Icecream Screen Recorder to w pełni funkcjonalne narzędzie do zgrywania pulpitu.

Icecream Screen Recorder to aplikacja do nagrywania ekranu. Pozwala na zapisywanie tego, co dzieje się na całym lub też w wyznaczonym obszarze. Jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze, a w dodatku ma polską wersję językową, dzięki czemu nikt nie powinien mieć problemów z jego obsługą. Doskonale nadaje się do nagrywania gier, rozmów wideo (np. przez Skype), webinariów, itp. Podczas nagrywania można przybliżać wybrane obszary ekranu.

Icecream Screen Recorder posiada szereg wygodnych opcji, jak dostęp do zapisanych wcześniej plików, możliwość dodania tekstu i symboli do nagrania, rysowanie na nagraniu, dodanie znaku wodnego, itp. Użytkownik samodzielnie wybiera jakość tworzonego klipu wideo. Możliwe jest również ustawienie rozpoczęcia automatycznego nagrywania o wskazanej porze. Jest to aplikacja typu freemium, co oznacza, że niektóre jej funkcje dostępne są po wykupieniu licencji.