Instax Square SQ6 to aparat stworzony przez znaną markę na rynku. Jakie są jego możliwości?

Instax Square SQ6 to aparat błyskawiczny, który pozwala na robienie zarówno zdjęć zwykłych, jak i selfie. W tym celu zamieszczono z przodu lusterko, umożliwiające sprawdzenie, jak wypadnie fotografia oraz samowyzwalacz - po jego naciśnięciu wykonuje zdjęcie dokładnie po 10 sekundach. Jest to pierwszy model producenta, który wspiera w pełni analogowy format "square" - zdjęcia mają białą ramkę. Przy robieniu normalnych fotografii, można wybrać jeden z kilku trybów działania: automatyczna ekspozycja, makro, krajobraz, ciemny oraz jasny. Na osobne omówienie zasługuje podwójna ekspozycja - pozwala nałożyć na siebie dwa kadry i stworzyć w ten sposób kolaż. Jakość zdjęć we wszystkich trybach nie pozostawia nic do życzenia - ostrość i kolorystyka wypadają doskonale. Czas wywoływania filmu wynosi ok. 90 sekund.

Instax Square SQ6 został wyposażony we wbudowaną, automatyczną lampę błyskową. Można ją włączać lub wyłączać dla uzyskania pożądanego efektu. Trzy kolorowe filtry na flesz (pomarańcz, fiolet i zieleń), dołączone do tego aparatu, pozwalają wykonywać zdjęcia w artystycznym klimacie. Square SQ6 ma design wzorowany na aparatach retro, ale został wzbogacony nowoczesnymi wstawkami, a całość utrzymana jest w jednej z trzech tonacji - perłowej bieli, pąsowym złotem lub grafitową szarością. Dzięki temu jest to model elegancki i stylowy. Można nazwać go najlepiej wyglądającym aparatem Instaxa od czasu Mini 90.

Wydajność aparatu wynosi 10 zdjęć na jeden pakiet filmów - okienko potwierdza prawidłowe umieszczenie pakietu. Instax Square SQ6 zasilany jest przez dwie baterie litowe CR2/DL CR2. Jego wymiary to 118,7x128,1x58,1 mm, a waga - 393 gramów (bez paska i pakietu filmów).

Podsumowując: Instax Square SQ6 to w tej chwili jeden z najlepszych - jeśli nie najlepszy - aparatów błyskawicznych na rynku. Jeśli chcesz kupić takie urządzenie, ten właśnie model będzie doskonałym wyborem.