Idealny laptop ultramobilny? Test kilogramowego LG Gram 14Z90

Najnowsza rodzina komputerów LG Gram została wyposażona w nowsze, 10 nm procesory Intel'a i szybsze dyski. Czy 14 calowy model o wadze 999 g to dobry wybór?

Producenci komputerów przenośnych skupiają się obecnie na produkcji konstrukcji ultramobilnych lub wydajnych laptopów dla graczy. Kupujący przenośnego peceta ma do wyboru mnóstwo lekkich konstrukcji wyposażonych w nowoczesne podzespoły. Typowy laptop z matrycą o przekątnej 13-14 cali waży przeciętnie od 1200 do 1400 g.

LG po raz kolejny udowadnia, że komputer przenośny może być jeszcze lżejszy, wytrzymalszy, a przy tym oferować zadowalającą ilość portów wejścia/wyjścia oraz rewelacyjne czasy pracy na baterii pozwalające zapomnieć o zasilaczu.

Laptopy od LG nad Wisłą pojawiły się po raz pierwszy w wakacje 2019 roku. Zaprezentowano wtedy trzy modele z rodziny Gram, które jak sama nazwa wskazuje wyróżniały się niewielką wagą. Podczas projektowania Koreańczycy położyli również nacisk na wytrzymałość konstrukcji oraz pojemny akumulator. Po niespełna roku w Polskich sklepach pojawiają się właśnie najnowsze modele LG Gram na 2020 rok. Wśród nowości znajdziemy procesory Intel Ice Lake oraz szybsze dyski NVMe.

Na przykładzie LG Gram 14Z90 sprawdzamy, czy producent wyeliminował największe wady poprzednika oraz odpowiadamy na pytanie, czy warto zainteresować się zakupem jednego z ultraprzenośnych laptopów z serii Gram.

LG Gram 14Z90 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5 1035G7 (4 rdzeni, 8 wątków, 1,2 - 3,7 GHz, 6 MB cache)

Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM LPDDR4, 3200 MHz)

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana)

Dysk SSD M.2 PCIe NVMe: 256 GB

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu: 14,0 cali

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna: Intel Iris Plus Graphics

Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa: 1.0 MP

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Moduł Bluetooth

Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., Thunderbolt 3 - 1 szt., HDMI - 1 szt., USB 3.1 Gen 1 - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., czytnik kart pamięci w formacie microSD

Typ baterii: Litowo-jonowa

Czytnik linii papilarnych: Tak

Podświetlana klawiatura: Tak

Dodatkowe informacje: Aluminiowa pokrywa matrycy, Aluminiowa obudowa, Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Białe podświetlenie klawiatury, Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), Szyfrowanie TPM

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa)

Wysokość: 17 mm

Szerokość: 323 mm

Głębokość: 210 mm

Waga: 999 g (z baterią)

Rodzaj gwarancji: Standardowa

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta), w przedsprzedaży darmowa wymiana baterii bez podania przyczyny w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu

LG Gram 14Z90 sprzedawany jest w jednej konfiguracji wyposażonej w procesor Intel Core i5-1035G7 z układem Intel Iris Plus Graphics, 8 GB pamięci operacyjnej DDR4 działającej w trybie Single Channel oraz 256 GB dysk SSD. Na szczęście tegoroczna edycja Gram'a korzysta już z dysku NVMe zamiast nośnika M.2 SATA III.

Producent nie oferuje droższych konfiguracji wyposażonych w większą ilość RAM'u oraz wbudowanej pamięci masowej, ale podobnie jak poprzednie modele, również Gram 14Z90 posiada w środku wolne gniazdo na pamięć DDR4 oraz drugi dysk SSD M.2 PCIe NVMe. To imponujące, że laptop ważący mniej, niż kilogram posiada takie możliwości rozbudowy, a na dodatek Gram posiada wszystkie najpotrzebniejsze złącza takie, jak Thunderbolt 3, HDMI czy USB 3.1 Gen 1 Typu A.

LG Gram 14Z90 - Cena

LG Gram 14Z90 to najtańszy model z tegorocznej rodziny Gram, ale nie oznacza to, że jest on przystępnym cenowo laptopem. Testowany przez nas egzemplarz został wyceniony na 5199 zł. To sporo jak na laptopa z 8 GB RAM'u i 256 GB nośnikiem SSD, ale podobnie, jak rok temu producent dodaje wartościowe gratisy. Jeżeli zdecydujemy się na zakup w przedsprzedaży, która trwa do 14 czerwca w zestawie z komputerem otrzymamy 29 calowy monitor ultrapanoramiczny lub smartfona LG K51S. Oba gratisy kosztują normalnie około 1000 zł. Dodatkowo dostaniemy certyfikat uprawniający do wymiany baterii w ciągu 36 miesięcy od zakupu komputera.

Jeżeli nie chcemy żadnego z gratisów znajdziemy sklepy, w których LG Gram 14Z90 kosztuje mniej, ale jest wyłączony z przedsprzedażowej promocji.

LG Gram 14Z90 - Zawartość zestawu

LG Gram 14Z90 dostarczany jest w bardzo eleganckim opakowaniu utrzymanym w białej kolorystyce. Od razu wiadomo, że mamy do czynienia z komputerem klasy premium.

W środku znajdziemy dosyć niecodzienny zestaw sprzedażowy. LG Gram 14Z90 poza 48 W zasilaczem wykorzystującym autorskie złącze, dostarczany jest z przejściówką z Thunderbolt 3 na Fast Ethernet oraz silikonową nakładką na klawiaturę.

LG Gram 14Z90 - Wygląd i jakość wykonania

LG Gram 14Z90 wyróżnia się spośród innych komputerów białą obudową z kontrastującą ramką okalającą matrycę. Urządzenie zwraca na siebie uwagę i może się podobać. Po wzięciu do ręki będziemy mocno zaskoczeni niewielką masą komputera. Gram 14Z90 sprawia wrażenie, jakby nie posiada w środku podzespołów, a musimy pamiętać, że producentowi udało się upchnąć aż 72 Wh baterię.

Niestety niewielka masa jest widoczna. Komputer wykonano z bardzo lekkich materiałów, które na pierwszy rzut oka nie sprawiają wrażenia zbytnio wytrzymałych. Po pewnym czasie okaże się, że Gram 14Z90 nie bez powodu uzyskał certyfikat MIL-STD-810G. Po dwóch tygodniach intensywnego użytkowania komputer nadal wygląda, jak po wyjęciu z pudełka. Nie straszne mu także przenoszenie luzem w plecaku wraz z innymi przedmiotami.

Obudowa LG Gram 14Z90 jest bardzo minimalistyczna. Na klapie matrycy znajdziemy jedynie srebrny logotyp Gram.

Na spodzie urządzenia znajdziemy znacznie wystające ponad obrys komputera nóżki antypoślizgowe oraz głośniki.

Po otwarciu komputera pierwszym elementem, którzy rzuca się w oczy jest biała klawiatura. Ciekawie wygląda również czarna obudowa matrycy, która odcina się od białego pulpitu roboczego.

LG Gram 14Z90 jak na nowoczesnego laptopa z 2020 roku przystało posiada niewielkie ramki, które powodują, że 14 calowy ekran udało się zmieścić w obudowie typowej dla starszych komputerów przenośnych z 13 calowymi wyświetlaczami.

LG Gram 14Z90 - Porty

LG Gram 14Z90 posiada sporą ilość portów wejścia/wyjścia, które zostały równomiernie rozmieszczone na lewej i prawej krawędzi obudowy.

Z lewej strony komputera znajdziemy gniazdo zasilania, port USB 3.1 Gen 1 Typu A, pełnowymiarowe HDMI, Thunderbolt 3 oraz diodę informującą o statusie ładowania.

Na przeciwległym boku umieszczono gniazdo Kensington Lock, drugie złącze USB 3.1 Gen 1 Typu A, złącze słuchawkowe Jack Combo oraz czytnik kart pamięci w formacie microSD.

LG Gram 14Z90 - Wyświetlacz

LG Gram 14Z90 posiada 14 calowy wyświetlacz IPS LCD z błyszczącą powierzchnią. Jest to autorski panel LG produkowany specjalnie dla tego modelu. Charakteryzuje się on rozdzielczością Full HD. Niestety o wyświetlaczu LG Gram'a 14Z90 nie możemy powiedzieć zbyt wiele dobrego. Podobnie, jak w zeszłorocznym Gramie 15Z990 wyświetlacz jest jednym z największych minusów. Panel charakteryzuje się jasnością maksymalną powyżej 320 cd/m2, ale refleksy skutecznie uniemożliwiają pracę na zewnątrz.

Niestety wyświetlacz zastosowany w LG Gram 14Z90 zupełnie nie pasuje do charakterystyki tego laptopa. Na minus należy zaliczyć również sporą ziarnistość obrazu. Mimo, że Gram posiada ekran Full HD, to w rzeczywistości obraz wygląda, jakby był wyświetlany w niższej rozdzielczości.

LG Gram 14Z90 - Klawiatura i gładzik

LG Gram 14Z90 został wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę oraz niewielkich rozmiarów gładzik.

Co istotne oba urządzenia wprowadzające są białe, co ma swoje wady w postaci niezwykle łatwo brudzących się powierzchni roboczych.

Klawiatura posiada spore klawisze z wysokim, jak na ultra przenośnego laptopa skokiem. Po kilku chwilach spędzonych z Gramem wprowadzanie tekstu staje się szybkie i przyjemne. Niestety białe wykończenie klawiatury w połączeniu z białym podświetleniem za pomocą diod wykonanych w technologii LED powoduje, że oznaczenia na klawiaturze stają się nieczytelne. Z podobnym problemem zmagał się ubiegłoroczny Gram 15Z990.

Gładzik LG Gram 14Z90 jest znacznie mniejszy od rozwiązań stosowanych w konkurencyjnych laptopach, ale sama płytka jest bardzo dokładna i wygodna w użyciu. Z gładzikiem zintegrowano przyciski, które możemy wywołać z dowolnego miejsca na płytce dotykowej. Całość wspiera precyzyjne sterowniki systemu Windows 10 i jest kompatybilna z wszystkimi gestami.

LG Gram 14Z90 - Czytnik linii papilarnych

LG Gram 14Z90 posiada czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Został on umieszczony w prawym górnym rogu klawiatury. Aby odróżnić włącznik od pozostałych klawiszy znajduje się on w zagłębieniu. Dodatkowo przycisk zasilający jest nie jest podświetlany - posiada jedynie diodę sygnalizującą status pracy komputera. Czytnik linii papilarnych działa bez najmniejszych zastrzeżeń.

LG Gram 14Z90 - Oprogramowanie

LG Gram 14Z90 dostarczany jest z preinstalowanym systemem Windows 10 Home. Producent postanowił doinstalować kilka autorskich aplikacji. Najważniejszym programem jest LG Control Center. Rozwiązanie to posiada interfejs rodem z Windows'a 7, a sam producent nie ukrywa, że program został napisany w 2012 roku. Za pomocą Control Center możemy zarządzać komputerem oraz ustawiać funkcję ładowania za pośrednictwem USB Typu C. Producent umożliwia również uruchomienie trybu ograniczającego pojemność baterii do 80 procent w celu wydłużenia jej żywotności.

LG Gram 14Z90 - Dźwięk, kamera, mikrofony

LG Gram 14Z90 wyposażony został w dwa głośniki umieszczone na spodzie, które kompatybilne są z technologią DTS. Jakość dźwięku jest poprawna. Gram nie wyróżnia się pod tym względem ani pozytywnie, ani negatywnie. Głośniki wbudowane w laptopa powinny wystarczyć do sporadycznego oglądania filmów i słuchania muzyki. Podczas odtwarzania dźwięku z maksymalną głośnością nie ma problemu z drganiem pulpitu roboczego, ani wydawaniem niepożądanych dźwięku z głośników.

Również do jakości mikrofonów i kamery nie można mieć większych zastrzeżeń. Oba elementy działają dobrze, ale na rynku znajdziemy podobnie wycenione laptopy, które zdecydowanie lepiej sprawdzą się podczas wideo-rozmów.

LG Gram 14Z90 - Wydajność i kultura pracy

LG Gram 14Z90 został wyposażony w procesor Intel Core i5 1035G7. Jest to układ należący do rodziny Ice Lake wyprodukowany w 10 nm. Dodatkowo chip wyposażono w najwydajniejszy układ graficzny Intel Iris Plus Graphics. Całość wspomagana jest przez 8 GB pamięci operacyjnej pracującej w trybie Single-Channel oraz 256 GB nośnik SSD M.2.

Rozczarowywać może nieco zastosowanie pamięci Single-Channel'a, która zauważalnie ogranicza wydajność układu graficznego, ale w zamian uzyskujemy możliwość szybkiej rozbudowy do 16 GB RAM'u.

Cieszy fakt, że LG nie stosuje już dysków SSD wykorzystujących przestarzały interfejs SATA III.

Podczas normalnego użytkowania z pakietem biurowym i kilkoma otwartymi kartami w przeglądarce laptop pozostaje bezgłośny. Wentylator uruchamia się dopiero podczas bardziej wymagających czynności, ale komputer nadal pracuje bardzo kulturalne i jest niemalże niesłyszalny.

W porównaniu do zeszłorocznego modelu, Gram 14Z90 nie posiada już problemu z nadmiernym nagrzewaniem się i wyjącym wentylatorem.

LG Gram 14Z90 przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

3DMark Time Spy - 522

Cinebench R20 - 1029 pts

Geekbench 5 - Single - 1143, Multi - 2555

PCMark 10 - 3815

CrystalDiskMark 7.0.0- - Odczyt sekwencyjny - 3126 MB/s, Zapis sekwencyjny 1167 MB/s

Poniżej porównanie do innych testowanych przez nas ostatnio ultra przenośnych laptopów.

Wyniki Gram'a 14Z90 nie rozczarowują, a mogą być jeszcze wyższe, jeżeli zdecydujemy się na rozbudowę pamięci operacyjnej i dysku SSD we własnym zakresie.

LG Gram 14Z90 - Możliwości rozbudowy

LG Gram 14Z90 posiada spore możliwości rozbudowy. We własnym zakresie możemy dołożyć pamięć operacyjną oraz drugi dysk SSD M.2 PCIe NVMe. W tym celu należy okręcić 8 śrubek znajdujących się na spodzie. Część z nich zostało umieszczonych pod nóżkami antypoślizgowymi. Należy pamiętać, że śrubki posiadają różną długość.

Po ich odkręceniu i demontażu tylnej części obudowy uzyskamy dostęp do układu chłodzenia, slotu na pamięć DDR4 w formacie laptopowym oraz drugi nośnik SSD M.2 PCIe NVMe.

LG Gram 14Z90 - Bateria

LG Gram 14Z90 posiada ogromną baterię o pojemności 72 Wh. Jak nietrudno się domyślić taki akumulator w połączeniu z energooszczędnymi podzespołami oferuje rewelacyjne czasy pracy na baterii. Pod tym względem Gram 14Z90 wypada jeszcze lepiej od swojego poprzednika z procesorem wyprodukowanym w 14 nm.

Podczas normalnej pracy biurowej z otwartymi kilkoma aplikacjami w tle możemy zapomnieć o ładowarce na cały dzień. Gram 14Z90 rozładuje się po 8-10 godzinach. W tym miejscu należy zaznaczyć, że aby osiągnąć taki rezultat nie musimy godzić się na zmniejszenie jasności matrycy czy wyłączenie podświetlenia klawiatury.

Po uruchomieniu bardziej zaawansowanych programów Gram poprosi o podłączenie ładowarki po około 5 godzinach. W przypadku, gdy będziemy oglądać filmy możemy liczyć nawet na 15-16 godzin na pojedynczym ładowaniu.

Gram 14Z90 dostarczany jest z niezbyt szybką ładowarką o mocy 48 W, która wykorzystuje autorskie gniazdo do ładowania. Za pośrednictwem tego zasilacza Gram 14Z90 ładuje się do pełna ponad trzy godziny.

Na szczęście komputer wspiera ładowanie za pomocą USB Typu C z wykorzystaniem zasilacza z Power Delivery. Oznacza to, że akcesoryjnym zasilaczem laptop naładuje się szybciej, a na dodatek, gdy zapomnimy ładowarki wystarczy dowolny zasilacz z USB typu C.

LG Gram 14Z90 - Podsumowanie

LG Gram 14Z90 to laptop jedyny w swoim rodzaju. W ważącej niespełna 1 kg obudowie otrzymujemy wydajny komputer z pełnym zestawem portów wejścia/wyjścia, rewelacyjną baterią oraz ogromnymi możliwościami rozbudowy, których na próżno szukać w o wiele cięższych konstrukcjach.

Niestety nie ma róży bez kolców. Niewielka masa widoczna jest w materiałach użytych do budowy, a komputer posiada nie najlepszą matrycę, która na dodatek nie nadaje się do pracy na zewnątrz, co znacząco ogranicza mobilność tego laptopa.

LG Gram 14Z90 to z pewnością laptop, który praktycznie nie ma konkurencji. Na rynku nie znajdziemy innego, tak lekkiego komputera z takimi możliwościami. Jeżeli zależy Ci na jak najdłuższym czasie pracy na baterii, niewielkiej wadze, a jednocześnie nie przykładasz uwagi do jakości matrycy oraz drobnych niedoskonałości LG Gram 14Z90 jest komputerem dla Ciebie.