Intel Core i5-12600K – najlepszy współczesny procesor do gier

Sprawdzamy, jak radzi sobie najnowszy przedstawiciel segmentu średniego od Intela, czyli i5-12600K. Czy sprosta on oczekiwaniom graczy i czy jest godnym następcą popularnych modeli i5-10600K i i5-11600K?

W końcu doczekaliśmy się długo wyczekiwanej premiery układów Alder Lake Intela. O tym jak spisuje się najwydajniejszy procesor bazujący na tej architekturze - Core i9-12900K, możecie przeczytać w naszej premierowej recenzji. W tym artykule skupimy się jednak na o połowę tańszym modelu. Przez ostatnie lata to właśnie procesory i5, należące do segmentu średniego, zyskiwały coraz większą ilość zwolenników, zapewniając wysoką wydajność w grach oraz przystępną cenę. Nawet my, tworząc poradniki zakupowe czy proponowane zestawy, bardzo często korzystaliśmy jednostek i5 - 10 i 11 generacji. Zatem czy debiutujący dziś i5-12600K jest ich godnym następcą?

zdj. Dominik Kujawski

I5-12600K Specyfikacja

Procesory Alder Lake charakteryzuje hybrydowa budowa. Oznacza to, że podobnie jak w naszych telefonach, do dyspozycji dostajemy dwa rodzaje rdzeni, które są w stanie wykonywać różne typy zadań. Rdzenie Golden Cove mają zapewnić wydajność układów, natomiast Gracemont (wywodzące się od jednostek Atom) charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną. Niech was jednak nie zwiedzie mobilne pochodzenie tych drugich, nawet te “małe” układy oferują wysoką wydajność w stosunku do swoich pierwowzorów. Intel deklaruje, że Gracemont jest w stanie osiągnąć wydajność pojedynczego rdzenia Coffe Lake przy 40% niższym poborze prądu.

Intel Core i5-12600K podobnie jak wszystkie układy Alder Lake jest zbudowany z wykorzystaniem procesu technologicznego Intel 7 (10 nanometrów). Dysponuje sześcioma, wysoko wydajnymi rdzeniami, które obsługują również technologie Hyper Threading’u. Finalnie procesor jest w stanie obsłużyć nawet 16 wątków wykonawczych, dzięki dodaniu dodatkowych 4 energooszczędnych rdzeni Gracemont. Bazowy zegar procesora wynosi 3,6 GHz dla P-Core oraz 2,8 dla E-Core. Dzięki wsparciu technologii Turbo Boost jest on w stanie pracować nawet z częstotliwościami 4,9 GHz/3,7 GHz. Domyślny współczynnik PL2 wynosi 150W.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

zdj. Dominik Kujawski

Jak już wspomnieliśmy procesory Core i5 bardzo często trafiają do komputerów, które cechuje dobry stosunek ceny do wydajności. Z tego względu postanowiliśmy przetestować nową jednostkę na płycie obsługujące pamięć DDR4#. Przy obecnych cenach nowych modułów DDR5, raczej ciężko założyć, że ktoś zdecyduje się wydać równowartość ceny procesora na samą pamięć operacyjną.

Do testów otrzymaliśmy płytę ASUS’a należącą do popularnej serii TUF GAMING. Oczywiście testowany model bazuje na chipsecie Z690. Na pewno nie można powiedzieć, że mamy do czynienia z konstrukcją budżetową. Sekcja zasilania procesora to układ 14+1 fazowy, wyposażony w 80-amperowe, cyfrowe przetworniki mocy DrMOS. Płyta oczywiście zapewnia obsługę dla PCIe 5.0 oraz maksymalnie 4 dysków M.2 (3 sloty posiadają dodatkowe chłodzenie dla dysków) i 4 SATA.Do dyspozycji użytkownika oddano także bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 6, oraz, 2,5 Gbit’owy LAN oraz 8 portów USB na tylnym panelu - w tym 1 typu C zgodnym z USB 3.2 Gen 2x2. Miłośnicy RGB również powinni być zadowoleni., ponieważ do dyspozycji dostajemy aż 3 złącza obsługujące adresowalne diody zasilane napięciem 5V, oraz jedno dla standardowych zasilanych napięciem 12 V.

Płyta ASUS'a jest kompatybilna z układami chłodzenia LGA1200 || zdj. Dominik Kujawski

IGPU

Wraz z premierą procesorów 12 generacji otrzymaliśmy także odświeżone układy graficzny - INTEL UHD. Core i5-12600K podobnie jak najmocniejsza seria i9 dysponuje topowym wariantem układu wyposażonego w 32 jednostki UE. Oczywiście jest on w pełni zgodny z bibliotekami DirectX 12. Jedyną różnicą w UHD występująca między i9, a i5 jest maksymalna częstotliwość pracy, którą bez problemu możemy wyrównać z poziomu BIOS bądź oprogramowania XTU. Tak małe różnice między układami nie odbijają się na rezultatach osiąganych przez zintegrowany układ graficzny. Patrząc z perspektywy samego zintegrowanego układu można więc powiedzieć, że nie opłaca się inwestować w i9.

Podkręcanie pobór mocy i temperatury.

Po raz kolejny podczas testów zwiększyliśmy również przypisane limity mocy. Mimo tego, nawet po podkręceniu, procesor pobierał mniej prądu niż domyślnie układ 11 generacji z zdjętymi ograniczeniami mocy.

Nasze starania, jeżeli chodzi o podkręcanie zaczęliśmy, podobnie jak podczas testów i9-12900K, od ustalenia maksymalnego zegara rdzeni Gracemont. Tutaj również podobnie jak w przypadku mocniejszego układu udało nam się wymusić pracę wszystkich z częstotliwością 4 GHz. Potem przyszła pora na wysoko wydajnie rdzenie Golden Cove. Nie będzie niespodzianką, że w przypadku układów i5 raczej ciężko będzie liczyć na częstotliwości powyżej 5 GHz. Intel już od kilku generacji selekcjonuje najlepsze partie swoich krzemowych rdzeni, aby te trafiły do najwydajniejszych procesorów. I choć zdarzają się tak “złote sztuki”, stanowią raczej rzadkość, a ich posiadacze mogą się cieszyć, bo wygrali w tej silikonowej loterii.

O gorszej jakości krzemu niech świadczy fakt, że do osiągnięcia 4,9 GHz na wszystkich rdzeniach potrzebowaliśmy wyższego napięcia (1,365V) niż do 5,1 GHz na i9-1200K (1,315V). Temperatury również nas nie rozpieszczały. Najgorętsze rdzenie podczas obciążenie instrukcjami AVX (z wyłączonym offsetem) osiągały nawet 90°C.

Platforma testowa

PROCESOR: INTEL CORE i5-12600K

INTEL CORE i5-12600K PŁYTA GŁÓWNA: ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 RAM: Kingston DDR4 4800 MHz CL19

Kingston DDR4 4800 MHz CL19 DYSK: LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB,

LEXAR NM800 1TB, ADATA SX8200 PRO 1TB, KARTA GRAFICZNA: RTX 3080 10 GB

RTX 3080 10 GB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Postanowiliśmy sprawdzić jak bardzo na wydajność wpłynie wyłącznie energooszczędnych rdzeni Gracemont. Dzięki temu możemy zasymulować wydajność układu i5-12600, która według plotek ma bazować tylko na wydajnych rdzeniach Golden Cove.

Testy na platformie AMD były przeprowadzane w systemie Windows 10, natomiast nowy procesor Intela działał pod kontrolą najnowszej wersji okienek oznaczonej nr. 11. Wyniki procesora i9-11900K pochodzą z naszej premierowej recenzji, ale i biorąc po uwagę aktualizacje oprogramowania jak i sterowników można założyć, że jego wydajność może być zaniżona. Potwierdzają to po części rezultaty osiągnięte przez Core i7-11700K, którego mamy na stałym wyposażeniu platformy testowej.

Każdy test był 3-krotnie powtarzany, na wykresach są prezentowane uśrednione wyniki.

Testy

Najpierw prosty test w programie WinRAR. Wbudowany benchmark nie obciąża wszystkich dostępnych wątków procesora - ważna jest tutaj zarówno wydajność podsystemu pamięci, jak i częstotliwość pracy samego układu. Widać przyrost w stosunku do poprzednich generacji układów Intela, jednak Core i5-12600K osiąga tutaj rezultat zbliżony do Ryzena 5 3600X, a więc modelu opartego na leciwej już architekturze ZEN2.

Podczas testów w benchmarku ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4, po raz kolejny Architektura Alder Lake daje wyraźną przewagę. Nowa i5 osiąga nie tylko lepsze rezultaty od procesów ZEN2, ale i od 8-rdzeniowej i7-11700K.

Również konwertowanie wideo kodekiem x264 faworyzuje nowy procesor Intela. Warto zaznaczyć, że i5 osiąga podobne rezultaty jak prawie dwukrotnie droższy, 12-rdzeniowy Ryzen 9 5900X.

W programie Handbrake przy konwertowaniu materiału wideo z wykorzystaniem kodeka H.265, Core i5-12600K po raz kolejny pokonuje i7 11 generacji. Ustępuje tylko nowej Core i9 oraz Ryzen’owi 9.

Pora na testy w aplikacjach 3D. W pierwszej kolejności testy w benchmarku syntetycznym jakim jest 3DMark. Core i5-12600K osiąga lepsze rezultaty zarówno od redakcyjnej i7-11700K jak i od 10-rdzeniowej i9-10850K. Poza testem Port Royal, który nie bierze pod uwagę wydajności procesora, widoczny jest zysk wydajności w stosunku do poprzedniej generacji.

Assasin’s Creed Vallhala – już podczas testów procesora i9-12900K zauważyliśmy, że gra nie jest w stanie w pełni wykorzystać mocy układów wyposażonych w większą ilość rdzeni. Podczas testów w rozdzielczości 1080p średnie obciążenie na Core i9-12600K nigdy nie przekroczyło 60%. Nowa i5 spokojnie osiąga lepsze rezultaty nie tylko od swoich poprzedników, ale także od Ryzena 9 5900X. Ustępuje wydajnością tylko mocniejszym układom Alder Lake.

Watch Dogs: Legion – Core i5-12600K zwłaszcza po podkręceniu osiąga rezultaty zbliżone nawet do nowej i9.

W Far Cry 5, gra ta bazuje na mocy procesora. Usprawnione IPC w układach Alder Lake sprawdza się tutaj idealnie dzięki czemu i5-12600K jest w stanie pokonać po raz kolejny Ryzena 9 5900X

Counter-strike: Global Offensive, choć i5-12600K nie pokonuje Ryzena 9 5900X to jest jego bardzo blisko, a przecież nowy układ Alder Lake kosztuje dużo taniej.

Shadow of the Tomb Rider, po raz kolejny i5-12600K ustępuje tylko wydajniejszemu bratu i nieznacznie Ryzen’'owi 9 5900X.

W Call of Duty: Warzone średnie generowane klatki niewiele różnią się od siebie. Z racji jak bardzo intensywną rozgrywkę jest w stanie zapewnić ten tytuł różnice mogą wynikać czasem nawet z jednego rzuconego granatu więcej. Mimo wszystko i5-12600K wyrównuje wyniki i7 poprzedniej generacji ustępując po raz kolejny Ryzenowi i nowej i9.

Wyniki w GTA 5 pokazują, że nawet po podkręceniu, Core i5-1200K (podobnie jak i 9) nie jest w stanie prześcignąć Ryzena 9 5900X. Doświadczymy tutaj efektu stutteringu podczas gry w obszarach miejskich i to niezależnie od ilości włączonych rdzeni energooszczędnych.

W Cyberpunk 2077 nowy Core i5 dorównuje wynikami nawet mocniejszej i9-12900K, pozostawiając w tyle procesory konkurencji jak i poprzednie generacje od tego samego producenta.

Podsumowanie

Nasze dotychczasowe testy potwierdzają, że cała dostępna rodzina Alder Lake, będzie borykać się z jednym, wspólnym problemem. Jest nim całkowity koszt zakupu platformy. Nawet zakładając optymistyczny wariant 15% przewagi w grach na korzyść nowego układu Intela w stosunku do popularnego Ryzen’a 5 5600X, to konstrukcja od AMD pozostaje średnio o 200 zł tańsza. Dużo tańsze są też płyty na socket AM4, a zwłaszcza bardzo dobre konstrukcje na chipsecie B550, kosztujące w promocji nierzadko nawet 500 zł. Jak w takim wypadku zestawić to z ceną płyt głównych Z690, których najtańsze warianty kosztują prawie 1000 zł, a bardziej dopracowane konstrukcje jak testowany przez nas ASUS prawie 1500 zł. Nie wyobrażam też sobie, żeby ktoś, kto posiada 10 czy 11 generację Core i5, przesiadał się na nowe układy. Przed Intelem trudne wyzwanie, aby przekonać nas do zmiany podzespołów.

zdj. Dominik Kujawski

Składając prywatną deklarację: Core i5-12600K bardzo mnie zaskoczył i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jako entuzjasta sprzętu komputerowego od lat korzystam z najwydajniejszych układów na rynku. Ostatnio jednak pojawiło się pytanie czy są mi one potrzebne. Filmów z wakacji, z wiadomych względów ostatnio, jakoś dużo nie edytuje. Nawet przy amatorskim montażu, procesor taki jak i5-12600K spokojnie wystarczy. Dodatkowo zapewnia on bardzo dobrą wydajność w grach. Z chęcią po raz kolejny przyznałbym nowemu Core i5 oznaczenie opłacalny produkt, bo sam procesor jest bardzo dobrze wyceniony. Jednak właśnie przez wzgląd na całkowity koszt zakupu platformy, tym razem nie mogę tego uczynić