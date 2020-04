JBL Flip 4 to model zapewaniający 12 godzin emitowania muzyki w wysokiej jakości dźwięku. Co jeszcze?

JBL Flip 4 to wielofunkcyjny model od ekspertów w dziedzinie produkcji głośników Bluetooth. Flip 4 wykonano z wytrzymałych, wodoodpornych materiałów dostępnych w kolorach: czarnym, szarym, turkusowym, niebieskim, białym i czerwonym. Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3000 mAh zapewnia do 12 godzin odtwarzania muzyki. Jest ona emitowana w bardzo dobrej jakości, do czego przyczynia się technologia tłumienia zakłóceń i echa. Jeśli do czegoś można się przyczepić, wskazałbym na basy - powinny być jednak nieco mocniejsze. Ale to drobna wada, nie wpływająca na odbiór całości.

Ten głośnik bluetooth JBL może być bez obaw używany w deszczu (poziom wodoszczelności IPX7) i nie trzeba się martwić, gdy zostanie zachlapany. Można go nawet zanurzać w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra. Dzięki trwałemu materiałowi osłaniającemu i wytrzymałym gumowym elementom obudowy, sprawdzi się nawet w trudnych warunkach terenowych, więc na biwak czy kemping jak znalazł. JBL Flip 4 zintegrowany został z asystentem głosowym - wystarczy nacisnąć przycisk, aby użyć głośnika JBL do obsługi Siri lub Google Now. Technologia JBL Connect+ umożliwia bezprzewodowe połączenie ze sobą ponad 100 głośników obsługujących tę technologię, by dodatkowo poprawić jakość dźwięku. Oprócz modułu Bluetooth (w wersji 4.2) posiada także port micro USB oraz wejście 3,5 mm jack. Całość waży zaledwie 515 g!

Podsumowując: dobry produkt w przystępnej cenie. Sprawdzi się zarówno na wakacjach, jak i w domu.