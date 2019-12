Intel Core i9 10980XE - Test nowego, ulepszonego i tańszego i9 9980XE

Do naszej redakcji trafił Intel Core i9 10980XE, następca szybkiego i mocnego i9 9980XE. Sprawdziliśmy w czym nowy model jest lepszy od swojego poprzednika.

Intel Core i9 10980XE jest nowym procesorem należącym do najwydajniejszej serii tego producenta. Produkt z rodziny Cascade Lake na pierwszy rzut oka różni się od poprzednika wyłącznie wyższym taktowaniem, wynoszącym do 4,8 GHz w technologii Turbo Boost Max Technology 3.0, w porównaniu do 4,5 GHz w i9 9980XE. Ilość rdzeni i wątków pozostała niezmieniona i nadal wynosi kolejno 18 oraz 36. Zmianie nie uległo również TDP, które nadal wynosi 165 W oraz pamięć podręczną w ilości 24,75 MB. Proces litograficzny również pozostał ten sam i nadal wynosi 14 nm. Największe zmiany znajdziemy przyglądając się bliżej specyfikacji. Nowy przedstawiciel topowej serii procesorów Intela obsługuje dwa razy tyle pamięci co poprzednik, czyli aż do 256 GB oraz wspiera ich szybszą odmianę. Procesor zyskał też dodatkowe cztery linie PCI Express. Najciekawszą nowością jest obecność nowej technologii Intel Deep Learning Boost, w skrócie Intel DL Boost. Technologia ta, jak mówi sam producent jest zestawem wbudowanych w procesor technologii przyspieszających głębokie uczenie na potrzeby sztucznej inteligencji. Procesor jest objęty gwarancją producenta na całe trzy lata. Warto jeszcze zaznaczyć, ze procesor sprzedawany jest bez jakiegokolwiek systemu chłodzenia w zestawie oraz nie posiada wbudowanego zintegrowanego układu graficznego. Części te należy zakupić osobno.

Intel Core i9 10980XE - Cena

Intel nie dość, że zrobił procesor pod wieloma względami lepszy od i9 9980XE, to jeszcze sprzedaje go po zdecydowanie niższej cenie. W momencie pisania tego testu, i9 10980XE można było nabyć za 5,5 tysiąca złotych. Jego poprzednik kosztował o aż 3,5 tysiąca więcej. To bardzo duża różnica, która sprawia, że zakup starszego produktu jest zupełnie nieopłacalny.

Intel Core i9 10980XE - Specyfikacja

Nazwa kodowa : Cascade Lake

: Cascade Lake Numer procesora : i9-10980XE

: i9-10980XE Segment tynku : Dekstop

: Dekstop Data wprowadzenia produktu na rynek : Q4'19

: Q4'19 Obsługiwane gniazda : FCLGA2066

: FCLGA2066 Litografia : 14 nm

: 14 nm Liczba rdzeni : 18

: 18 Liczba wątków : 36

: 36 Bazowa częstotliwość procesora : 3,00 GHz

: 3,00 GHz Maks. częstotliwość turbo : 4,80 GHz

: 4,80 GHz Cache : 24,75 MB SmartCache

: 24,75 MB SmartCache TDP : 165 W

: 165 W Maks. wielkość pamięci : 256 GB

: 256 GB Rodzaje pamięci : DDR4-2933

: DDR4-2933 Maks. liczba kanałów pamięci : 4

: 4 Obsługa pamięci ECC : Nie

: Nie Maksymalna liczba linii PCI Express : 48

: 48 Wersja PCI Express: 3.0

Intel Core i9 10980XE - Specyfikacja platformy testowej

Podczas testów wykorzystaliśmy platformę testową wyposażoną w:

Pamięć RAM : Ballistix 16 GB DDR4 3200 Mhz

: Ballistix 16 GB DDR4 3200 Mhz Płyta Główna : Asus ROG Rampage VI Extreme Encore

: Asus ROG Rampage VI Extreme Encore Zasilacz : Seasonic PRIME Ultra Platinum 1300W

: Seasonic PRIME Ultra Platinum 1300W Chłodzenie : Thermalright macho rev. b

: Thermalright macho rev. b Karta graficzna : MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X

: MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X Dysk: Crucial P1 1TB M.2 PCIe NVMe

Intel Core i9 10980XE - Testy

Testy zostały przez nas wykonane w następujących benchmarkach:

Passmark 9: CPU Mark

Passmark 9: Memory Mark

Cinebench R15

Cinebench R20

Blender: Classroom Demo

Blender: BMW Demo

POV-Ray

3D Mark: Time Spy Extreme

W testach uwzględniliśmy wyniki dla podkręconego procesora do 4,4 GHz, gdyż tylko na tyle pozwalał nasz układ chłodzenia. Na końcu testu przedstawiliśmy porównanie prędkości pakowania i rozpakowywania pliku o rozmiarze 10 GB za pomocą 7-Zipa i Winrara. Obejmują one rezultaty osiągnięte po oraz przed podkręcaniem.

Procesor zyskał duży wzrost wydajności po podkręceniu jego wszystkich rdzeni do 4,4 GHz, aczkolwiek jego wydajność w programach skoncentrowanych na zadaniach jednowątkowych lekko się pogorszyła. Możliwe, że gdyby zainstalowany został przez nas lepszy układ chłodzenia, to dalibyśmy radę go podkręcić o te dodatkowe 100 lub 200 MHz, co mogłoby ten problem wyeliminować.

Porównując wyniki obu procesorów w Cinebench R15, Intel Core i9 9980XE zyskał delikatną przewagę. Stało się tak dlatego, że schładzało go wydajniejsze chłodzenie wodne, a sam procesor był dodatkowo podkręcony o 200 MHz wyżej niż testowany przez nas jego następca. W konsekwencji na wykresach i9 10980XE ma słabszy wynik od swojego poprzednika, aczkolwiek po zastosowaniu takiego samego taktowania i układu chłodzenia na obu produktach, różnica ta powinna co najmniej się wyrównać, lub przełożyć się bardziej na korzyść nowszego procesora.

Intel Core i9 10980XE - Temperatury

Niepodkręcony procesor osiągał niskie temperatury wynoszące 33 °C bez obciążania i 66 °C wykonując wymagające obliczenia. Sytuacja mocno się zmieniła gdy podkręciliśmy procesor uzyskując 4,4 GHz na 18 rdzeniach. Wtedy zaobserwowaliśmy pod obciążeniem maksymalnie 97 °C. To dużo, jednakże gdyby zastosować lepszy układ chłodzenia niż w naszym przypadku, to wartości powinny być zdecydowanie lepsze. Temperatury były sprawdzane podczas renderowania dema Class room w programie Blender.

Intel Core i9 10980XE - Pobór mocy

Pobór mocy przedstawiony na wykresach dotyczy całej platformy testowej. Cały system podczas pracy bez obciążenia zjadał około 62 W. Dopiero podczas uruchomienia bardziej wymagających zadań wartość ta skoczyła do okolic 236 W. Po podkręceniu procesora, zapotrzebowanie na prąd w bardziej obciążających obliczeniach sięgało aż 422 W. Pobór mocy był sprawdzany podczas renderowania dema Class room w programie Blender.

Intel Core i9 10980XE - Podsumowanie

Intel Core i9 10980XE jest bardzo ciekawym procesorem. Spora ilość zmian różniących go od poprzednika znajduje się pod maską i nie jest mocno odczuwalna dla przeciętnego użytkownika. Z całą pewnością można powiedzieć, że jest to procesor warty zainteresowania dla osób zajmujących sztuczną inteligencją, dzięki zastosowaniu technologii Intel DL Boost. Mimo, że pod względem wydajności nie powinien się dużo różnić od poprzednika, to przez swoją bardzo korzystną cenę jest dużo bardziej opłacalnym zakupem. Procesor ładnie daje się podkręcić, jednakże aby osiągnąć wysokie wyniki trzeba się zaopatrzyć w bardzo wydajny układ chłodzenia, gdyż ten potrafi się zrobić gorący. W naszym wypadku mocne chłodzenie powietrzem pozwoliło osiągnąć 4,4 GHz, gdzie temperatury nadal były bardzo wysokie, ale mimo tego osiągał najlepsze wyniki z pośród testowanych przez nas ustawień. Intel stworzył procesor, który na pierwszy rzut oka nie różni się mocno od poprzednika, ale przez nowe technologie, lepszą cenę i ulepszone elementy specyfikacji względem poprzednika jest znacznie lepszym i bardziej opłacalnym produktem.