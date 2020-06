JBL Bar 9.1 to soundbar dedykowany osobom, chcącym mieć w domu kinową jakość dźwięku. Sprawdzamy, jakie są jego najmocniejsze punkty.

JBL Bar 9.1 to 9.1-kanałowy soundbar ze wsparciem technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz DTS:X, co ma zapewnić prawdziwy efekt 3D. Jest to cały zestaw, na który składają się: głośnik centralny, bezprzewodowy subwoofer oraz dwa głośniki surround, w których przetworniki są zwrócone do przodu i do góry. Całość umożliwia osiągnięcie efektu kina domowego 5.1.4, a w praktyce - mamy dźwięk jakości kinowej, ponieważ podczas emitowania odbija się on od sufitu i powraca do słuchaczy. Łączna moc zestawu to 820W, z czego sam głośnik centralny to 400W, a każdy z głośników surround to 60W. Całość uzupełnia subwoofer o mocy 300 W. Zapewniają pasmo przenoszenia od 34 Hz do 20 kHz. Może jednak dziwić fakt, że nie mamy tu equalizera - zamiast tego mamy trzy przyciski (Bass, Rear i Atmos), a każdy z nich oferuje trzy poziomy natężenia. Mimo wszystko efekt jest imponujący, a bass w każdym ustawieniu mocno wyczuwalny. Przy głośności 50% przeciętnej wielkości salon będzie - pod względem udźwiękowienia - przypominać salę kinową.

JBL Bar 9.1 wyposażono w szereg rozwiązań technicznych, ułatwiających stworzenie prawdziwego kina domowego - warto tu wymienić m.in. zgodność z usługami Chromecast i Airplay 2, a wyposażenie soundbara w transmiter Bluetooth umożliwia korzystanie z niego jak z głośnika BT i streamowanie muzyki ze smartfona lub tabletu. W przypadku podpinania urządzeń zewnętrznych, dostępne porty to HDMI, HDMI z eARC, HDCP 2.3 oraz wejście optyczne.

Podsumowując: chociaż JBL Bar 9.1 swoje kosztuje, płaci się za naprawdę doskonałą jakość dźwięku. Dlatego zdecydowanie warto zainwestować w ten subwoofer.