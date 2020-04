JBL Tune 120 TWS. Test słuchawek dokanałowych True Wireless.

Słuchawki JBL Tune 120 należą do coraz bardziej popularnego typu słuchawek True Wireless. Są to słuchawki dokanałowe, doskonałe dla osób ceniących sobie wygodę w podróży.

Słuchawki JBL 120 TWS pojawiły się na rynku w połowie 2019 r. Zostały stworzone przy użyciu technologii JBL True Bass z myślą o użytkownikach mobilnych, którzy cenią sobie wygodę. Należą w końcu do coraz bardziej popularnej grupy słuchawek True Wireless - bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, które w niedalekiej przyszłości mogą zastąpić swoje kablowe kuzynki. Sugerowana przez producenta cena detaliczna wynosi 429 zł. Specyfikacja według wzoru podanego przez producenta prezentuje się następująco:

Czas odtwarzania muzyki przy włączonej komunikacji Bluetooth 4 godz.

Masa 73 g

Przetwornik dynamiczny o średnicy 5,8 mm

Czułość przetwornika przy 1 kHz/1 mW 95 dB

Pasmo przenoszenia 20 Hz — 20 kHz

Maksymalna moc wejściowa 15 mW

Impedancja 14 omów

Wersja Bluetooth 4.2

Moc nadajnika Bluetooth 0~10 dBm

Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy (85 mA/3,7 V) (Tak)

Czas ładowania: <2 godz. od pełnego rozładowania

Co w trawie piszczy?

Do redakcji dotarły różowe JBL Tune 120 TWS w kartonowym, dobrze opisanym pudełku. Opakowanie, prócz słuchawek, zawiera: plastikową, semi-matową, przenośną ładowarkę, pomarańczowy kabel USB, który można podłączyć do zasilacza, a także 3 wielkości końcówek dousznych. Ładowarka jest bardzo lekka i przyjemna w dotyku. Łatwo mieści się w dłoni. Znajdzie miejsce w każdej torbie czy plecaku. Etui zostało wyposażone w magnetyczne zapięcie, dzięki czemu JBL Tune 120 TWS nie wypadną podczas przenoszenia. Zgodnie z zapewnieniami producenta, czas ładowania baterii urządzenia wynosi 2 godziny i starcza łącznie na około 16 godzin odtwarzania dźwięków. O stanie naładowania poinformują diody LED. Same słuchawki wykonane z wytrzymałego, lekkiego plastiku, który dobrze znosi upadki. Są wstanie wytrzymać 4 godziny bez konieczności podłączenia do ładowarki i poinformują dźwiękowo użytkownika o rozładowaniu. Przeprowadzone przez nas testy na głośności 40% wskazują na długość grania pomiędzy 4-4,5 godziny. 15-minutowe ładowanie gwarantuje 1 godzinę dźwięków. Słuchawki grają bardzo głośno.

Poznajmy się

JBL Tune 120 TWS - słuchawki dokanałowe - dość dobrze trzymają się ucha. Mogą się nie sprawdzić w przypadku miłośników intensywnych ćwiczeń, ponieważ dynamiczne ruchy zwiększają prawdopodobieństwo ich wypadania. Lepiej w takim wypadku wybrać słuchawki o lepszym uchwycie. Wygoda użytkowania słuchawek to jednak doznanie subiektywne, różne dla każdej osoby. Dlatego warto spytać się o możliwość ich przymierzenia, lub też o warunki ewentualnego zwrotu, jeśli już zdecydujemy się na zakup. Standardowo, producent zaopatrzył słuchawki w 3 wielkości silikonowych nakładek, dzięki którym długie noszenie JBL Tune 120 nie wiąże się z dyskomfortem. Niestety, sterowanie słuchawkami może powodować bolesne uczucie dociskania, związane z przesuwaniem słuchawek w głąb kanaliku usznego. Odpowiadające za większość funkcji przyciski znajdują się bowiem dokładnie na środku urządzenia.

Zagrasz ze mną?

Przetwornik dynamiczny 5.8 MM zapewnia słuchawkom JBL Tune 120 TWS basowe brzmienie. W domowych warunkach prezentują one dźwięki wyważone, lekko ciepłe o wyraźnym basie. Słuchawki dobrze oddają ciche dźwięki. Również utwory wymagające, o skomplikowanych tonach zostaną przez nie precyzyjnie odtworzone, bez zjawiska ujednolicania dźwięków. Pod warunkiem, że sam tor audio okaże się wysokiej jakości. Musimy zaznaczyć, że o ile, dzięki technologii Bluetooth 4.2, radzą sobie czystością dźwięków nawet w zestawieniu ze słabszymi sprzętami i słabszej jakości plikami muzycznymi, o tyle ucierpi na tym sama scena, która podczas naszych testów uległa spłaszczeniu. Ich główną siłą jest bas, który sprawia, że JBL 120 Tune TWS dobrze sprawdzi się w warunkach zewnętrznych, gdzie poziom hałasu jest znacznie wyższy. W takim celu zostały z resztą skonstruowane, o czym świadczy również niska impedancja i niewysoka maksymalna moc wejściowa. Nie posiadają one jednak funkcji aktywnej redukcji szumów (AWS). W ich przypadku należy zdać się zdolności mechaniczne słuchawek – mianowicie naturalne właściwości nakładek nausznych do izolacji dźwięku oraz basowe, wygłuszające dźwięki brzmienie słuchawek. Dla części użytkowników może to być zaleta, jeśli weźmiemy pod uwagę występujące u niektórych producentów ułomności AWS, a także zagrożenia w poruszaniu się po ulicach miast. Lepiej słyszeć nadjeżdżający samochód.

Gdy chcesz czegoś więcej

Słuchawki JBL Tune 120 TWS zostały wyposażone w całkiem ciekawy pakiet funkcji sprawiających, że w codziennym użytkowaniu wypadają praktycznie i przyjaźnie. Są kompatybilne zarówno z systemem IOS jak i Androidem, przy czym należy zaznaczyć, że nie posiadają ściągalnej aplikacji ułatwiającej ich użytkowanie. Jesteśmy więc zdani na własną intuicję i papierowy, komiksowy manual, w którym opisane są najważniejsze właściwości słuchawek. Spokojnie można za ich pomocą odbierać telefony, przełączać utwory muzyczne czy też zatrzymać muzykę lub wyciszyć mikrofon. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi poprowadzimy, bez konieczności wyjęcia telefonu, zarówno rozmowę telefoniczną jak i wydamy polecenie Asystentowi Google, Siri lub Google Now. Jeśli jednak na naszym telefonie wirtualny asystent nie ma stosownych uprawnień, ta ostatnia funkcja włączy klasyczną kontrolę głosową telefonu, która zależnie od modelu, może nie być zbyt dobrze skalibrowana. System łączenia Bluetooth Master/Slave zapewnia stabilny i szybki kontakt z telefonem. W tym wypadku słuchawka prawa pełni funkcję nadrzędną (Master). Jest ona również odpowiedzialna za połączenia z innymi urządzeniami, wyłączanie i włączanie słuchawek. Lewa słuchawka jest odpowiedzialna za przewijanie utworów muzycznych. Czasem, przy próbie zadokowania JBL-ów napotykaliśmy problem w postaci nakładających się komend: 5 sekundowe żądanie włączenia trybu parowania źle reagowało z 5 sekundowym rozkazem wyłączenia słuchawek. Ergo - muszą być one zupełnie wyłączone by można było je sparować z nowym urządzeniem.

To już jest koniec

Podsumowując, przez wzgląd na swoje basowe brzmienie, JBL Tune 120 TWS najlepiej sprawdzą się na świeżym powietrzu lub też podczas podróży do pracy. To co nam się podobało, to ich ergonomiczna budowa, całkiem wytrzymała jak na możliwości Bluetooth bateria, a także co najważniejsze, donośny, naturalny dźwięk, który sprawia, że są one dobrym wyborem dla użytkowników ceniących sobie fajne brzmienie w połączeniu z praktyczną wydajnością. To co nas nie zachwyciło to toporny tryb parowania, tendencje do wypadania podczas dynamicznych ruchów, a także lekki dyskomfort podczas używania specjalistycznych funkcji słuchawek.