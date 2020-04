JBL Clip 3 - mały głośnik o dużych możliwościach. Jakie funkcje posiada i czy warto kupić ten sprzęt?

JBL Clip 3 to przenośny głośnik Bluetooth, który możemy przyczepić do paska, plecaka lub ubrania dzięki wbudowanemu karabińczykowi. Dzięki tej funkcji, świetnie sprawdzi się podczas pieszych wędrówek. Nie straszny mu deszcz i zachlapania - posiada wodoszczelną obudowę IPX7, która zapewnia najwyższe bezpieczeństwo. Głośnik można zanurzyć w wodzie, bez obawy jego zepsucia. Posiada przetwornik 1 x 40 mm, a pasmo przenoszenia sygnału wynosi 120 Hz – 20 kHz (-6 dB). Do tego wyposażony został w litowo-polimerowy akumulator (o pojemności 1000 mAh), dzięki któremu głośnik może działać przez 10 godzin. Czas ładowania akumulatora wynosi ok. 3h.

JBL Clip 3 posiada wbudowany zestaw głośnomówiący z funkcją tłumienia zakłóceń i usuwania echa, co pozwala na bezproblemowe prowadzenie rozmów telefonicznych w każdych warunkach.

Głośnik jest lekki - waży jedynie 220 g - i niewielki - 137 x 97 x 46 (mm) - co sprawia, że bez problemy zabierzemy go w każdą podróż. Dzięki metalowemu, solidnemu karabińczykowi jest wygodny w użyciu. Dodatkowo, bez problemu dopasujemy go do barwy naszego plecaka czy paska - jest dostępny aż w dziewięciu kolorach: czarnym, granatowym, czerwonym, zielonym, szarym, żółtym, różowym, białym, turkusowym i piaskowym.