Indywidualny program MBA. Rozwiń praktyczne umiejętności biznesowe - recenzja książki

Aby nauczyć się prowadzenia firmy albo pozyskać nowe kompetencje zawodowe nie trzeba kończyć specjalistycznch studiów biznesowych - takie zdanie prezentuje autor książki. Czy jest to prawda? Wyjaśniamy.

Josh Kaufman jest autorem książek na temat biznesu, psychologii oraz różnego rodzaju wiedzy praktycznej, takich jak Indywidualny program MBA, The First 20 Minutes i How to Fight a Hydra. W tym artykule szczegółowo opiszemy pierwszy tytuł - Indywidualny program MBA. Rozwiń praktyczne umiejętności biznesowe.

(MBA - program typu Master of Business Administration jest na całym świecie najbardziej cenionym sposobem kształcenia menedżerów).

Książka ta została wydana w 2021 roku i, jak pisze autor, jest kompleksowym i przejrzystym przeglądem wszystkich ważnych tematów biznesowych - takich jak przedsiębiorczość, rozwój produktu, marketing, sprzedaż, negocjacje, księgowość, finanse, produktywność, komunikacja, przywództwo, projektowanie systemów, analiza i zarządzanie operacyjne – a wszystko to zawarte w jednym tomie.

Rzeczywiście, książka jest niemała - zawiera ponad 540 stron informacji. Całą swoją wiedzę zawartą w publikacji na temat prowadzenia biznesu autor podzielił na 11 części i w każdej z nich jest opisanych nie mniej niż 16 tematów. Trzeba zauważyć, że pomimo takiej ilości stron, książka ma miękką okładkę, która będzie nosiła ślady użytkowania już po przeczytaniu połowy publikacji. Standardowa czcionka i oddzielone rozdziały i podrozdziały pomogą się skupić podczas czytania. Niektóre informacje są umieszczone w tabelkach dla jeszcze większej przejrzystości.

Cała książka jest napisana bardzo swobodnym językiem, dzięki czemu ma się wrażenie słuchania starego dobrego przyjaciela, który już ma na swoim koncie kilka sukcesów w biznesie, a teraz bezinteresownie próbuje Ci w tym pomóc. Pierwsze kilka stron zawiera opinie na temat publikacji od założycieli dużych firm i znanych autorów książek - sprawiają one, że jeszcze bardziej chce się rozpocząć naukę! Dodatkowo, ciekawym pomysłem było umieszczenie krótkich cytatów na początku każdego podrozdziału, które w pewien sposób mogą być ich podsumowaniem. Co więcej, autor zwraca uwagę na to, ile czasu poświęcamy na naukę, czytanie książek, studia itd., a więc od czasu do czasu w książce można spotkać komentarze o tym, że możesz nie czytać kilku następnych stron, jeśli spełniasz określone warunki.

Czy warto przeczytać tę książkę?

Zdecydowanie, tak, ta książka jest warta rekomendacji. Najlepszym dowodem jest to, że po przeczytaniu kilku rozdziałów zaczynasz rozumieć metody jakie zastosował sam autor, żeby książka była przez nas zauważona i przeczytana. Co więcej, znajdziemy tu dużo opisanych prostym językiem pojęć (271) i sytuacji, które autor wyjąśnia z punktu widzenia psychologii i marketingu. Jestem pewna, że jest to jedna z niewielu książek, które naprawdę mogą czegoś nauczyć swoich czytelników.

Dla kogo jest ta książka?

Dla wszystkich, którzy interesują się biznesem, zajmują się lub chcą się zająć prowadzeniem właśniej działalności i tych, którzy zastanawiają się nad studiami w tym kierunku. Przydatna będzie ona też dla menedżerów, marketingowców, księgowych, przedstawicieli firm i innych pracowników szeroko pojętej branży biznesu.

Cena okładkowa książki to 74,90 zł, ale możemy też kupić ją taniej np. w sklepie Empik.