Niedrogi robot koszący przeznaczony do mniejszych terenów o powierzchni do 500 m². Posiada możliwość zdalnego sterowania.

Robot koszący Hyundai HTDER50PW to urządzenie wyposażone we wszystkie podstawowe funkcje potrzebne do skutecznego i wygodnego skoszenia trawnika. Przeznaczony do terenów o maksymalnej powierzchni do 500 m². Dzięki wydajnej baterii może działać przez ok. 90 minut. Automatycznie wraca do stacji ładującej, gdy skończy pracę, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski automatycznie lub gdy wykryje pierwsze krople deszczu.

Za koszenie odpowiadają 4 obrotowe noże. Szerokość koszenia wynosi 180 mm, a wysokość cięcia może być regulowana w zakresie 25-55 mm. Urządzenie może pokonywać 30-stopniowe nachylenie terenu.

Robot jest cichy, a kompaktowe wymiary pozwalają na jego zwinną pracę i wygodne przechowywanie.

Urządzenie zostało wyposażone w moduł Wi-Fi, więc istnieje możliwość sterowania nim za pomocą smartfona. Nie zabrakło także zabezpieczenia przed kradzieżą - blokada na kod PIN.