Jabra Evolve 65: test bezprzewodowego zestawu słuchawkowego z pasywną redukcją szumów

Słuchawki Jabra Evolve 65 to profesjonalny zestaw bezprzewodowy, sprzedawany w wariancie monofonicznym i stereofonicznym. Specyfikacja urządzenia została podporządkowana redukcji czynników wpływających destrukcyjnie na koncentrację podczas pracy.

Jabra Evolve 65 to słuchawki zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w wymagającym środowisku biznesowym. Konfiguracja i cena wskazują, że zestaw został opracowany z myślą o komfortowym i długotrwałym prowadzeniu rozmów. Urządzenie jest sprzedawane w kilku wariantach. Wersja z pojedynczą słuchawką została wyceniona na 744 zł, wariant stereofoniczny to koszt 792 zł. Ponadto, podczas zakupu możemy sięgnąć po wersję zoptymalizowaną pod kątem Microsoft Skype for Business lub Unified Communication. Rodzaj optymalizacji nie wpływa na cenę urządzenia. Zestaw można również doposażyć o stację ładującą, która podnosi cenę słuchawek do ponad 1100 zł.

Do naszej redakcji trafił wariant stereofoniczny z oznaczeniem Microsoft Skype for Business bez stacji ładującej. Można go dostać w atrakcyjnej cenie w sklepie Senetic.

Jabra Evolve 65 - zestaw i budowa

Evolve 65 są sprzedawane w prostym kartoniku o dość ascetycznym wykończeniu. Nadruki podpowiadają, że urządzenie jest certyfikowane przez Microsoft pod kątem obsługi Cortany oraz Skype for Buisness.

Same słuchawki wykonano z matowego tworzywa wysokiej jakości. Regulowany pałąk dobrze dostosowuje się do kształtu głowy. Trochę szkoda, że producent nie zdecydował się na zastosowanie miękkiego wykończenia od strony przylegającej do głowy użytkownika. Odnieśliśmy wrażenie, że takie rozwiązanie mogłoby podnieść komfort pracy. Niedogodność ta jest po części rekompensowana przez niską wagę zestawu wynoszącą zaledwie 111 g.

Jedna ze słuchawek pełni rolę panelu sterowania. Włącznik ulokowano niewidocznie pod napisem Jabra. W jego okolicach znajdują się również przyciski do sterowania głośnością. Na krawędzi słuchawki przewidziano miejsce na gniazdo ładowania, przełącznik trybu pracy i diody aktywności.

Największym zaskoczeniem są płaskie nauszniki. Wykonano je z miękkiego materiału przypominającego skórę. Może się wydawać, że ich konstrukcja nie zapewnia należytego tłumienia szumów. Okazuje się, jednak że producent specjalnie zaprojektował poduszki właśnie w ten sposób, uzyskując efekt określany mianem "pasywnej redukcji szumów". Przy okazji nauszniki delikatnie przylegające do całej powierzchni małżowiny, zdecydowanie mniej męczą uszy niż klasyczne konstrukcje zamknięte. Podczas 8-godzinnego dnia pracy, nie odnotowaliśmy potrzeby zdejmowania słuchawek - uszy odpoczywały, a skóra oddychała bez najmniejszych problemów. Co istotne słuchawki wyłączają się samoczynnie po dłuższej bezczynności, więc zapominalscy nie muszą obawiać się, że po nocy znajdą całkowicie rozładowany sprzęt.

Mikrofon może być regulowany w zakresie zbliżonym do 360 stopni. Magnetyczna końcówka pozwala na przyczepienie go do zewnętrznej części pałąka słuchawek. To przydatne rozwiązanie podczas przenoszenia zestawu. Jednocześnie ma ono duży estetykę urządzenia kiedy odchodzimy od biurka. Mikrofon ściśle przylegający do reszty konstrukcji nie wygląda dziwnie, nawet gdy postanowimy zabrać słuchawki na miasto. Konstrukcyjnie Jabry Evolve 65 robią bardzo dobre wrażenie.

Wewnątrz opakowania sprzedażowego odnajdziemy również:

Przewód micro USB

Dedykowane etui

Wtyk USB przeznaczony do komunikacji bezprzewodowej

Instrukcję

Długi kabel w kolorze pomarańczowym, ma służyć do ładowania słuchawek, ale w razie potrzeby może pełnić również rolę komunikacyjną. Bardzo dobrze oceniamy futerał dołączony do zestawu. Wykonano go z przyjemnego w dotyku, piankowego materiału. W jego wnętrzu przewidziano nawet małą kieszonkę na wtyczkę USB do komunikacji bezprzewodowej.

Jabra Evolve 65 - komunikacja i funkcje

Pierwsza instalacja słuchawek przebiega bez najmniejszych problemów. Jeśli chcemy pracować na komputerze, musimy skorzystać z dołączonego do zestawu dongle'a bezprzewodowego albo przewodu. Słuchawki są automatycznie rozpoznawane przez system Windows i w kilka sekund gotowe do rozpoczęcia pracy. Producent przewidział również możliwość podłączenia słuchawek do urządzenia mobilnego. Aby skorzystać z tej możliwości możemy wykorzystać moduł NFC, który automatycznie sparuje słuchawki po zbliżeniu ich do smartfona. Inną opcją jest aktywowanie Bluetooth i manualne wyszukanie ich w sieci. Niezależnie od wybranej opcji, nawiązanie pierwszego połączenia zajmuje mniej niż 30 sekund.

Bezwzrokowa obsługa panelu słuchawek okazuje się intuicyjna. Przyzwyczajenie się do proponowanego przez producenta mechanizmu obsługi przyszło nam w pełni naturalnie.

Ciekawostką jest diodowy panel ulokowany wokół logo producenta. Po wciśnięciu kombinacji dwóch przycisków na jednej ze słuchawek, aktywowana jest dioda, która ma informować współpracowników o tym, że danej chwili prowadzimy rozmowę. Rozwiązanie okazuje się zaskakująco praktycznie - pozwala na nieprzerwaną pracę, a widoczny sygnał sprawia, że współpracownicy nie pofatygują się do naszego biurka bez potrzeby.

Jak podkreśla sam producent słuchawki są certyfikowane ze wszystkimi wiodącymi platformami komunikacyjnymi. Lista obejmuje Skype for Business, GoToMeeting, WebEx, Hangouts, Chromebox, fuze, ClickMeeting, JoinMe, Adobe Connect, Circuit, Onstream Meetings i StartMeeting. Nasze testy przeprowadzaliśmy z wykorzystaniem platformy od Google.

Czas ładowania słuchawek wynosi około półtorej godziny. Producent zapewnia, że słuchawki powinny wytrzymać do 14 godzin w trybie rozmowy. Podczas naszego testu, słuchawki wytrzymywały około 3 dni pracy bez potrzeby ładowania - przy czym był to tryb łączący rozmowy telefoniczne i odsłuch muzyki.

Imponująco wypada zasięg pracy słuchawek. Zdarzało nam się nam prowadzić rozmowy z drugiego krańca biura (~300 m2) bez konieczności zabierania ze sobą komputera. Producent zapewnia, że dzięki zastosowaniu Bluetooth 1.5 zasięg wynosi 30 m w linii wzroku.

Jabra Evolve 65 - jakość komunikacji

Podczas pracy słuchawki należycie tłumią dźwięki z otoczenia. Nie jest to wprawdzie poziom znany z modeli wyposażonych w aktywną redukcję szumów. Biorąc jednak pod uwagę ich masę i kompaktową konstrukcję - możliwości Evolve 65 w tym zakresie są imponujące. Wzorowo wypada również wygłuszanie dźwięków płynących w drugim kierunku. W naszym wypadku odsłuchiwane nagrania stawały się słyszalne dla otoczenia przy około 75 % maksymalnej głośności, a więc poziomu w którym odsłuch i tak przestawał być przyjemny dla użytkownika.

Od strony brzmienia słuchawki zostały skoncentrowana wokół tonów średnich. Jest to typowa charakterystyka dla sprzętu do rozmów, uwypuklająca dźwięk ludzkiego głosu. Stłumienie tonacji niskich i wysokich powoduje, że podczas rozmowy nie będą przeszkadzały nam odgłosy z tła otoczenia naszego rozmówcy. Możliwości słuchawek w zakresie prowadzenia rozmów są wręcz perfekcyjne. Bezkompromisowa konfiguracja sprawia, że słuchawki dość słabo spisują się w przypadku odsłuchu wszystkich gatunków muzycznych. W przypadku muzyki symfonicznej, cześć instrumentów wręcz przepada w otoczeniu. Wyeksponowane zostają smyczki, instrumenty strunowe szarpane i ewentualnie organy. Reszta orkiestry pozostaje niesłyszalna, a separacja dźwięków jest bardzo słaba. Entuzjaści muzyki współczesnej, odnotują zredukowane brzmienia basowe i przeciętną dynamikę dźwięków.

Zastosowany mikrofon świetnie wybiera dźwięki mowy, a dostarczany materiał skutecznie nadrabia ewentualne niedoskonałości słuchawek naszego rozmówcy. Bezprzewodowa komunikacja zdaje się nie generować opóźnień. Podczas rozmów na czatach głosowych łatwo odnotować, przewagę Jabry Evolve 65 nad zestawami uniwersalnymi i gamingowymi - nawet pomimo algorytmów zbijających jakość dźwięku, brzmienie mikrofonu pozostaje klarowne i pozbawione trzasków.

Jabra Evolve 65 - nasza ocena

Jabra Evolve 65 są słuchawkami do zastosowań profesjonalnych, dla użytkowników których biznes wymaga najwyższych standardów w każdym zakresie. Komunikacja z wykorzystaniem zestawu Jabry oferuje klarowność dźwięku w obu kierunkach - na poziomie z którym trudno konkurować. Użytkownicy docenią kompaktowość i niską masę zestawu. Łatwo zauważyć, że producent przykłada dużą wagę do wzornictwa użytkowego - konstrukcja posiada wiele ciekawych rozwiązań - zaliczamy do nich mechanizm mikrofonu oraz magnetyczny zaczep. Świetnym pomysłem okazuje się również dioda informująca o zajętości. Redakcja PCWorld, gorąco rekomenduje ten model.