I niech stanie się jasność! Oto test pamięci z podświetleniem RGB - Patriot Viper Venom 5600 MHz 2x 16 GB DDR5

Testujemy nowe pamięci DDR5 od Patriot. Moduły Viper Venom zostały oparte o kości produkcji SK Hynix. Sprawdzamy wydajności i możliwości podkręcania pamięci nowej generacji.

Od czasu premiery procesorów Intela 12. generacji możemy zaobserwować stale rosną ilość dostępnych zestawów DDR5. I choć daleko temu standardowi do popularności, jak DDR4, to pomału możemy również mówić o zrównaniu się cen obu tych standardów. Przyczyn tego jest kilka, a główną to, że skończyły się problemy z dostępnością półprzewodników, których doświadczyliśmy choćby jeszcze pół roku temu. Dodatkowo coraz więcej producentów decyduje się na wypuszczenie swoich nowych modeli. Co by nie mówić, jest to odpowiedni moment. Lada dzień zadebiutują nowe platformy od Intela i AMD, które zapewniają wsparcie dla nowego standardu pamięci.

Dziś przyjrzymy się nowości od Patriota. Moduły Venom należące do znanej rodziny Viper zostały wyposażone w kości produkcji SK Hynix. Sprawdzimy, czy zachwycą nas swoją podatnością na podkręcanie?

Patriot Viper Venom 5600 MHz

Testowana pamięć została dostarczona w dość dużym, biorąc pod uwagę zawartość, pudełku. W prawym górnym rogu znajduje się naklejka informująca, z jakim zestawem mamy do czynienia. Poza pojemnością producent informuje nas także o prędkości pracy modułów. Dwie kości pamięci zostały zapakowane w plastikowy blister, który zapobiega uszkodzeniom podczas transportu. Standardowo już dla pamięci Patriota, w zestawie znajdziemy sporej wielkości naklejkę z logiem Viper Gaming.

Na chwilę obecną producent zdecydował się wprowadzić do oferty moduły od 8 GB do 16 GB, sprzedawane w parach. Maksymalna pojemność kompletu może wynieść zatem 32 GB. Pamięci Viper Venom mogą pracować z częstotliwością w przedziale 5200 MHz do 6200 MHz. Jakby tego było mało, możemy wybrać wariant wyposażony w podświetlenie RGB. Do testów otrzymaliśmy zestaw składający się z dwóch modułów 16 GB pracujących z częstotliwością 5600 MHz.

Kości Patriot Viper Venom są wyposażone w aluminiowy radiator. To, co rzuca się w oczy, to dwukolorowa stylistyka pamięci. Czarno-srebrne wykończenie nadaje agresywnego wyglądu i wyróżnia kości na tle konkurencji. Jedyne, do czego można się przyczepić, to do umieszczonego po obu stronach loga i nazwy serii - Viper - które pozostało czerwone. Taki zabieg kolorystyczny może nie każdemu przypaść do gustu. Głównym celem radiatora jest jednak zapewnienie prawidłowego odprowadzania ciepła zarówno z kości, jak i z modułu zasilania PMIC. I mimo wysokich temperatur za oknem nie doświadczyliśmy żadnych problemów z pracą pamięci - nawet po ich podkręceniu.

Testowane przez nas pamięci Patriot Viper Venom zostały wyposażone w pasek adresowalnych diod LED (ARGB). Producent przygotował specjalną aplikację, która pozwala dowolnie sterować podświetleniem, czy wybrać z wielu predefiniowanych efektów świetlnych. Dodatkowo pamięć jest zgodna z oprogramowaniem do sterowania udostępnianym przez wielu dostawców płyt głównych, w tym takimi, jak ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock RGB Sync oraz MSI Mystic Light Sync.

Moduły Patriot Viper Venom, będące przedmiotem tego testu, posiadają zapisane aż trzy profile XMP w wersji 3.0. Mimo, że producent deklaruje zgodność pracy z zestawu z częstotliwością 5600 MHz, pamiętajcie, że takie ustawienie możemy potraktować jako automatyczne podkręcanie. Jak wiadomo - proces ten jest zależny od wielu czynników. Nie dziwi zatem decyzja producenta o umieszczeniu dwóch dodatkowych profili z niższą częstotliwością, która powinna zapewnić większą kompatybilność. Zwłaszcza, gdy korzystamy z więcej niż dwóch modułów. Dodamy, że w przypadku posiadanych w redakcji płyt obsługujących moduły DDR5 żadna nie miała problemu z poprawną pracą po wczytaniu najszybszych ustawień.

Pełna specyfikacja profili prezentuje się następująco:

JEDEC DDR5-4800 CL42-40-40-77 @1,1V

DDR5-4800 CL42-40-40-77 @1,1V XMP Profile 1 : DDR5-5600 CL36-36-36-68 @1,25V

: DDR5-5600 CL36-36-36-68 @1,25V XMP Profile 2 : DDR5-5200 CL36-36-36-68 @1,20V

: DDR5-5200 CL36-36-36-68 @1,20V XMP Profile 3: DDR5-5000 CL36-36-36-68 @1,10V

Moduły Patriot Viper Venom bazują na kościach produkcji SK Hynix. Do identyfikacji wystarczy oprogramowanie CPU-Z, choć wiele płyt głównych jest w stanie wskazać producenta kości z poziomu BIOS.

W przypadku wspomnianego podkręcania wykorzystanie modułów Hynixa napawa dużym optymizmem. Już nasze wcześniejsze testy wykazały spory potencjał tych kości nie tylko na pracę z wyższą częstotliwością, ale i na dużo agresywniej ustawionymi wartościami Timingów. Czy i tym razem zostaniemy pozytywnie zaskoczeni?

Podkręcanie

Przejdźmy zatem do samej procedury podkręcania. W pierwszej kolejności sprawdziliśmy poprawność działania profilu XMP 3.0. Nie doświadczyliśmy tutaj żadnych problemów, a testy wykonaliśmy na trzech płytach głównych. Biorąc jednak pod uwagę nasze wcześniejsze doświadczenia z podkręcaniem modułów od SK Hynix, ostatecznie wszystkie testy po raz kolejny wykonaliśmy na Z690 Tomahawk.

Podczas prób podkręcania, nawet przy ręczenie ustawionych dość niskich wartościach timingów, konstrukcja MSI umożliwia nam na osiągnięcie dużo wyższego taktowania pamięci. Sporym ułatwieniem całego procesu jest posiadanie wbudowanej w BIOS płyty funkcji Memory Try It! Dzięki dostępnym kilkudziesięciu profilom umożliwia ona automatyczne przetaktowanie pamięci. Dodatkowo, MSI przy ostatniej aktualizacji BIOS dodał sporo nowych ustawień, niwelując wcześniejszą niedogodność z dość luźno ustawionymi opóźnieniami. Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy korzystali z tych ustawień na co dzień.

Kości Kingston Patriot Viper Venom bez problemu zadziałały po wczytaniu profilu 6200 MHz CL 32. I choć nie była to górna granica częstotliwości, to postanowiliśmy skupić się tym razem bardziej na opóźnieniach. Przystąpiliśmy zatem do żmudnego procesu szukania najlepszych ustawień timingów pamięci. Finalnie udało się stabilnie przejść testy w programie AIDA64 na ustawieniach 6400 MHz z opóźnieniami wynoszącymi 30-38-38-38 2T. Jest to wynik wręcz rewelacyjny. Nie tylko uzyskaliśmy wyższą częstotliwość o 800 MHz, ale również same opóźnienia były znacząco niższe od tych fabrycznie stosowanych w profilu XMP 3.0 przez Patriota. Warto zaznaczyć, że ingerowaliśmy również w ustawienia timingów drugo- i trzeciorzędnych, co również ma znaczący wpływ na wydajność systemu.

Platforma testowa i testy

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: MSI Z690 Tomahawk

MSI Z690 Tomahawk DYSK: Patriot P400 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

Patriot P400 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RAD

Każdy test był trzykrotnie powtarzany, a na wykresach są prezentowane uśrednione wyniki.

Standardowo nasze testy rozpoczęliśmy od sprawdzenia wydajności w programie AIDA64. Wnioski są podobne jak w przypadku naszych wcześniejszych prób - ze wzrostem częstotliwości opóźnienia się zmniejszają. Widać również duży wpływ “ciasno” ustawionych timingów, które znacząco wpływają na rezultat w teście opóźnień pamięci.

Również ciekawie prezentują się wyniki transferu. Po podkręceniu pamięci, kości Patriot są w stanie osiągnąć ponad 100 GB/s w odczycie i zbliżyć się do takich samych osiągów w zapisie czy w prędkości kopiowania.

W teście WinRAR, po podkręceniu pamięci Patriot zyskujemy ponad 10 %, co dokładnie ukazuje, jak wydajność w tym popularnym programie to kompresji jest zależna od systemu pamięci.

W x264 Benchmark można co prawda zauważyć dodatkowy zysk z wyższych wartości zegara pamięci, jednak różnice te (ok. 4%) nie są tak duże, aby przynieść realną korzyść użytkownikowi.

W teście kodowania wideo x265 programem Handbrake można odnotować identyczną sytuację jak w przypadku x264 Benchmark. Pamięci pracujące z częstotliwością 6400 MHz zapewniają średnio niecałą klatkę na sekundę więcej od najwolniejszych testowanych modułów DDR5.

Podczas testów Cinebench niemałym problemem okazały się temperatury na zewnątrz, z jakimi zmagamy się przez ostatnie dni. Mimo że korzystamy z customowego chłodzenia wodnego, to pojedyncza chłodnica 360 mm nie była w stanie odpowiednio zbić temperatury z naszego redakcyjnego, dość ciepłego egzemplarza Core i9-12900K. Podobnie jak w przypadku poprzednich naszych testów, największy wpływ prędkości pamięci zaobserwujemy w nowszych wersjach tego popularnego benchmarka.

W benchmarku 3DMark, mimo że po podkręceniu zyskujemy dodatkowe punkty w teście CPU, to podejrzewamy, że wyniki i tak zostały sporo zaniżone. Powodem tego mogą być wysokie temperatury osiągane przez procesor.

Przejdźmy teraz do testów w grach, które były przeprowadzane w rozdzielczości FullHD. Skupiliśmy się na tytułach, w których wydajność w największym stopniu zależy od procesora.

Far Cry 5 pokazuje, jak bardzo gra ta jest zależna od systemu pamięci i samego procesora. Można zauważyć spory wzrost ilości generowanych klatek na sekundę w momencie, kiedy używamy szybszych modułów. Po podkręceniu moduły Patriot Viper Venom uzyskują najlepszą wydajność, pokonując wszystkie testowane przez nas pamięci, nawet DDR4.

Counter-Strike: Global Offensive – szybsza pamięć pozwoli wygenerować średnio prawie 900 klatek na sekundę. Po raz kolejny jest to najlepszy wynik, z jakim mieliśmy do czynienia.

W Shadow of the Tomb Raider ilość generowanych klatek skaluje się wraz z częstotliwością pamięci. Im wyższa, tym średni wynik jest wyższy, zapewniając bardziej płynną rozgrywkę.

W GTA 5, mimo że wydajność jest mocno zależna od procesora, nie zauważmy znaczących różnic wynikających z prędkości pamięci RAM. Nawet mocne podkręcenie pamięci w tym tytule dodaje mam zaledwie średnio trzy dodatkowe klatki.

Podsumowanie

Kolejne nasze testy udowadniają, że to właśnie moduły oparte o kości SK Hynix należą do najlepszych konstrukcji. Nie tylko umożliwią one pracę z wysokimi częstotliwościami, ale i o bardzo niskich opóźnieniach. Zatem jeżeli jesteś entuzjastą i planujesz zakup szybkiej pamięci DDR5, to warto rozważyć moduły od Patriot Viper Venom. Nie tylko zapewniają wysoką wydajność, ale i świetnie wyglądają. Opcjonalne podświetlenie RGB na pewno podniesie walory wizualne naszego komputera, efektownie podświetlając jego wnętrze. Pozostaje tylko trzymać kciuki, że pamięci DDR5 - w tym i moduły Patriota -będą dalej tanieć.