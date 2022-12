Infinix Zero Ultra to świetny smartfon, którego największą wadą jest cena

Źródło: PCWorld

Wstęp

Infinix Zero Ultra zadebiutował na rynku we wrześniu tego roku. Smartfon jest kolejnym urządzeniem nowej w Polsce marki, a jednocześnie jej pierwszy flagowcem, którego możemy u nas kupić. Zaledwie miesiąc temu miałem okazję testować jeden z budżetowych telefonów firmy Infinix - wariant Note 12 Pro - a tym razem mam okazję podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami na temat znacznie droższego modelu.

Infinix Zero Ultra - Specyfikacja

Wymiary 165.5 mm x 74.5 mm x 8.8 mm Waga 213 g Rozmiar wyświetlacza 6,8-cala Wyświetlacz AMOLED Jasność maksymalna 900 nitów Częstotliwość odświeżania ekranu Maksymalnie 120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 920 Pamięć RAM 8 GB System operacyjny Android 12 Pamięć wewnętrzna 256 GB Aparat główny 200 Mpix Dodatkowe obiektywy 13 Mpix + 2 Mpix Przedni obiektyw 32 Mpix Bateria 4500 mAh Ładowanie 180 W Wodoodporność Brak certyfikatu Porty USB-C Czytnik kart pamięci Tak NFC Tak Kolor Coslight Silver

Infinix Zero Ultra - Design oraz konstrukcja

Design to z całą pewnością jedna z moich ulubionych cech modelu Zero Ultra. Smartfon wygląda nowocześnie, a zarazem prostolinijnie i patrząc na niego mam wrażenie, że w żaden sposób nie odstaje wyglądem od znacznie droższych flagowców. Na froncie urządzenia znajdziemy spory 6.8-calowy ekran z zaokrąglonymi krawędziami. Wiem, że takie rozwiązanie konstrukcyjne ma swoich przeciwników, ale przyznam, że subiektywnie bardzo mi się ono podoba. Pod kątem praktycznym - duży, a w dodatku zaokrąglony ekran - nie stanowił dla mnie żadnego problemu, a ze smartfona korzystało mi się bardzo komfortowo.

Źródło: PCWorld

Obsługa urządzenia jedną ręką może być nieco kłopotliwa. Powodem są nie tylko rozmiary flagowca, ale i jego waga. Nie zaliczyłbym tego jednak do wad modelu Zero Ultra, bo trzeba uczciwie przyznać, że większość smartfonów z tak dużą przekątną ekranu jest trudna do obsługi jedną dłonią. W zamian za to otrzymujemy wyświetlacz, na którym przeglądanie zdjęć czy oglądanie filmów będzie bardzo wygodne. Zauważyłem też, że urządzenie posiada identyczne (lub niemalże identyczne) ramki wokół wyświetlacza. Zwolennicy tego typu proporcjonalnych rozwiązań będą więc usatysfakcjonowani.

Na prawej krawędzi smartfona znajdziemy przyciski funkcyjne, które służą do kontrolowania głośności muzyki oraz blokady ekranu. Wysokość ich położenia jest optymalna i nie miałem żadnego problemu w dostaniu do nich podczas trzymania telefonu w jednej dłoni. Na dolnej krawędzi urządzenia znajduje się jeden z dwóch głośników, tacka na karty SIM oraz wejście USB-C. Smartfon - jak większość flagowców w 2022 roku - nie posiada złącza Jack 3,5 mm. Prawdopodobnie nie będzie to dla nikogo wielkim zaskoczeniem, ale warto mieć to na uwadze rozważając zakup telefonu.

Źródło: PCWorld

Tym, co najbardziej przykuło moją uwagę w designie modelu Zero Ultra są jego plecki. Smartfon posiada niepowtarzalne wykończenie obudowy, które (szczególnie w testowanym przeze mnie białym kolorze) mieni się, ujawniając intrygujące kształty na odwrocie urządzenia. Infinix zadbał również o wygląd wysepki z aparatami, która wygląda lepiej niż w wielu znacznie droższych flagowcach.

Źródło: PCWorld

Pod względem designu Infinix Zero Ultra wyróżnia się na tle swojej konkurencji. Urządzenie wygląda świetnie i bardzo dobrze leży w dłoni. Niestety, nie znalazłem w materiałach producenta żadnych informacji dotyczących wodoszczelności flagowca. Brak więc certyfikatu, który potwierdzałby jego odporność na przypadkowe zanurzenie w wodzie.

Infinix Zero Ultra - Wydajność oraz działanie

Smartfona używałem niemalże do wszystkiego. Najwięcej czasu spędzałem na nim oglądając YouTube'a oraz czytając branżowe artykuły - nie są to specjalnie wymagające zadania, ale muszę przyznać, że urządzenie działało bardzo płynnie i nie sprawiało mi żadnego problemu. Raz zdarzyło mi się, że przeglądarka się zawiesiła, ale nie trwało to zbyt długo i nie wymagało resetu telefonu. Przeglądanie multimediów jest na modelu Zero Ultra bardzo komfortowe, co jest zasługą nie tylko dużego wyświetlacza, ale i szybkiego odświeżania obrazu. Urządzenie działa w trybie 60 Hz lub 120 Hz, ale istnieje również opcja automatycznego przełączania między tymi modułami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo baterii.

Źródło: PCWorld

W ramach testów wydajności sprawdziłem, jakie wyniki osiągnie model Zero Ultra w popularnych aplikacjach typu GeekBench5 oraz 3DMark. W pierwszej z nich smartfon zdobył 729 punktów na jednym rdzeniu oraz 2147 na wielu rdzeniach. Podobne rezultaty uzyskały takie urządzenia, jak Xiaomi Poco X3 Pro, Galaxy S20 FE czy Xiaomi Redmi K20 Pro. W aplikacji 3DMark Infinix zdobył 2302 punkty.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

Testowałem także działanie zabezpieczeń, czyli funkcje odblokowania twarzą oraz responsywność czytnika linii papilarnych. Obie opcje działały bez zarzutu, czego spodziewałem się po wcześniejszym recenzowaniu modelu Note 12 Pro. Urządzenie oparte zostało na Androidzie 12 wspieranym przez nakładkę XOS. Wgrane przez producenta oprogramowanie dość mocno przypomina mi MIUI, które możecie kojarzyć ze smartfonów Xiaomi. Na flagowcu znajdziemy więc sporo podobnych gestów (jak np. wykonywanie zrzutu ekranu przez przesunięcie trzema palcami w dół ekranu) oraz niemalże identyczny pasek powiadomień.

Sama nakładka działa w porządku, choć jest jej daleko do ideału. Zdecydowanie bardziej wolę czystego (lub niemalże czystego) Androida, którego możemy spotkać np. w smartfonach Motoroli.

Infinix Zero Ultra - Aparat

Infinix Zero Ultra został wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix. Urządzenie oferuje więc obiektyw, który jest rzadkością w tej półce cenowej, ale przyznam, że jego obecność wydaje mi się raczej chwytem marketingowym. Zdjęcia wykonane taką kamerą zajmują bardzo dużo miejsca i podejrzewam, że większość użytkowników nadal będzie używała podstawowego aparatu.

Dobry smartfon do zdjęć to taki, który oferuje stabilną jakość wykonywanych fotografii i nie wymaga od nas dodatkowych zmian w ustawieniach. Poniżej możecie więc sprawdzić zdjęcia wykonane Infinixem Zero Ultra, przy automatycznych ustawieniach kamery.

Źródło: PCWorld

Źródło: PCWorld

Źródło: PCWorld

Źródło: PCWorld

Źródło: PCWorld

Infinix Zero Ultra - Bateria

Jeden z największych atutów testowanego przeze mnie modelu. Bateria w Infinixie jest naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowana i pozwalała mi na ponad dzień pracy przy zaledwie jednym ładowaniu. Korzystanie z serwisy Spotify przez 30 minut powodowało utratę 3% baterii. Oglądanie 20-minutowego materiału na YouTube w jakości 1080p również kosztowało baterię zaledwie 3% energii.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone), Infinix Zero Ultra rozładował się po 13 godzinach i 5 minutach. Wynik urządzenia - na tle innych testowanych smartfonów - jest zaznaczony na pomarańczowo.

Źródło: PCWorld

W zestawie wraz ze smartfonem otrzymujemy także ładowarkę o mocy 180 W. Dzięki niej naszego smartfona naładujemy naprawdę szybko - zmiana poziomu z 31% do 100% trwa zaledwie 14 minut.

Uzupełnienie baterii od 0% do 100% zajmuje Infinixowi około 30/40 minut. Poza wytrzymałą baterią mamy więc szybkie ładowanie, dzięki czemu korzystanie z modelu Zero Ultra będzie pod tym względem bardzo komfortowe.

Infinix Zero Ultra - Czy warto kupić?

Wielu czytelników tej recenzji może się teraz zastanawiać nad moją oceną urządzenia - chciałbym jednak wyjaśnić dlaczego smartfon otrzymał 3.5 gwiazdki pomimo tego, że zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie. Głównym powodem mojej decyzji jest cena testowanego modelu.

Infinix Zero Ultra kosztuje obecnie niecałe 3000 zł. Za wariant wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, zapłacimy (w popularnych sklepach z elektroniką) 2999 zł. W podobniej, a często niższej cenie, możemy kupić takie smartfony jak Xiaomi 12T czy Motorola Edge 30 Fusion, które w mojej opinii są zdecydowanie lepszymi urządzeniami. Co więcej, oba telefony często znajdują się na promocji, a w momencie pisania tego tekstu model 12T od Xiaomi możemy zakupić w niektórych sklepach już za około 2600 zł.

Infinix Zero Ultra to naprawdę solidny smartfon, któremu nie mam zbyt wiele do zarzucenia. Uważam jednak, że jego cena jest nieco przesadzona, dlatego polecam śledzić promocje związane z tym telefonem, które prawdopodobnie będą pojawiać się w popularnych sklepach z elektroniką.