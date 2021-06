Jabra Elite Active 75t - doskonała muzyka spuszczona z kabla

Jabra Elite Active 75t to rozwiązanie, które dopasowuje się indywidualnie do Ciebie. Promowane jako bezprzewodowe słuchawki sportowe, świetnie spisały się przy treningu ale i bezbłędnie umiliły mi resztę dnia w pracy i w domu.

Bardzo cenię markę Jabra za ich aplikację Sound+ i funkcję kalibrowania dźwięku "pod użytkownika". Pamiętam jak pierwszy raz zaskoczyło mnie, że różnica dźwięku jest faktycznie słyszalna. Skłoniło mnie to również do eksperymentu, dzięki któremu dowiedziałem się, że pozostali domownicy nie pokrywają się z moimi predyspozycjami – dla każdego lepszy był inny balans. Według mnie jest to istotne gdy rozmawiamy o słuchawkach za ponad 500 złotych. Muzyka musi dorównać oczekiwaniom, jakich spodziewamy się po tym progu cenowym.

Konstrukcja – werdykt: dobrze przemyślane

Niebanalną kolorystykę docenią wszyscy, którzy mają dość standardowej palety czarny – biały. Słuchawki jak i pudełko wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które świetnie przeszło test podróżowania w kieszeni z kluczami. Nasz egzemplarz po miesiącu testów nie ma ani jednej ryski. Wieczko pudełka blokuje się przy pomocy magnesu, podobnie zabezpieczone są słuchawki po włożeniu do etui. To dobre rozwiązanie. Słuchawki pozbawione docisku czy siły przyciągającej mogłyby mieć problem z utrzymaniem kontaktu ze stykami.

O tym w jakim stopniu naładowane są słuchawki możemy przekonać się weryfikując status połączenia Bluetooth. Nieco dokładniejsze dane jak i stopień naładowania samego etui możemy zweryfikować w dedykowanej aplikacji. Przy tak lekkiej konstrukcji producent spisał się na medal bo przy ustawieniu na poziomie połowy zakresu głośności, słuchawki pozwalały na nieprzerwany odsłuch przez 7 godzin i 4 minuty.

Komfort użytkowania również zasługuje na pochwałę. Podczas testu wytrzymałości akumulatorów nie rozbolały mnie uszy, a słuchawki przez cały czas bardzo stabilnie spoczywały w małżowinach. Nie pojawił się również dyskomfort związany z tym, że zatkane szczelnie ucho ma tendencję do męczenia się podczas wielogodzinnego odsłuchu. Jest to jeden z większych problemów słuchawek dokanałowych TWS.

Nie od dziś technologia działa cuda

Użytkowanie słuchawek zaczynamy po kalibracji z telefonem za pośrednictwem Bluetooth. Od tej chwili możemy słuchać muzyki i prowadzić rozmowy telefoniczne przy pomocy Jabra Elite Active 75t. Jednak pełnię możliwości słuchawki udostępniają dopiero po kalibracji w aplikacji Sound+. Dostosować tam możemy wspomniany wcześniej balans tonów, ale również ANC (aktywną redukcję szumów). Oprogramowanie puszcza dźwięki, a użytkownik określa co i kiedy słyszy, dzięki temu aplikacja uczy się naszych indywidualnych preferencji. Dodatkowo mamy do dyspozycji również przepuszczanie dźwięków z otoczenia (HearThrough), dla mnie świetnie się spisały w pracy, gdzie wolałam jednak wiedzieć gdzie ktoś do mnie mówi.

Najważniejsze i najprzyjemniejsze czyli Muzyka

Przed kalibracją miałbym wiele zarzutów, jednak większość zniknęła po teście w aplikacji. Energetyczna muzyka do treningów brzmi bardzo dobrze, zakres tonów względem siebie (basy, średnie i soprany) są bardzo dobrze zbilansowane. Jeśli ktoś czuje potrzebę np. podbicia basów, Equalizer w aplikacji ma 5 podziałów tonów umożliwiających indywidualną, dość wybiórczą modyfikację. Możemy ją później zapisać lub korzystać z 5 zapisanych przez producenta ustawień.

Dokładność odtwarzania dźwięków jest dobra, porównując z innymi podobnymi konstrukcjami. Oczywiście nie możemy tutaj mówić o studyjnym odsłuchu. Nie doświadczymy tu głębi sceny, a poszczególne dźwięki lekko zlewają się ze sobą. Nie mniej jednak zaskoczyła mnie pozytywnie poprawność odwzorowania poszczególnych tonów, przy odsłuchu muzyki klasycznej nie było znacznych zniekształceń.

Podsumowanie

Na ten moment Jabra Elite Active 75t to jedna z najlepszych konstrukcji dousznych, bezprzewodowych na jakich słuchałem muzyki. Bez problemu zastąpiły moje przenośne słuchawki Sony. Dla wszystkich szukających nadajnika muzyki podczas treningu będą bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast po ukończeniu aktywności sportowych nadal będą świetnie odnajdywać się jako codzienne słuchawki.