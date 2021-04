Jabra GN Elite 85t

Propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. Sprzęt który łączy biznesowe zacięcie muzyczne z niezłym zapleczem biznesowym.

Konstrukcja Jabry to nieco inna klasa sprzętu niż większość słuchawek w naszym zestawieniu. Najbliżej im do konstrukcji od Harman Kardon, jebak tutaj zamiast luksusu w czystej postaci, otrzymujemy produkt premium dla biznesu. Oznacza to, że Jabra GN Elite 85 t mają nie tylko dobrze wyglądać i grać, ale również posiadać cechy bezpośrednio przekładające się na efektywność w pracy. Lista takich dodatków jest dość pokaźna. Do dyspozycji użytkowników oddano chociażby ANC, zestaw 6 mikrofonów, etui z ładowaniem bezprzewodowym Qi czy wreszcie bardzo rozbudowaną aplikację . Wspomniane oprogramowanie pozwala na indywidualną kalibrację, odnajdywanie słuchawek, korzystanie z dźwięków relaksacyjnych, zmianę profili ANC czy precyzyjne ustawianie equalizera. Ponadto flagowe Jabry otrzymały czujniki powodujące wyłączenie słuchawek natychmiast po wyjęciu ich z ucha. Większości tych udogodnień nie znajdziemy u konkurentów.

Jabry dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych - są to zdecydowanie stonowane wariacje, dobrze komponujące się z biznesowym stylem. Materiały są wysokiej jakości, a obudowa może pochwalić się zgodnością z normami IPX4. Zastosowane przyciski fizyczne reagują na delikatny dotyk, dzięki czemu nie powodują dyskomfortu, zapewniając przy tym przyjemną responsywność.

Zainstalowane baterie mają pozwolić na rekordowe 31 godzin pracy bez konieczności korzystania z ładowarki. Deklarowany czas pracy bez etui to 7 godzin, ale w naszym wypadku realne okazało się osiągnięcie bardzo przyzwoitych 5 godzin i 49 minut. Fantastycznie wypada jakość oferowanego dźwięku - to chyba jedyny w teście model, w którym wierność odwzorowania brzmień była ważniejsza niż podbicie basu. Dźwięki są precyzyjne i dobrze odwzorowane, objętość sceny potrafi zaskoczyć, a separacja stoi na wyjątkowo dobrym poziomie. Nawet po włączeniu ANC, Jabry brzmią lepiej od większości konkurentów. Na pochwały zasługuje również mikrofon - nie zniekształca dźwięku i całkowicie eliminuje zbędne tło.