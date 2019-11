Intel Core i9 9900KS - Recenzja procesora z gwarancją 5 GHz

Do naszej redakcji trafiła szybsza wersja procesora Intel Core I9 9900K. Sprawdziliśmy o ile model "Special Edition" jest wydajniejszy od zwykłej wersji.

Core i9 9900KS jest nowym procesorem Intela, którego rdzeń został specjalnie wyselekcjonowany. Jest on dzięki temu w stanie bezproblemowo osiągnąć 5 GHz na wszystkich rdzeniach, podczas gdy jego zwykła wersja dokonuje tego tylko na maksymalnie dwóch. Dodatkowo wersja specialna ma wyższe taktowani bazowe wynoszące 4 GHz, podczas gdy zwykła jest o 0,4 GHz wolniejsza. Z wyższym taktowaniem wzrasta też TDP, które w nowym procesorze wynosi 127 W. Inaczej wygląda też sprawa gwarancji. Model 'KS' ma tylko roczną gwarancję producenta, podczas gdy wersja 'K' ma gwarancję sprzedawcy aż na trzy lata.

Intel Core i9 9900KS - Cena

Procesor jest droższy od zwykłej wersji o około 130 zł. Nie jest to duża różnica cenowa, co sprawia że produkt jest bardziej kuszącą propozycją od zwykłego modelu. Za kwotę w okolicach 2,5 tysiąca złotych dostajemy procesor, który po wyjęciu z pudełka będzie działał z dużo wyższym taktowaniem od wersji 'K', a odblokowany mnożnik pozwoli na przekroczenie granicy 5 GHz.

Intel Core i9 9900KS - Zawartość opakowania

Procesor jest zapakowany w małe prostokątne opakowanie znajdujące się w dużym niebieskim dwunastościanie foremnym. Do bryły przyczepiony jest magnetyczny pasek, który zawiera informacje dotyczące modelu procesora, producenta oraz wymagań płyty głównej.

Intel Core i9 9900KS - Specyfikacja

Nazwa kodowa : Coffee Lake

: Coffee Lake Numer procesora : i9-9900KS

: i9-9900KS Segment tynku : Dekstop

: Dekstop Data wprowadzenia produktu na rynek : Q4'19

: Q4'19 Litografia : 14 nm

: 14 nm Liczba rdzeni : 8

: 8 Liczba wątków : 16

: 16 Bazowa częstotliwość procesora : 4,00 GHz

: 4,00 GHz Maks. częstotliwość turbo : 5,00 GHz

: 5,00 GHz Cache : 16 MB SmartCache

: 16 MB SmartCache Szybkość magistrali : 8 GT/s

: 8 GT/s TDP : 127 W

: 127 W Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci): 128 GB

(w zależności od rodzaju pamięci): 128 GB Rodzaje pamięci : DDR4-2666

: DDR4-2666 Maks. liczba kanałów pamięci : 2

: 2 Maks. przepustowość pamięci : 41.6 GB/s

: 41.6 GB/s Obsługa pamięci ECC : Nie

: Nie Układ graficzny procesora : Grafika UHD Intel® 630

: Grafika UHD Intel® 630 Maksymalna liczba linii PCI Express : 16

: 16 Wersja PCI Express: 3.0

Intel Core i9 9900KS - Specyfikacja platformy testowej

Podczas testów wykorzystaliśmy platformę testową wyposażoną w:

Pamięć RAM : Ballistix 64 GB DDR4 1600 Mhz

: Ballistix 64 GB DDR4 1600 Mhz Płyta Główna : ASRock Z390 Steel Legend

: ASRock Z390 Steel Legend Obudowa : Corsair Carbide 678C

: Corsair Carbide 678C Zasilacz : SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W

: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750 W Chłodzenie: SilentiumPC Navis RGB 280

Intel Core i9 9900KS - Testy

Testy zostały przez nas wykonane w następujących benchmarkach:

Passmark 9: CPU Mark

Passmark 9: Memory Mark

Cinebench R15

Blender: Classroom Demo

Blender: BMW Demo

AIDA64: Cache & Memory Benchmark

POV-Ray

3D Mark: Time Spy Extreme

Przed rozpoczęciem testów warto poruszyć kwestię wsparcia procesora przez płytę główną. Aby nowy procesor był prawidłowo obsługiwany, należy zaktualizować oprogramowanie układowe płyty głównej. W naszym przypadku procesor był rozpoznawalny, ale działał jak zwykła wersja bez dopisku 'S' na końcu. Aktualizacja naprawiła ten problem uwalniając pełny potencjał tego procesora.

W testach przeprowadzonych w AIDA64 Cache & Memory Benchmark, Core i9 9900KS uzyskał opóźnienia rzędu 61.2 ns, zwykły Core i9 9900K 50.5 ns, a podkręcona 69.8 ns.

Intel Core i9 9900KS jest widocznie szybszy w większości testów od zwykłej wersji tego procesora. Jedynie jego podkręcona wersja jest delikatnie szybsza. Jedynym testem, w którym procesory taktowane równo lub powyżej 5 GHz są słabsze to AIDA64 Cache & Memory Benchmark. W tym teście najlepsze wyniki ma zwykła, nie podkręcona wersja testowanego procesora. Mimo iż 'KS' ma o 100 MHz niższe taktowanie od testowanej podkręconej 'K', to uzyskała ona delikatnie lepsze wyniki w POV-Ray'u.

Zmierzyliśmy dodatkowo o ile szybciej przebiegnie renderowanie filmu 4k o długości 3 minut i 16 sekund na procesorze 'KS' w porównaniu do 'K'.

W przeprowadzonych przez nas testach zabrakło wyników dla podkręconego procesora Core i9 9900KS. Jest to spowodowane posiadaną przez nas za słabą plytą główną, w której przegrzewała się sekcja zasilania procesora. Mimo osiągnięcia stabilnego 5.1 GHz na napięciu 1.38 V, procesor zrzucał taktowanie, co uniemożliwiło nam przeprowadzenie miarodajnych testów podkręcenia.

Intel Core i9 9900KS - Temperatury

Temperatura procesora podczas mniej wymagających zadań oscylowała w okolicach 30 °C. Podczas wykonywania stress testów procesora, jego temperatura osiągała 73 °C, jednakże podczas wykonywania testów potrafiła ona dojść aż do 88.5 °C.

Intel Core i9 9900KS - Pobór mocy

Komputer z zainstalowanym procesorem Intel Core i9 9900KS podczas uruchomionego Windowsa bez dodatkowych programów pobierał 83 W. W momencie uruchomienia renderowania dema BMW w Blenderze, pobór prądu skoczył do 273 W.

Intel Core i9 9900KS - Podsumowanie

Intel Core i9 9900KS jest świetnym procesorem dla ludzi szukających wydajnego, 16 wątkowego rozwiązania. Za niewiele więcej w stosunku do zwykłej wersji tego produktu, dostajemy procesor, który jest już fabrycznie podkręcony do 5 GHz, a dzięki specjalnie selekcjowanym rdzeniom, procesor powinien dać się jeszcze podkręcić. Należy jednak pamiętać, że do tego potrzebna będzie płyta główna z najwyższej półki i bardzo dobre chłodzenie. Produkt zdecydowanie godny polecenia dla ludzi szukających mocnego i szybkiego procesora, jak i tych co nie chcą się bawić w podkręcanie i9 9900K i woleliby jej fabrycznie podkręconą wersję.