Instax Mini LiPlay to nowoczesny aparat błyskawiczny. Jakie są jego główne zalety?

Instax Mini LiPlay to aparat natychmiastowy, wyposażony w funkcje stawiające go ponad konkurencją. Jest to zarazem drukarka, która pozwala na drukowanie zdjęć prosto ze smartfona (jest do tego potrzebna dedykowana aplikacja), z którym łączy się bezprzewodowo dzięki wykorzystaniu Bluetooth. Może także nagrywać dźwięki i zapisywać je w formie kodów QR (maksymalna długość pojedynczego zapisu - 10 sekund przed i po wykonaniu zdjęcia). Po zeskanowaniu kodu otwiera się strona instaxa ze zdjęciem oraz nagranym dźwiękiem.

Mamy tu do czynienia z aparatem bardzo prostym w obsłudze - z tyłu ma 2,7-calowy, jasny i kontrastowy wyświetlacz LCD. Obsługa odbywa się za pomocą aż 14 przycisków, a sam spust jest wygodny w użytkowaniu. Gdy wykonuje się zdjęcie, automatyczny autofokus sam wybiera punkt ostrości i robi to bardzo sprawnie. Tu warto dodać, że LiPlay nie drukuje zdjęcia od razu po jego wykonaniu - fotografie można drukować osobno, wybierając je w menu aparatu, dzięki czemu nie zużyje się filmu na nieudane ujęcia. Jedno zdjęcie drukuje się 12 sekund, a akumulator powinien wystarczyć na wydrukowanie do 100 zdjęć. Urządzenie korzysta z przystępnych cenowo wkładów systemu instax mini. Przy wykonywaniu fotografii można korzystać z sześciu filtrów. Do wyboru oddane zostały: czarno-biały, sepia, rybie oko, żywy, plakatowy oraz stylowy. Dostępnych jest również 10 szablonów w samym aparacie oraz 30 ramek w dedykowanej aplikacji.

Instax Mini LiPlay wykorzystuje do robienia zdjęć 1,5-calową matryca CMOS z podstawowym filtrem kolorów. Sensor współpracuje z obiektywem o ekwiwalencie ogniskowej 35 mm przy świetle f/2. Mamy tu również wspomniany, pojedynczy autofokus, wyposażony w dodatkowy doświetlacz AF oraz lampę błyskową LED. Dzięki samowyzwalaczowi można robić pozowane zdjęcia ze sobą - w precyzyjnym ustawieniu aparatu pomoże specjalnie umieszczone w tym celu lusterko. LiPlay jest dostępny w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: Elegant Black, Blush Gold oraz Stone White.

Podsumowując: mamy do czynienia z bardzo praktycznym aparatem natychmiastowym, a choć jego design nie każdemu się spodoba, co do jakości zdjęć nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Dlatego Instax Mini LiPlay jest pomysłem wartym rozważenia!