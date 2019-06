Intel Core i3 9100F

Tani procesor Intela wykazujący przyzwoity potencjał w grach. Jednostka debiutowała na rynku w drugim kwartale 2019 roku i na chwilę obecną stanowi bardzo rozsądną alternatywę dla Ryzen'a 3 2200G.

Nowy Core i3 z 9-generacji otrzymał 4 rdzenie o taktowaniu 3,6 GHz. Uruchomienie trybu turbo skutkuje podniesieniem zegarów do maksymalnie 4,2 GHz. Jednostka opracowana w 14 nm procesie technologicznym ma na swoim pokładzie 6 MB pamięci Cache. Zadowalająco prezentuje się TPD na poziomie zaledwie 65 W.

Oczywiście procesor wciąż jest montowany na podstawce LGA1151 i jest kompatybilny z dotychczasowymi chipsetami. Core i3 9100F obsłuży do 64 GB pamięci RAM DDR-4 2400 MHz. Niestety do dyspozycji użytkownika oddano jedynie 16 linii PCIe, co ogranicza możliwość rozbudowy platform chociażby o dyski z szybkim interfejsem. Podobnie jak wszystkie nowe, konsumenckie jednostki intela, również nowy i3 jest kompatybilny z technologią Optane.