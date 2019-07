Intel Core i9-9900K - osmiordzeniowiec z odblokowanym mnożnikiem

Intel Core i9-9900K to procesor dla profesjonalistów i najbardziej wymagających graczy. Wydajność jednostki można zwiększyć korzystając z opcji overclockingu. Sprawdziliśmy czy podkręcanie ośmiordzeniowca jest dobrym pomysłem.

Intel Core i9-9900K to procesor z serii i9 dziewiątej generacji z odblokowanym mnożnikiem. Mamy tu do czynienia z procesorem ośmiordzeniowym obsługującym jednocześnie 16 wątków dzięki technice Hyper-Threading. Jego bazowe taktowanie to 3,6 GHz, natomiast w trybie turbo to aż 5 GHz. Architektura nie uległa zmianie względem poprzednika, ale dołożono tu pamięci podręcznej L3 (16 MB), L2 (2 MB) oraz L1 (512 KB). Mamy tu też dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 oraz zintegrowany układ graficzny UHD 630

I9-9900K - SPECYFIKACJA

Kolekcja produktów: Procesory Intel® Core™ i9 dziewiątej generacji

Nazwa kodowa: Nazwa Coffee Lake poprzednich produktów

Segment rynku pionowego: Desktop

Numer procesora: i9-9900K

Data rozpoczęcia: Q4'18

Litografia: 14 nm

Liczba rdzeni: 8

Liczba wątków: 16

Bazowa częstotliwość procesora: 3,60 GHz

Maks. częstotliwość turbo: 5,00 GHz

Cache: 16 MB SmartCache

Szybkość magistrali: 8 GT/s DMI3

TDP: 95 W

Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci): 128 GB

Rodzaje pamięci: DDR4-2666

Maks. liczba kanałów pamięci: 2

Maks. przepustowość pamięci: 41.6 GB/s

Obsługa pamięci ECC: Nie

Układ graficzny procesora: Grafika UHD Intel® 630

Częstotliwość podstawowa układu graficznego: 350 MHz

Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego: 1.20 GHz

Maks. pamięć wideo układu graficznego:64 GB

Obsługa 4K: Tak przy 60Hz

Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4): 4096x2304@24Hz

Maks. rozdzielczość (DP): 4096x2304@60Hz

Maks. rozdzielczość (eDP – wbudowany płaski wyświetlacz): 4096x2304@60Hz

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 3

Wymiary obudowy: 37.5mm x 37.5mm

i9-9900K - PLATFORMA TESTOWA

Do testów wykorzystaliśmy naszą standardową platformę testową:

Procesor: Intel i9 9900K @ 4Ghz

Pamięć Ram: Ballistix 64 GB DDR 4 1600 Mhz

Płyta Główna: ASRock Z390 Steel Legend

Obudowa: Corsair Carbide 678C

Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

Chłodzenie: SilentiuPC Navis RGB 280

i9-9900K - TESTY

Procesor podkręcaliśmy stopniowo podnosząc mnożnik oraz przykładane napięcie.

Po każdej akcji sprawdzaliśmy stabilność działania komputera przy pomocy programu Cinemabench R15, a także mierzyliśmy temperaturę pracy procesora.

Domyślne ustawienie procesora to napięcie z przedziału 1,15 V - 1,25 V, przy taktowaniu 3,6 GHz. Poniższa tabelka prezentuje jak zwiększanie napięcia i mnożnia przekłada się to na wzrost taktowania, temperatury oraz wydajność pracy procesora. Temperatura w tabeli odnosi się do pracy komputera podczas przeprowadzania benchmarków.

Po ustaleniu optymalnego poziomu podkręcenia procesora, uruchomiliśmy kilka benchmarków. Te same testy przeprowadziliśmy przed zmianami związanymi z OC.

Następnie przetestowaliśmy kilka popularnych tytułów gier. Przypominamy iż korzystamy z układu graficznego zintegrowanego z procesorem.

i9-9900K - PODSUMOWANIE

Podsumowując, procesor Intel Core i9-9900K idealnie sprawuje się po podkręceniu nawet powyżej 5 GHz. Podczas naszych testów najlepszą opcją było podkręcenie taktowania do 5,1 GHz przy napięciu 1,35. Komputer osiągnął wtedy najlepszy wynik wydajnościowy i nie sprawiał problemów podczas pracy.