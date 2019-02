Intenso Memory Case to 2,5"-calowym dysk przenośny typu HDD. Czy jest warty wydania pieniędzy?

Intenso Memory Case - konstrukcja i pojemność

Intenso Memory Case to 2,5" calowy dysk przenośny HDD, dostępny w wariantach pojemnościowych 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Wszystkie wyposażone są w interfejs Super Speed USB 3.0, który umożliwia transfer danych z prędkością odczytu 85 MB/s i zapisu 75 MB/s. Maksymalny transfer to 4.8 Gb/s. Domyślnym standardem plików jest FAT32, co umożliwia używanie przy każdym systemie operacyjnym. Dysk Intenso skrywa plastikowa obudowa, w której umieszczono diodę sygnalizującą pracę. Ze względu na lekką wagę - 168 h przy mniejszych pojemnościach, 236 g przy większych - nie będzie stanowić obciążenia w czasie transportu. Został pomyślany pod kątem użytkowników prywatnych.

Intenso Memory Case - ważne cechy

Należy pamiętać o tym, że Intenso Memory Case ma domyślny system plików FAT. W takim przypadku, gdy chce się na niego przenieść pliki mające powyżej 4 GB (np. klipy wideo w wysokich rozdzielczościach), nie będzie to możliwe. Sytuację rozwiązuje przeformatowanie do systemu plików NTFS. Niestety, nie dodano do niego żadnego oprogramowania.