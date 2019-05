Intel Core i9 9980XE na granicy absurdu - Piekielna Maszyna 2019

Czy możemy wykorzystać potencjał 16-wątkowego procesora we współczesnych grach? Prawdę mówiąc - szanse są niewielkie. Opowiadamy, dlaczego wybraliśmy profesjonalną jednostkę Intela do naszej Piekielnej Maszyny.

Konwencja projektu Piekielnej Maszyny cudownie upraszcza proces dokonywania decyzji zakupowych. Wypieranie zasad konsumenckich rekomendacji, opartych na stosunku ceny do jakości, przychodzi nam z zaskakująco dużą łatwością. Jeśli ktoś zapytałby: Dlaczego w Piekielnej Maszynie zastosowaliście Intel’a Core i9 9980XE? chętnie odpowiedzieliśmy: bo możemy.

Tylko, że to nie jest do końca prawda. Oczywiście wykorzystywanie 16-rdzeniowego procesora za ponad 9 tysięcy do grania w Wiedźmina 3 byłoby zdrową przesadą.

Zapominamy jednak, że nikt już nie buduje komputerów o ściśle określonym zastosowaniu. Nowoczesny użytkownik nie wybiera komputera do gier, do internetu czy do programów. Sama definicja gamingu przechodzi właśnie intensywną rewolucję.

Wbrew pozorom nie chcemy zapewniać, że Intel Core i9 9980XE to jednostka grafika 3D kochającego gry wideo. Byłby to karkołomny, chociaż dość sensowny scenariusz. Tym razem mamy jednak na myśli współczesnego gracza, który łączy granie ze strumieniowaniem i rejestrowaniem rozgrywek. Procesor oferujący 18 rdzeni obsługujących 36 wątków pozwala na równoczesną grę i streaming materiału w wysokiej rozdzielczości bez konieczności stosowania grabbera. Poradzi sobie również z obsługą programów do montażu wideo czy generowania efektów. Platforma oparta na Intel’u Core i9 9980XE może pełnić rolę komputera dla gracza i profesjonalisty oraz co dla nas ważniejsze - dla profesjonalnego gracza.

Kupujemy Intel Core i9 9980XE

Aktualnie Intel Core i9 9980XE znajdziemy w sklepach w granicach 9 500 - 10 000 zł.

Pudełko procesora trafiło do nas w aksamitnym woreczku. Właściwie trudno określić, czemu miałby służyć sam woreczek, ale bez wątpienia dodaje szyku w przypadku kosztownego sprzętu. Procesor jest sprzedawany bez chłodzenia w zestawie. Pomimo tego, wymiary opakowania nie odstają od tych znanych z jednostek z BOX’owym coolerem. Kartonowa skorupa jest zaplombowana. Wewnątrz umieszczono kolejne opakowanie ochronne z twardego tworzywa.

Procesor jest wyeksponowany w przezroczystym blistrze na szczycie opakowania. pod pianką ochronną odnajdziemy natomiast krótką instrukcję wraz ze złotą naklejką Core i9. Unboxing procesora możecie obejrzeć na naszym nagraniu.

Intel Core i9 9980XE- Specyfikacja

Procesory wielowątkowe budowane z myślą o podstawce LGA2066 potrafią zaskoczyć dużymi rozmiarami. Względem poprzednika (Intel Core i9-7980XE) nowy Intel Core i9 9980XE zyskał przede wszystkim podniesione taktowanie. Standardowy zegar wzrósł z 2,6 GHz do 3,0 GHz, Taktowanie boost podniesiono z 4,4 GHz do 4,5 GHz. Bez zmian pozostało to co najważniejsze, czyli 18 rdzeni i 36 wątków przy 24,57 MB pamięci podręcznej. Zmianom nie uległa również liczba linii PCI-E, a więc do dyspozycji użytkownika oddano ich aż 44. Pomimo podniesienia taktowania TPD pozostało na stałym poziomie 165 W.

Nazwa procesora: i9-9980XE

i9-9980XE Data rozpoczęcia produkcji: Q4'18

Q4'18 Podstawka: FCLGA2066

FCLGA2066 Litografia: 14 nm

14 nm Liczba rdzeni: 18

18 Liczba wątków: 36

36 Bazowe taktowanie: 3 GHz

3 GHz Taktowanie turbo: 4,4 GHz

4,4 GHz Taktowanie Intel Turbo Boost Max: 4,5 GHz

4,5 GHz Cache: 24,75 MB

24,75 MB Magistrala: 8 GT/s DMI3

8 GT/s DMI3 TDP: 165 W

165 W Obsługiwana pamięć: DDR4-2666 do 128 GB

DDR4-2666 do 128 GB Kanał pamięci: 4

4 Liczba kanałów PCI-E: 44

