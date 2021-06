Insta 360 One R 4K

Pierwsza na świecie modułowa kamera sportowa.

One R 4K Edition rejestruje obraz w jakości 4K do 60 klatek na sekundę, a także w jakości Full HD do 200 klatek na sekundę w trybie slow motion. Technologia FlowState sprawia, że obraz jest stabilny i płynny także przy słabym oświetleniu. Urządzenie automatycznie dostosowuje kolory i jasność. Obudowa jest wytrzymała i wodoszczelna do 5 m. Rozdzielczość głównej matrycy to 12 MP, a kąt widzenia wynosi 360 stopni. Urządzenie waży 121 g oraz posiada baterię 1190 mAh. Jako pierwsza kamera modułowa sprawia, że użytkownik jest w stanie zdecydować jakiego obiektywu w danej chwili chce używać.