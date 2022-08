Inteligentne gotowanie? Testuję innowacyjny sprzęt od Tefal - Cook4me Touch

Przyrządzanie potraw jest dla wielu z nas wielkim wyzwaniem - niekoniecznie ze względu na brak kompetencji, ale również niedostatek czasu lub ograniczoną kreatywność. Ileż pomysłów można przygotować na codzienne obiady? Tefal Cook4me ma wyręczać nas w wielu etapach gotowania - czy rzeczywiście jest funkcjonalny i przydatny? Sprawdzam, jak wypadnie w teście!

Pandemia zmieniła wiele aspektów naszego życia, w tym znacznie zwiększyła czas spędzany w domach oraz konieczność spożywania posiłków w mieszkaniu. Wielu z nas wyczekiwało wyjścia do ludzi, restauracji, barów oraz kawiarni i odejścia od przysłowiowych garnków. Gdy sytuacja uległa pewnej stabilizacji, a drzwi pobliskich obiektów gastronomicznych zostały otwarte - dość szybko wypełniły się klientami. Niemniej, zmierzamy ku zdrowemu odżywianiu, dietom pudełkowym oraz oszczędnościom - wszystko to skłania nas do coraz rzadszego spożywania posiłków na mieście. Niestety w dalszym ciągu cierpimy na chroniczny brak czasu, a myślenie o pomysłach na obiad po ciężkim dniu pracy spędza sen z powiek. Aby zrezygnować z gotowych dań, poświęcać mniej czasu na przygotowywanie potraw, a przy tym pozostać przy spożywaniu ich w domowym zaciszu, na rynku pojawia się wiele zaawansowanych urządzeń. Swoją popularność zawdzięczają wielu aspektom, które mogą onieśmielić niejedną kucharkę lub gospodarza. W moje ręce wpadł innowacyjny sprzęt od marki Tefal, a mianowicie Cook4me Touch. Jak sprawdzi się podczas gotowania, czy jego funkcjonalność jest rzeczywiście na tyle imponująca? Przeprowadziłam test, aby ustalić, czy urządzenie jest godne zaufania i zainteresowania. Zostańcie ze mną, aby dowiedzieć się o funkcjonalności i zastosowaniu szybkowaru.

Tefal Cook4me Touch - specyfikacja

Moc 1600 W Pojemność 6 litrów Programy automatyczne tak, 13 Regulacja temperatury tak Możliwość mycia w zmywarce tak Sterowanie panel dotykowy, aplikacja mobilna Funkcje gotowania gotowanie na parze, pod ciśnieniem, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, wolne gotowanie Funkcje dodatkowe aplikacja mobilna z przepisami w języku polskim, komunikacja WiFi, opóźnienie startu, wyświetlacz LCD Wymiary 37,6 x 35,4 x 33,5 cm Wymiary opakowania 39 x 37 x 38 cm Waga z opakowaniem 6 kg

Tefal Cook4me Touch - funkcjonalność

Sprzęt zainteresował mnie ze względu na wszechstronność zastosowań. Zależało mi na urządzeniu, które umożliwi przyrządzenie potraw w kilku trybach, nie ograniczając się wyłącznie do klasycznego podgrzewania. W tej kwestii, Tefal Cook4me Touch ma do zaoferowania funkcje takie jak:

Gotowanie pod ciśnieniem - pozwala na znacznie szybsze przyrządzenie potraw. Opcja przypomniała mi o skuteczności urządzeń takich jak szybkowar, działających na zasadzie podwyższanego ciśnienia, a co za tym idzie - wzrostu temperatury podczas wrzenia. Z uwagi na fakt, że mam dość mało czasu na gotowanie, a równocześnie wiele moich ulubionych dań wymaga nieco więcej czasu - funkcja ta była dla mnie priorytetowa. Co znaczące, tryb przewiduje trzy intensywności gotowania (niska, wysoka, expresowa). Urządzenie jest zdolne do wytworzenia ciśnienia od 40 kPa do 140 kPa.

- pozwala na znacznie potraw. Opcja przypomniała mi o skuteczności urządzeń takich jak szybkowar, działających na zasadzie a co za tym idzie - podczas wrzenia. Z uwagi na fakt, że mam dość mało czasu na gotowanie, a równocześnie wiele moich ulubionych dań wymaga nieco więcej czasu - funkcja ta była dla mnie Co znaczące, tryb przewiduje trzy intensywności gotowania (niska, wysoka, expresowa). Urządzenie jest zdolne do wytworzenia ciśnienia od 40 kPa do 140 kPa. Gotowanie na parze - w zestawie znajduje się kosz parowy, który umożliwia przyrządzanie potraw na parze. Zważając na dietę i zdrowie, jest to dość interesująca funkcja. Zwłaszcza, że dotychczas wykorzystywałam do tego parowar, który zajmował dość dużo miejsca. Tefal Cook4me Touch przewiduje dwa tryby intensywności (delikatna oraz zwiększona). Dzięki temu, możemy dobrać dogodny sposób do wykorzystywanych składników bez obaw o zbyt twarde/miękkie przyrządzenie.

- w zestawie znajduje się który umożliwia przyrządzanie potraw na parze. Zważając na dietę i zdrowie, jest to dość interesująca funkcja. Zwłaszcza, że dotychczas wykorzystywałam do tego parowar, który zajmował dość dużo miejsca. przewiduje dwa tryby intensywności (delikatna oraz zwiększona). Dzięki temu, możemy dobrać do wykorzystywanych składników bez obaw o zbyt twarde/miękkie przyrządzenie. Smażenie - każdemu z nas, zdarza się mieć ochotę na mniej zdrowe wersje posiłków w wersji smażonej. Niestety wiąże się z tym nadmiar tłuszczu, zmywanie tłustych patelni i nierzadko ochlapana kuchnia. Funkcja smażenia w tytułowym modelu wymaga od nas znacznie mniej poświęcenia, a równocześnie pozwala na dopasowanie stopnia intensywności (delikatna, średnia, wysoka). Proces przygotowania odbywa się poprzez rozgrzewanie dolnej części urządzenia

- każdemu z nas, zdarza się mieć ochotę na mniej zdrowe wersje posiłków Niestety wiąże się z tym nadmiar tłuszczu, i nierzadko ochlapana kuchnia. Funkcja smażenia w tytułowym modelu wymaga od nas znacznie mniej poświęcenia, a równocześnie pozwala na (delikatna, średnia, wysoka). Proces przygotowania odbywa się poprzez rozgrzewanie dolnej części urządzenia Duszenie - część potraw wymaga nie lada zaangażowania, a duszenie nierzadko spędza sen z powiek i kończy się przypaleniem. W przypadku modelu od Tefal, nie musimy troszczyć się o stały nadzór procesu. Myślę, że warzywny gulasz może pójść na pierwszy ogień testowania! Jak w przypadku poprzednich trybów, producent umożliwia wybranie jednego z trzech poziomów intensywności.

- część potraw wymaga nie lada zaangażowania, a nierzadko spędza sen z powiek i kończy się przypaleniem. W przypadku modelu od Tefal, nie musimy troszczyć się o Myślę, że warzywny gulasz może pójść na pierwszy ogień testowania! Jak w przypadku poprzednich trybów, producent umożliwia wybranie jednego z Utrzymywanie ciepła - jedną z bardziej frustrujących rzeczy podczas rodzinnych obiadów jest przechowywanie potraw, do czasu przyrządzenia pozostałych składników. Funkcja zachowywania temperatury jest pomocna również wówczas, gdy oczekujemy na ostatniego gościa, a przyrządzone jedzenie stygnie. Dzięki szczelnemu zamknięciu, nie ma potrzeby ponownie podgrzewać porcji i odrywać się od wspólnego posiłku.

- jedną z bardziej frustrujących rzeczy podczas rodzinnych obiadów jest do czasu przyrządzenia pozostałych składników. Funkcja jest pomocna również wówczas, gdy oczekujemy na ostatniego gościa, a przyrządzone jedzenie stygnie. Dzięki szczelnemu zamknięciu, nie ma potrzeby i odrywać się od wspólnego posiłku. Odgrzewanie - niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie zostawił porcji obiadu na później. Niezależnie od tego czy korzystamy z kuchenki indukcyjnej czy gazowej, nawet odgrzanie wymaga nieco czasu. I to, może zrobić Tefal Cook4me Touch - jest to dość praktyczne rozwiązanie.

Funkcje dodatkowe:

Opóźniony start

Moduł Wi-Fi

W mojej lodówce

Książka kucharska

Tefal przewidział również coś dla fanów chrupiących potraw! Możliwe jest dokupienie dodatkowego akcesorium - Extra Crispy Lid EY1508. Pozwala ono na grillowanie, pieczenie, smażenie na powietrzu i pieczenie bez dodatkowego tłuszczu. Odpowiada za to technologia Extra Crisp, dbająca o należytą konsystencję składników.

Zobacz również:

Tefal Cook4me Touch - sterowanie

Jak przystało na innowacyjny sprzęt, nie obeszło się również bez dogodnych możliwości sterowania. Umożliwia nam to czytelny, dotykowy i odchylany ekran LCD. Ku mojemu zaskoczeniu, kolorowy wyświetlacz ukazuje również elementy graficzne, w tym m.in. fotografie potraw. Jest to duże ułatwienie, gdy przyrządzamy potrawę po raz pierwszy. Przekątna ekranu pozwala na dogodne sterowanie. Oprogramowanie jest dość jasne, tak więc obsługa powinna być intuicyjna nawet dla osób, które stronią od technologicznych nowinek. Jest to duży plus, ponieważ zaawansowany sprzęt nierzadko budzi wiele wątpliwości.

Tefal Cook4me Touch jest wyposażony w moduł Wi-Fi, co umożliwia zsynchronizowanie urządzenia z aplikacją mobilną Cook4Me. Znajdziemy tu pięć zakładek, a mianowicie:

Inspiracje - komu nie zdarzyło się spędzać kilku kwadransów na wymyślenie odpowiedniej propozycji na obiad? Karta jest pełna przepisów z kategorii dań obiadowych, kolacji, deserów i nie tylko. W tym miejscu ukazują się również przepisy oparte na produktach dostępnych w lodówce.

- komu nie zdarzyło się spędzać kilku kwadransów na wymyślenie odpowiedniej propozycji na obiad? jest pełna przepisów z kategorii dań obiadowych, kolacji, deserów i nie tylko. W tym miejscu ukazują się również przepisy oparte na Wyszukiwanie przepisów - na ten moment, w bazie znajduje się 405 gotowych przepisów. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie ekspresowe (pora roku, ze stoperem) oraz na podstawie produktów z lodówki lub poprzez przewodniki kulinarne.

- na ten moment, w bazie znajduje się Aplikacja umożliwia wyszukiwanie ekspresowe (pora roku, ze stoperem) oraz na podstawie produktów z lodówki lub poprzez Synchronizowanie modelu z aplikacją - w tym miejscu parujemy urządzenie ze smartfonem. Wystarczy dostęp do domowej sieci Wi-Fi.

- w tym miejscu parujemy urządzenie ze smartfonem. Wystarczy dostęp do domowej sieci Wi-Fi. Mój świat - wyświetla ulubione przepisy, mój profil oraz umożliwia dostosowanie parametrów gotowania (tj. dla ilu osób gotujesz?)

- wyświetla ulubione przepisy, mój profil oraz umożliwia dostosowanie parametrów gotowania (tj. dla ilu osób gotujesz?) Moja lista zakupów - podczas testów, zdarzyło mi się wybrać przepis oparty o produkty z mojej lodówki, jednak finalnie zabrakło jednego z nich. W aplikacji utworzyłam stosowną listę zakupów z uwzględnieniem brakującego trybiku.

Fot.:Angelika Kubicka/PCWorld fot. PCWorld/Angelika Kubicka Fot.:Angelika Kubicka/PCWorld fot. PCWorld/Angelika Kubicka

Tefal Cook4me Touch - design

W mojej kuchni nigdy nie brakowało dodatkowych sprzętów, które finalnie zagracały przestrzeń i tworzyły z wnętrza istne pomieszczenie gospodarcze. Nie ukrywam, że wśród cech, które zachęciły mnie do przetestowania Tefal Cook4me Touch znalazł się również przyciągający wzrok - design. Biorąc pod uwagę ilość zastosowań oraz obszerną pojemność użytkową (6 l, robocza - 4 l), urządzenie nie należy do najmniejszych. Mimo to, zostało zaprojektowane w sposób minimalistyczny i nowoczesny. Czarną obudowę zdobią srebrne detale, co sprawia że wpasowuje się we wnętrze niemal każdej kuchni. Dzięki temu, nie odczuwam potrzeby chowania sprzętu po przygotowaniu posiłków, aby pozostał niezauważony. Zważając na funkcjonalność - sama złapałam się na tym, że używam go niemal codziennie. Warto mieć na uwadze, że model pozwala na przyrządzenie potraw na kilka sposobów - jest to więc kilka kuchennych sprzętów zamkniętych w jednym urządzeniu.

Tefal Cook4me Touch - podsumowanie

Czas przejść do prawdziwego testu, a w zasadzie wniosków z użytkowania Tefal Cook4me Touch. Jak udało mi się wspomnieć wcześniej, byłam podekscytowana wieloma zastosowaniami urządzenia, a zestaw potraw jakie wykonałam to zapewne nie wszystko na co stać urządzenie. Przygotowywałam dania w wielu trybach pracy, co pozwoliło mi określić w jaki sposób funkcjonuje. Jak przewidywałam, na największe oklaski zasługuje gotowanie pod ciśnieniem! Osobiście skorzystałam z intensywności na poziomie expresowym oraz wysokim (z uwagi na dobór potraw nie było konieczności wykorzystania trybu niskiego). Była to m.in. gotowana ciecierzyca, fasola oraz bulion na ramen. W przypadku strączków, zaoszczędziłam kilkadziesiąt minut za kuchenką, gdy mowa o bulionie - w mojej wersji był wegański, tak więc na ogół nie przygotowuję go aż tak długo jak jest to zalecane. Niemniej, pożądany smak uzyskałam znacznie szybciej, aniżeli w przypadku klasycznego, kilkugodzinnego gotowania na kuchence. Przygotowując warzywa na krem oraz puree, ustawiłam tryb pary. W przypadku twardszych składników - wykorzystałam zwiększoną intensywność. Udało mi się uniknąć efektu sparzenia, a dzięki zamkniętej pozycji pokrywy - został zachowany smak i zapach warzyw.

Na początku zastanawiałam się, czy pojemność garnka elektrycznego nie jest zbyt duża? Moje wątpliwości zostały rozwiane podczas bardziej wymagających dań z różnorodnymi składnikami. Na co dzień w moim domu Tefal gotował porcje dla 2 osób, jednak nawet w przypadku wizyty znajomych, garnek z łatwością pomieścił wszystko, czym naje się i piątka gości! Warto wspomnieć również co wyniosłam z testowania Cook4me Touch (poza tym, że mój jadłospis był nad wyraz różnorodny). Zauważyłam, że dzięki funkcji produktów z lodówki - nie zmarnowałam jedzenia. Ponadto, dzięki przeprowadzaniu przez cały proces gotowania krok po kroku, zaraziło mnie to kreatywnością i poszerzeniem zdolności kulinarnych. Nie zerkałam już nerwowo na rozmaite blogi w poszukiwaniu przepisów na kolację lub deser, a korzystałam z podsuniętych propozycji.

Jako że urządzenie umożliwia dobór składników do liczby osób, nie zastanawiałam się nad proporcjami i konkretną ilością dodawanych składników (zaufałam przepisowi). Nawet jeśli mi oraz moim domownikom nie udało się zjeść porcji, skorzystałam z opcji podgrzewania.

Zalety

Materiał garnka - nie przesiąka zapachami, po umyciu nie wydziela nieprzyjemnych zapachów. Możliwe jest oczyszczenie elementów w zmywarce, jednak myłam wyłącznie pod bieżącą wodą.

- nie przesiąka zapachami, po umyciu nie wydziela nieprzyjemnych zapachów. Możliwe jest oczyszczenie elementów jednak myłam wyłącznie pod bieżącą wodą. Wszechstronne przyrządzanie - zważając na ilość funkcji, mogłabym z powodzeniem zrezygnować z klasycznych garnków. Wpływ na to ma szczególnie regulacja intensywności pozwalająca na indywidualne dopasowanie do potrzeb.

- zważając na ilość funkcji, mogłabym z powodzeniem Wpływ na to ma szczególnie regulacja intensywności pozwalająca na do potrzeb. Bezpieczna praca - nieco obawiałam się, że urządzenie może być nieszczelne, a składniki zachlapią elementy urządzenia lub blaty. Nic bardziej mylnego, przez dwa tygodnie użytkowania, nie zdarzyło mi się to ani razu.

- nieco obawiałam się, że urządzenie może być nieszczelne, a składniki zachlapią elementy urządzenia lub blaty. Nic bardziej mylnego, przez dwa tygodnie użytkowania, nie zdarzyło mi się to ani razu. Wielofunkcyjność aplikacji - podczas powrotu do domu lub zakupów, mogłam wyszukać interesującą mnie potrawę i pod tym kątem zrobić zakupy.

Wady

Mała liczba przepisów wegańskich, bezglutenowych - zważając na moją dietę, część oferowanych przepisów musiałam modyfikować (liczę, że wraz z czasem rozwinie się baza propozycji).

- zważając na moją dietę, część oferowanych przepisów musiałam modyfikować (liczę, że wraz z czasem rozwinie się baza propozycji). Wyszukiwanie przepisów - na podstawie produktów z lodówki często podsuwa propozycje z kilkoma składnikami, których nie posiadamy.

- na podstawie produktów z lodówki często podsuwa propozycje z kilkoma składnikami, których nie posiadamy. Porcje - małym mankamentem może być brak dopasowania porcji (zarówno gdy mowa o kcal, jak i gramach). Dla mnie nie stanowiło to zbyt dużego problemu, ponieważ korzystam z produktów, których wartość odżywcza jest mi znana oraz nie trzymam się ściśle określonej diety.

- małym mankamentem może być brak dopasowania porcji (zarówno gdy mowa o kcal, jak i gramach). Dla mnie nie stanowiło to zbyt dużego problemu, ponieważ korzystam z produktów, których wartość odżywcza jest mi znana oraz nie trzymam się ściśle określonej diety. Zasilanie - akurat ten aspekt był dla mnie nieco bardziej problematyczny. Urządzenie posiada solidny, jednak bardzo krótki kabel. Warto upewnić się, czy posiadamy odpowiednie warunki dla Tefala - tuż obok kontaktów.

Reasumując, jeśli poszukujesz nowoczesnego sprzętu, który oderwie Cię od garnków, patelni i stosu zakładek z przepisami - warto zainteresować się Tefal Cook4me Touch. Jest to urządzenie, które pozwala zaoszczędzić sporo czasu, a dodatkowo umożliwia zdrowe przyrządzanie posiłków w domu. Zwłaszcza, że baza przepisów pozwala na przyrządzenie dań z wielu kategorii i rodzajów kuchni - nie obawiałabym się o brak różnorodności.

Szczególnie polecam przepisy takie jak:

Burger wegański

Ciecierzyca po wegetariańsku

Bakłażan i curry z ciecierzycy

Ryż z zielonym curry i fasolką Mung

Ratatuj

Tefal Cook4me Touch - cena

Wielofunkcyjne urządzenie kosztuje około 2299 złotych. Jest to dość duży wydatek, jednak należy wziąć pod uwagę wielozadaniowość i możliwość zrezygnowania z dotychczasowych form gotowania oraz smażenia. Ponadto, z powodzeniem spełnia funkcję kilku domowych sprzętów, które mogłyby wynieść znacznie wyższą kwotę. Tefal Cook4me Touch kupisz m.in. w poniższych sklepach: