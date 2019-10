Stacjonarna stacja dokująca z dedykowanym zasilaniem i szerokim wachlarzem portów.

Atrakcyjny wygląd

Obsługa USB Power Delivery

Wskaźnik LED

Obsługa UHD 4K

4 sztuki USB 3.0 Typu A

ICY BOX IB-DK2301-C to z pozoru kolejna typowa stacja dokująca z USB Typu C, ale konstrukcja ta posiada kilka charakterystycznych rozwiązań. Producent postanowił wyprowadzić złącze Jack 3,5 mm, dzięki czemu do stacji dokującej możemy wpiąć ulubione słuchawki i głośniki. Kolejnym nietypowym elementem jest wskaźnik LED informujący o pracy urządzenia. Obudowę dock'a wykonano z aluminium. ICY BOX posiada również jedno złącze USB 3.0 Typu A na panelu przednim, dzięki któremu można szybko podłączyć urządzenie peryferyjne.

Z tyłu umieszczono trzy kolejne porty USB Typu A w standardzie 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI, USB Typu C oraz dedykowane złącze zasilania.

Urządzenie obsługuje rozdzielczość 4K za pomocą złącza HDMI. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ładować podłączony komputer z mocą dochodzącą do 85 W. Taka ilośc prądu spokojnie wystarczy do naładowania MacBook'a Pro 15.