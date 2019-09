Charge 4 to przenośny głośnik popularnej marki. Czy jest wart swojej ceny?

JBL Charge 4 to głośnik BT popularnego producenta, będący następcą Charge 3. Wyposażony jest w opatentowany przetwornik i dwa basowe radiatory JBL, które wzmacniają dźwięk silnym, głębokim basem. Ma wzmocnioną konstrukcję i wodoodporną obudowę (certyfikat IPX7), dzięki czemu bez problemu można używać go na basenie, plaży, itp. Jak podaje producent, w pełny naładowany akumulator 7500 mAh pozwala odtwarzać muzykę nawet przez 20 godzin - i testy praktyczne wykazują, że jest to prawda. Jednak pełne ładowanie zajmuje sporo czasu - ponad 5 godzin. A teraz o najważniejszym, czyli jakości dźwięku. Dzięki przetwornikowi 50 x 90 mm i mocy 30W nie można mieć większych zastrzeżeń, poza jednym - w Charge 3 były dwie membrany, tworzące prawdziwy system stereo. Tutaj mamy tylko jedną. Na plus należy zaliczyć możliwość używania JBL Charge 4 jako powerbanku - dzięki temu, będąc poza domem, można naładować swój telefon lub tablet.

JBL Charge 4 korzysta z transmitera Bluetooth 4.2 i standardów A2DP V1.3 oraz AVRCP V1.6. Pozwala na to sparowanie z urządzeniem w odległości 10-12 metrów i stabilną, umożliwiającą czysty dźwięk transmisję. Można wykorzystać go do prowadzenia rozmów telefonicznych - w takim przypadku na duży plus należy policzyć mikrofon wspomagany technologią usuwania szumu i echa sprawiają. Dzięki funkcji JBL Connect+ można bezprzewodowo podłączyć inne głośniki JBL z tą funkcją, tworząc szeroką scenę dźwiękową, idealną na większe imprezy. Oprócz połączenia bezprzewodowego nie brak także portu USB oraz gniazda 3,5 mm.

Podsumowując: choć JBL Charge 4 jest następcą poprzedniego modelu, ma świetną baterię i budowę, wypada od niego nieco słabiej z powodu jednej tylko membrany. Jednak nie oznacza to, że jest zły – jakość dźwięku jest na tyle dobra, że z pewnością nikt nie będzie żałować jego nabycia.