Hyperbook NH57DP poddaliśmy również testom praktycznym i sprawdziliśmy jak sprawuje się w wymagających i popularnych produkcjach jak:

Star Wars Jedi: Upadły zakon

Call of Duty: Warzone

Overwatch

Gears 5

Star Wars Jedi: Upadły zakon

Produkcja studia Respawn Entertainment należy do grona najlepiej wyglądających gier na rynku. Jej wybór wydawał się nam zatem oczywisty. Star Wars Jedi: Upadły zakon uruchomiliśmy w ustawieniach graficznych na poziomie „epickim” (najwyższym z możliwych). Wówczas Hyperbook NH57DP gwarantował nam od 70 do 140 FPS-ów. Należy jednak pamiętać, że są to skrajne wartości. Przez większość czasu, nawet przy dużej ilości akcji na ekranie, sprzęt polskiego producenta zapewniał nam około 100 klatek na sekundę. Nie musimy chyba dodawać, że gra w powyższych ustawieniach prezentuje się rewelacyjnie. Ilość detali sprawia, że Star Wars Jedi: Upadły zakon prezentuje się niczym film. Skoki FPS-ów nie były odczuwalne, a rozgrywa (również dzięki dyskowi SSD) niezwykle płynna i przyjemna.

Overwatch

Overwatch, czyli drużynowa strzelanka od Blizzard Entertainment, nie jest już może tak popularna jak dawniej, jednak wciąż zagrywają się w nią miliony graczy. Jak dobrze wiemy, płynność rozgrywki jest niezwykle ważna w grach nastawionych na rywalizację. Hyperbook NH57DP z całą pewnością zapewni wam najwyższej jakości doznania. Overwatch w ustawieniach graficznych "ultra" przez większość czasu utrzymywał ponad 140 klatek na sekundę, jedynie podczas największych starć liczba ta spadała to około 120.

Call of Duty: Warzone

Jeśli gry z gatunku battle royale to wasz „konik”, to zapewniamy was, że dzięki Hyperbook NH57DP nie będziecie musieli martwić się o jakość rozgrywki. Call of Duty: Warzone uruchomiliśmy w „wysokich” ustawieniach graficznych, co przełożyło się na niezwykle dynamiczną rozgrywkę w średnio 110 – 115 FPS-ach. Oczywiście zdarzały się momenty, w których ich liczba spadała poniżej 100, jednak następowało to tylko podczas największych starć. Nawet wówczas, spadki te nie były odczuwalne podczas zabawy.

Gears 5

Na koniec pozostawiliśmy sobie jedną z najlepszych produkcji stworzonych przez wewnętrzne zespoły Microsoftu – Gears 5. Produkcja studia The Coalition wygląda rewelacyjnie na nowych konsolach Xbox Series X, a jak prezentuje się PC-towa wersja gry na Hyperbook NH57DP? Znakomicie, przy ustawieniach graficznych na poziomie „ultra”, laptop zapewniał nam średnio 80-90 klatek na sekundę, choć należy dodać, iż skrajne wartości wynosiły od 70 do 140 FPS-ów. Produkcja ta prezentuje się na tyle dobrze, że zapewniamy was, iż nie raz przystaniecie, aby podziwiać pięknie widoki i mnogość detali.

Kultura pracy i wrażenia z użytkowania

Bez zbędnych ceregieli możemy stwierdzić, że zarówno praca, jak i zabawa na Hyperbook NH57DP to prawdziwa przyjemność. Laptop ten może nie należy do najmniejszych, ale z pewnością nie jest też przesadnie duży czy ciężki (około 2,2 kg wagi). Sprawia to, że sprzęt możemy z łatwością przenosić z miejsca na miejsce, co z pewnością docenią nieco bardziej mobilni gracze.

Podczas codziennej pracy Hyperbook NH57DP sprawuje się rewelacyjnie. Uruchomienie kilku aplikacji na raz nie sprawia urządzeniu najmniejszych problemów. Podczas rozgrywki jest równie przyjemnie, o czym podkreślaliśmy już w praktycznych testach.

Na pochwały zasługuje system wentylacji i chłodzenia. Nawet podczas intensywnej rozgrywki, nie zaobserwowaliśmy tzw. „throttlingu”, czyli sytuacji, w której z powodu przekroczenia ustalonej granicy maksymalnej temperatury, w jakiej powinien pracować dany układ, spada jego wydajność.

Podczas mniej wymagającej aktywności, jak np. oglądanie filmów, laptop zachowuje się bardzo cicho, tylko momentami zwiększając obroty wentylatorów. Głośność pracy znacząco zwiększa się podczas rozgrywki w najbardziej wymagające tytuły, ale niestety jest to cecha wspólna dla większości tego typu urządzeń.

Oprogramowanie

Oprogramowanie to kolejne miłe zaskoczenie Hyperbook NH57DP. Producent postawił na intuicyjne rozwiązania, które z pewnością doceni niemal każdy użytkownik. W ramach pakietu Control Center 3 otrzymujemy dostęp do czterech głównych funkcji: Power Modes, Flexikey, LED Keyboard oraz FAN Speed Control.

Pierwsza z nich zapewnia nam możliwość przełączania się pomiędzy czterema trybami wydajności. W zależności od naszych potrzeb możemy wybrać czy np. potrzebna nam jest maksymalna moc trybu performance, czy być może chcemy ograniczyć głośność pracy urządzenia.

Flexikey pozwoli nam na tworzenie makr, natomiast LED Keyboard odpowiada za efekty podświetlenia klawiatury. Możemy tam wybrać nie tylko kolor, ale również jego intensywność.

Pozostała nam jeszcze funkcja FAN Speed Control, która, jak łatwo się domyśleć, pozwala nam na zarządzanie pracą wentylatorów CPU i GPU. W zależności od naszych preferencji możemy ustawić je w trybie automatycznym bądź samodzielnie dostosować do naszych potrzeb.

Porty i dodatki

Hyperbook NH57DP, jak przystało na sprzęt gamingowy z najwyższej półki, nie rozczarowuje również pod względem dostępnych portów. Na lewym boku znajdują się: gniazdo słuchawkowe, gniazdo mikrofonowe, USB 3.1 Gen 1 oraz USB 2.0.

Z prawej strony laptopa producent umieścił: czytnik kart SD, USB 3.1 oraz Mini Display 1.2.

Na tylnym boku znajdziemy jeszcze: RJ-45, pełnowymiarowy port HDMI, USB 3.1 Gen 2 Type-C z możliwością przesyłania obrazu oraz gniazdo zasilania.

Hyperbook NH57DP - podsumowanie

Hyperbook NH57DP to bestia i tyle. Sprzęt ten pozwoli wam z łatwością uruchomić nawet najbardziej wymagające tytuły w maksymalnych ustawieniach graficznych.

Biorąc pod uwagę, że polski producent całkiem atrakcyjnie wycenił swój zestaw, to nie mogło się obejść bez pewnych „cięć kosztów”. System audio to jeden z najsłabszych elementów urządzenia i z całą pewnością będziecie chcieli korzystać ze słuchawek. Irytować momentami mogą również: krótki czas pracy na baterii i głośność pracy (choć dotyczy to tylko sytuacji, w których sprzęt jest maksymalnie obciążony).

Czy warto zatem sięgnąć po laptopa Hyperbook NH57DP? Jeśli szukacie gamingowego sprzętu z najwyższej półki, to zdecydowanie tak. Ceny Hyperbook NH57DP zaczynają się od 5500 złotych. Chcąc jednak nabyć dokładnie taki sam model jaki mieliśmy okazję testować, musicie liczyć się z wydatkiem na poziomie 7250 złotych.