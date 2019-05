Inkdigo HP-302XB-2 i HP-302XC-2

Marka Inkdigo to tegoroczny debiutant w teście zamienników atramentowych. Niestety los nie był łaskawy dla producenta - problemy techniczne sprawiły, że produkty trafiły na ostatnie miejsce naszego zestawienia.

Zamienniki Inkdigo zapowiadały się jako niezwykle ciekawa nowość w zestawieniu. Najtańsza cena zestawu w połączeniu z zachęcającym opakowaniem przyciąga wzrok kupujących. Producent dorobił się już nawet kilku solidnych certyfikatów na swoje zamienniki, chociaż akurat obejmują one tonery. Modele HP-302XB-2 i HP-302XC-2 są sprzedawane w typowych kartonikach, a zabezpieczenie przed rozlaniem stanowią standardowe nakładki na kartridż. Wewnątrz pudełka brakuje instrukcji.

Przy pierwszym teście kartridż z tuszem czarnym został oznaczony jako wyczerpany. Korzystając z dożywotniej gwarancji, odesłaliśmy produkt do sklepu, a on do producenta. Niestety otrzymaliśmy informację, że waga tuszu wskazuje na to, że sami go wyczerpaliśmy a roszczenie gwarancyjne jest niezasadne. Skontaktowaliśmy się z producentem odkrywając naszą tożsamość i prosząc o wyjaśnienie. Dzień później sklep poinformował nas, że producent przyznał się do błędu - wzięta pod uwagę została waga tuszu HP 302, a nie HP 302 XL w związku z czym bez dodatkowych opłat otrzymaliśmy kolejny kartridż. Niestety również ten egzemplarz okazał się niesprawny. Nie udało nam się skontaktować z producentem. Problemy sygnalizował również sklep, który ostatecznie po 2 tygodniach zgodził się przyjąć reklamację. Finalnie testy przeprowadziliśmy na kartridżach zapasowych, dostarczonych przez producenta. Wydajność okazała się przeciętna. Obydwa pojemniki zawierały po około 12,5 g tuszu. Pozwoliło on na zadrukowanie 234 stron w kolorze i 707 stron w czerni. Koszt wydruku jednej strony na poziomie 53 gr, jest o zaledwie kilka 7 groszy niższy od pracy z oryginalnym tuszem HP.