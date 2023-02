IOgear Dock Pro (GUD3C02B)

Model Dock Pro to jedna z największych stacji dokujących, jakie mieliśmy okazję testować. Urządzenie ma wymiary 7 x 28 x 1.27 cm i jest cienkim, długim, pochylonym klinem, który podtrzymuje laptopa za pomocą chwytnego gumowego paska. Urządzenie posiada szereg portów umieszczonych z tyłu, które zostały zoptymalizowane pod kątem dwóch wyświetlaczy - z długim na 30 centymetrów kablem USB-C.

W konstrukcji umieszczone zostały trzy porty USB 3.0 (typu A), jeden port HDMI 1.4 do przesyłania obrazu 4K30, jeden port DisplayPort 1.2, gigabitowa sieć Ethernet, jeden port SD/SDHC i gniazdo microSD (oba USH-I), VGA, gniazdo 3,5 mm oraz port USB-C do zewnętrznego ładowania o mocy do 100 W.

Niektóre z dodatkowych portów wiążą się z pewnymi zastrzeżeniami: na przykład połączenie VGA musi być używane solo, a nie w połączeniu z DisplayPortem lub HDMI. Pamiętajmy, że wszystkie dane przekazywane po kablu USB-C mogą się wzajemnie zakłócać z czego z całą pewnością zdaje sobie sprawę producent, który umieścił w instrukcji obsługi zastrzeżenie mówiące, że nie można podłączyć dwóch dysków twardych jednocześnie (choć w rzeczywistości jest to możliwe).

Należy również mieć na uwadze, że porty przeznaczone do szybko ładujących się telefonów nie są kompatybilne ze specjalistycznymi systemami szybkiego ładowania OnePlus'a lub Samsung (telefony obu producentów sygnalizowały "ładowanie" po podłączeniu, a nie "szybkie ładowanie"). Urządzenie nie sprawiało nam żadnych problemów związanych z nadmiernym nagrzewaniem, a wydajność sprzętu była zaskakująco dobra - nawet przy jednoczesnym podłączeniu HDMI i złącza Ethernet. Stacja dokująca obsługuje ładowanie Power Delivery 3.0 do 85W, a sama zużywa 15W; innymi słowy, jeśli masz 100W ładowarkę do laptopa, która zasila również hub, to 85W zostanie pozostawione do wykorzystania przez komputer.