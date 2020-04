JBL GO 2 - niewielki i wodoodporny. A jak brzmi emitowany przez niego dźwięk?

JBL Go 2 - kompaktowy i wodoodporny

JBL Go 2 to głośnik Bluetooth, cechujący się niewielkimi wymiarami - 712x860x316 mm - oraz masą (184 g). Konstrukcja o klasie wodoszczelności IPX7 sprawia, że głośnik Go 2 można zanurzyć w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra. Jest to tzw. pierwsza klasa wodoszczelności „podwodnej” - przedmioty tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości nie występują. JBL Go 2 można zatem bez obaw używać na plaży, na brzegu basenu, a nawet w samym basenie. Nie będzie mu również straszny deszcz ani mżawka.

JBL Go 2 - specyfikacja

JBL Go 2 posiada wbudowany transmiter Bluetooth 4.1, co umożliwia parowanie z urządzeniami znajdującymi się w odległości do 12 metrów. Obsługiwane profile to A2DP V1.2, AVRCP V1.5 HFP V1.5, HSP V1.2. A ponieważ wyposażony jest w wejście sygnału audio AUX, pozwala na odtwarzanie muzyki nawet jeśli urządzenie źródłowe nie posiada technologii Bluetooth. Niestety - w zestawie nie znalazł się odpowiedni kabel. Ten głośnik JBL ma moc 3,1 W RMS. Zastosowano w nim przetwornik o średnicy 40 mm, umożliwiający wykorzystanie pasma przenoszenia od 180 Hz do 20 kHz. Na jakość dźwięku nie można narzekać - wszystkie tony są dobrze słyszalne, niezależnie od gatunku słuchanej muzyki. W głośniku zastosowano baterię litowo-polimerową o pojemności 730 mAh. Przy korzystaniu z niego ze średnią głośnością umożliwia do 5 godzin słuchania muzyki - tu mogłoby być lepiej.

JBL Go 2 po sparowaniu z telefonem może posłużyć jako zestaw głośnomówiący. Specjalnie w tym celu wyposażono go w technologię redukcji szumów. Do zalet należy także zaliczyć dostępność aż dwunastu wersji kolorystycznych, co pozwala na dobranie preferowanej barwy.

Podsumowując: mamy do czynienia z solidnie wykonanym modelem, który jest bardzo wygodny w transporcie i przechowywaniu. Dodając do tego bardzo przystępną cenę, można polecić go z czystym sumieniem każdemu.