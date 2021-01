Intel Core i9 10850K - Cometa przed Rakietą [nowe serce dla naszej platformy!]

Nasza platforma testowa na 2021 rok została oparta o procesor Intel Core i9 10850K. Zanim jednak przejdziemy do kolejnych testów, przypomnijmy sobie co potrafi nasz nowy procesor.

Od premiery jedenastej generacji procesorów Intel z serii Core i dzielą nas już tylko tygodnie - zakłada się, że ma ona nastąpić w okolicach marca. Czy możemy być pewni tej daty, biorąc pod uwagę obecne problemy z dostępnością sprzętu? Zresztą, nowe jednostki wcale nie muszą okazać się dużo szybsze w niektórych zastosowaniach, co pokazują najnowsze plotki oraz fakt, że najwyższy model procesorów z serii i9 ma mieć o dwa rdzenie mniej niż obecna topowa jednostka. Jednak zostawmy niedomówienia. Mając do dyspozycji redakcyjną platformę testową opartą na procesorze Intel Core i9 10850K, mam zamiar sprawdzić, jak radzi sobie ona w porównaniu do do stacji roboczej, którą prywatnie posiadam.

Jednak zanim przejdziemy do samych testów - trochę historii. W 2017 roku AMD wypuściło swoje długo wyczekiwane procesory Ryzen na platformy konsumenckie oraz zapowiedziało platformę HEDT. W tym samym roku Intel zaprezentował następcę swojej platformy przeznaczonej dla entuzjastów, mianowicie Socket LGA 2066. To tutaj miały pojawić się najwydajniejsze procesory od „niebieskich”, gdzie zapowiedziany model miał posiadać do 18 rdzeni. Pierwszym 10-rdzeniowym procesorem był natomiast i9 7900X, w Polsce dostępny wtedy w cenie ok. 4500 zł. Niecały rok później sam zdecydowałem się na zakup tego procesora, choć z perspektywy czasu mogę przyznać, że nie była to zbyt udana inwestycja. Można powiedzieć, że platforma High End Desktop została porzucona przez Intela, a zamieszanie generacyjne w tym nie pomogło. Co mam na myśli, mówiąc o zamieszaniu? Mianowicie marketingowo i modelowo jednostki te były reklamowane jako siódma generacja, ale w rzeczywistości były oparte na architekturze szóstej, czyli Skylake-X. Późniejsze procesory - zarówno 90xxx, jak i 109xx - różniły się tylko lutowanym IHS oraz zmienionymi tabelami dla funkcji BOOST - żadna rewolucja tutaj nie zaszła.

Należy pamiętać, że konkurencja na rynku jest potrzebna. Gdyby nie ona, raczej nie zobaczylibyśmy tak szybko dziesięcio-rdzeniowej jednostki od Intela w platformie konsumenckiej.

Specyfikacja procesora

Procesor Intel Core i9 10850K otrzymujemy w niewielkim opakowaniu, gdzie poza instrukcją i samym procesorem nic więcej nie znajdziemy. Trzeba zatem pamiętać, żeby przy zakupie nie zapomnieć o chłodzeniu, bo podobnie jak przy dziewiątej generacji nie zostało ono dołączone do zestawu.

Procesor został wykonany w dobrze znamym Intelowi 14 nm procesie technologicznym, a rdzenie oparte na architekturze Comet Lake. ”Niebiescy” po raz kolejny przesuwają granicę, bo podobnie jak przy platformie HEDT mówimy o odświeżonej wersji procesorów Skylake. Jeśli chodzi o budowę samego jądra procesora, większych rewolucji należy spodziewać się po Rocket Lake’ach, czyli w jedenastej generacji. Podążając za materiałami marketingowym mowa tu o monolitycznym chipsecie, co oznacza, że cała konstrukcja jest zamknięta w jednym układzie, w przeciwieństwie do AMD, które swoje procesory buduje z chipletów.

Po raz kolejny Intel wraz z premierą procesorów postanowił zmienić podstawkę, na której się go instaluje. Plusem może być to, że zapowiedziana jedenasta seria także będzie bazowała na tym gnieździe.

Podstawowe parametry pracy Core i9 10850K to zegar bazowy 3,6 GHz oraz tryb turbo - dla dwóch rdzeni to aż 5,2 GHz, a przy obciążeniu wszystkich 10 rdzeni - 4, 8 GHz. Oczywiście wszystkie procesory z dziesiątej generacji obsługują tryb Hyper Threading, co oznacza że do dyspozycji mamy aż 20 wątków. W przeciwieństwie do najwyższego modelu - 10900K/KF - posiada taktowanie mniejsze o 100 MHz. Oba procesory mają też taki sam współczynnik poboru prądu (PL1) ustawiony na 125 W. Jednak już od kilku generacji w układach Intela występuje też drugi limit (PL2) określający maksymalne użycie które w przypadku 10 generacji wynosi 250W - i takich rezultatów należy oczekiwać przy dłuższym i pełnym obciążeniu układu. Kończąc temat specyfikacji procesor domyślnie obsługuje pamięci DDR4 o maksymalnej częstotliwości 2933 MHz oraz posiada 20 MB współdzielonej pamięci cache.

Zanim jednak przejdziemy do wyników, trzeba wspomnieć o płycie głównej. Jak już pisałem wcześniej, procesor obsadzamy w nowym gnieździe LGA1200. Zatem jeżeli ktoś posiada ósmą bądź dziewiątą generację, przesiadając się na nowe jednostki, zmuszony jest do zmiany płyty głównej. Dzięki wsparciu ze strony firmy Gigabyte platforma testowa została uzupełniona o płytą Aours Master opartą na chipsecie Z490. Jest to druga w hierarchii, najmocniejsza płyta tego producenta. Zbudowana na sześcio-warstwowej płytce PCB, została wyposażona w komponenty najwyższej klasy. Czternasto-fazowa, w pełni cyfrowa, sekcja zasilania na pewno zadowoli fanów podkręcania. Producent zadbał także o dobre chłodzenie decydując się na radiatory, które posiadają dużą powierzchnię oddawania ciepła. I choć oficjalnie procesory dziesiątej generacji nie obsługują jeszcze PCIe w standardzie 4.0, płyta już jest na to gotowa. Dodatkowo mamy trzy sloty m2, kartę Wi-Fi 6 i kartę Ethernet 2,5 Gbit - naprawdę więc nie ma, na co narzekać.

Podkręcanie i platforma testowa

Intel przyzwyczaił nas już, że procesory oznaczone prefiksem „K” na końcu nazwy, charakteryzują się odblokowanym mnożnikiem. Jest to ukłon w stronę entuzjastów podkręcania, którzy pewno będą starali się zyskać dodatkowe kilka procent wydajności. Jednak dla większości użytkowników OC traci powoli na znaczeniu, głównie przez pracę trybów Turbo Boost, które podbijają zegary podbiją zegary procesora z bazowej częstotliwości.

Podczas testów, w pierwszej kolejności starałem się odnaleźć maksymalny mnożnik dla wszystkich obciążonych rdzeni. I choć zaczęło się obiecująco, gdyż podczas lekkich testów procesor był w stanie pracować na 5,2 GHz, to już przy dłuższych i bardziej wymagających benchmarkach, ograniczeniem okazała się temperatura samego chipu. Ostatecznie 5,1 GHz dla wszystkich rdzeni przy napięciu 1,34 V okazało się stabilne, choć i tutaj margines temperatur nie był za duży. Podczas 10-minutowego testu w Cinebench na dwóch pojedynczych rdzeniach do throttlingu (spowolnienia zegarów) brakowało dwóch stopni Celsjusza. Mając na uwadze, że posiadane chłodzenie Cooler Mastera całkiem nieźle radzi sobie ze zbijaniem temperatury z naszego procesora, przesunąłem górny limit dla pierwszych 4 rdzeni do 5,3 GHz. Dzięki czemu osiągi procesora powinny być zauważalnie szybsze od 10900K. Co prawda podbija on maksymalne częstotliwości w turbo do tego samego zegara, jednak tylko dla dwóch pierwszych rdzeni. Natomiast na domyślnych ustawieniach przy pełnym obciążeniu pracował maksymalnie z częstotliwością 4,9 GHz. Osiągnięte rezultaty - biorąc pod uwagę, że zastosowane było chłodzenie powietrzem - mogą sugerować, że wygraliśmy w tak zwanej loterii krzemowej w ręce redakcji trafił naprawdę dobrej jakości egzemplarz procesora. Osobiście, jestem ciekawy jakie wyniki procesor osiągnąłby na większym AIO, na przykład przy zastosowaniu modelu Cooler Mastera, który jest wspomagany dodatkowo przez ogniwa Peltriera, MasterLiquid ML360 SUB-ZERO.

Chcąc uniknąć bottlenecku ze strony karty graficznej, prywatnie udało mi się wypożyczyć na kilka dni Gigabyte RTX 3080 w wersji VISION OC. Jest ona wyposażona w 10 GB pamięci GDDR6x, a na czas testów została dodatkowo podkręcona, dzięki czemu podczas wszystkich testów utrzymywała częstotliwość na rdzeniu powyżej 2030 MHz, natomiast pamięci pracowały z natywną częstotliwością 19800 MHz.

Jak wspominałem na początku, w prywatnej stacji roboczej posiadam i9 7900X, i to do tego procesora będę porównywał nową i9. Procesor ten stabilnie pracuje z zablokowanym zegarem na 4,5 GHz, posiada czterokanałowy kontroler pamięci. Wszystko działa na płycie Asusa Rampage VI APEX, wraz z 32 GB pamięci RAM obsadzonej czterema modułami po 8 GB pracującymi z częstotliwością 3000 MHz i opóźnieniach CL 15. Komputer chłodzony jest w pełni cieczą, a układ zbudowany na twardych rurkach ogranicza swobodę podmiany karty graficznej. Wspominam o tym, ponieważ podczas testów chcąc podmienić kartę graficzną, musiałem posiłkować się riserami - i to nie jednym a kilkoma spiętymi w dłuższy odcinek. To rozwiązanie okazało się nie do końca stabilne, ponieważ podczas testów zdarzały się sytuacje, że karta nagle zaczynała pracować z prędkością złącza PCIE x8 albo zmieniała tryb pracy z 3.0 na 1.0. Jednak nie powinno to wpływać na wyniki w testach 2D, ale już przy testach 3D może mieć to znaczenie. Podczas 3-krotnie powtarzanego testu starałem się wyeliminować wpływ połączenia na przekłamanie wyniku.

Rezultaty

Najpierw prosty test w programie WinRAR. Wbudowany benchmark nie obciąża wszystkich dostępnych wątków procesora - ważna jest tutaj zarówno wydajność podsystemu pamięci, jak i częstotliwość pracy samego układu.

Można powiedzieć, że nowa i9 deklasuje rozwiązanie na platformę HEDT (nawet na domyślnych zegarach) wyprzedzając mocno podkręcony procesor 7900x o prawie o 7%.

Bardzo podobnie wyglądają wyniki w Cinebenchu, a im nowsza jego wersja różnica jest coraz to bardziej widoczna. Zwłaszcza, jeżeli porównany osiągnięte rezultaty po podkręceniu I9 10850K, tutaj różnice wynoszą już ponad 14%

Środowiskiem naturalnym dla platform HEDT jest obróbka materiałów video. Pomimo swoich lat, procesor całkiem nieźle poradził sobie w testach. Pomocny tutaj jest czterokanałowy kontroler pamięci. W lekkim benchmarku X264 różnica pomiędzy niepodkręconym 7900X a 10850K wynosi niecały 1% i to na korzyść tego pierwszego. Ustępuje swojemu młodszemu bratu, dopiero po podkręceniu.

Przy konwertowaniu materiałów 4K sytuacja wraca już do normy. Po raz kolejny nowszy procesor Intela góruje nad 7900X. Po podkręceniu I9 10850K różnice sięgają ponad 10%

Przejdźmy zatem do benchmarków w grach, gdzie różnice są jeszcze bardziej widoczne. Wszystkie testy przeprowadzane były w rozdzielczości Full HD - tak, aby wyeliminować wpływ karty graficznej na osiągane rezultaty.

Counter Strike na ustawieniach niskich, głównie bazuje na prędkości samego procesora przez co i9 10850K miażdży 7900X - różnica po podkręceniu sięga prawie 25%

W Call of Duty Warzone sytuacja jest podobna, choć wyniki w minimalnych klatkach na sekundę są bardzo do siebie zbliżone, to w maksymalnych FPS różnica sięga prawie 15%.

GTA 5, kolejny tytuł który, swoje działanie opiera na prędkości procesora - nie dziwi więc 10% przewaga i9 10850K

Shadow of the Tomb Rider bardzo dobrze utylizuje moc komputera i choć różnice pomiędzy podkręconym procesorem a pracującym z domyślnym zegarem nie są znaczące. Porównując z starszą i9 tutaj różnice w minimalnych FPS sięgają nawet 20%.

Z racji posiadania karty obsługującej Ray Tracing nie mogło zabraknąć testu gier wykorzystujących tę technologię. W pierwszej kolejności - Wolfenstain Youngblood, oba testy zostały przeprowadzone z ustawieniami grafiki UBER i z włączonym śledzeniem promieni. Tutaj bez zaskoczenia - pojawiła się spora różnica w średnich klatkach na sekundę pomiędzy procesorami.

Ostatnie testy zostały przeprowadzone w Cyberpunku 2077, w wersji z patchem 1.06. Przejażdżka samochodem czy nawet spacer pod Nightcity stanowi spore obciążenie dla komputera. Wysokie ustawienie z włączonym Ray tracingiem zapewniają wspaniałe wrażenia wizualne. Był to jedyny test, który nie odpalił się na 7900X właśnie przez problemy z riserami, o których wspominałem wcześniej. Podczas ładowania lokacji testowej gra po prostu wychodziła do pulpitu i przełączała kartę w tryb PCIE 1.0 x8.

I9 w parze z RTX 3080 zapewnia komfortowe granie na testowanych ustawieniach, a po podkręceniu, klatki nie spadają poniżej 60 FPS

Największym atutem Intel Core i9 10850K jest jego uniwersalność. Zadowoleni powinni być zarówno zagorzali gracze, jak i osoby potrzebujące wydajnego komputera do pracy. Patrząc na wyniki, nie dziwię się, że Intel pomija platformę HEDT - po prostu nie ma ona sensu. Procesor stanowi naprawdę mocną konkurencję dla procesorów AMD (nawet z serii Ryzen 5000), szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w grudniu można było go kupić za niecałe 1800 zł. Poza tym, nie pojawia się problem z jego dostępnością. Zatem jeśli składasz komputer, warto rozejrzeć się właśnie za 10850K , zwłaszcza, że jest to jeden z bardziej opłacalnych procesorów Intela - sporo tańszy od najmocniejszego 10900K a także niewiele droższy od I7 10700K, którego będzie deklasował dwoma dodatkowymi rdzeniami.