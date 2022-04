Jabra PanaCast 20 - wysokiej jakości osobista kamerka internetowa z ciekawymi funkcjami

Jabra PanaCast 20 to wysokiej klasy przenośna kamerka internetowa, która przypadnie do gustu pracownikom zdalnym. Testowany model pozwala rejestrować obraz w 4K, posiada certyfikację Microsoft Teams oraz oferuje mnóstwo ciekawych funkcji. O prywatność dba zintegrowana osłona obiektywu.

W dobie pracy zdalnej oraz hybrydowej nieustannie korzystamy z narzędzi do współpracy online. Nasze kalendarze służbowe wypełnione są spotkaniami na platformach takich jak Microsoft Teams, Google Meet czy Zoom. Niestety nie wszystkie komputery służbowe posiadają wysokiej jakości sprzęt pozwalający wygodnie i komfortowo brać udział w wideokonferencjach. Do dziś w laptopach znajdziemy niskiej jakości kamerki 720p oraz pojedyncze mikrofony bez redukcji hałasu z otoczenia. W jeszcze gorszej sytuacji są posiadacze komputerów stacjonarnych, którzy muszą samodzielnie wyposażyć się w mikrofon, głośniki/słuchawki oraz kamerkę do wideorozmów.

Jabra PanaCast 20 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pandemia koronawirusa spowodowała, że kamerki internetowe będące dodatkowym wyposażeniem stały się jednym z ważniejszych elementów komputerów służbowych. W tym miejscu z pomocą przychodzą akcesoria firm trzecich, które oferują znacznie wyższą jakość niż rozwiązania wbudowane w nowoczesne komputery. Jedną z najnowszych kamerek do wideorozmów wysokiej klasy jest Jabra PanaCast 20, która właśnie trafiła do sprzedaży w naszym kraju.

Zobacz również:

W przeciągu kilku dni Jabra PanaCast 20 zastąpiła mi kamerki do wideorozmów wbudowane w MacBooka Pro, iMaca oraz służbowego laptopa z Windowsem. Przetestowałem ją w różnych sytuacjach oraz zmieniającym się otoczeniu. Jak Jabra PanaCast 20 poradziła sobie w naszych testach?

Jabra PanaCast 20 - Specyfikacja techniczna

Jabra PanaCast 20 to wysokiej klasy osobista kamerka internetowa. Producent kładzie wysoki nacisk na jakość wykonania, jakość rejestrowanego obrazu oraz dźwięku, a także funkcje dodatkowe.

Testowany model został wyposażony w 13 MP sensor, który pozwala nagrywać materiały wideo w 4K, Full HD lub HD z zachowaniem 30 klatek na sekundę. Rejestrując materiał w rozdzielczości HD możemy korzystać z funkcji 3-krotnego przybliżenia cyfrowego bez utraty jakości. Dodatkowo, kamera z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i specjalnych algorytmów automatycznie wykrywa twarz użytkownika i optymalizuje kadr oraz jakość obrazu. Na pokładzie znajdziemy również przydatną funkcję Picture in Picture. Pozwala ona na jednoczesne wyświetlanie pełnego kadru oraz zbliżenia na użytkownika. Kamerka dostarczana jest z oprogramowaniem Jabra Direct. Co istotne, o bezpieczeństwo dba fizyczna osłona obiektywu, a urządzenie jest niesamowicie mobilne. W zestawie otrzymamy dedykowane etui pozwalające na swobodne przenoszenie akcesorium.

Rozdzielczość sensora: 13 MP Rozdzielczośc nagrywanego obrazu: 4K - 3840 x 2160 w 30 klatkach na sekundę Full HD - 1920 x 1080 pikseli w 30 klatkach na sekundę, HD - 1280 x 720 pikseli w 30 klatkach na sekundę Przybliżenie: 3-krotne przybliżenie cyfrowe bez utraty jakości w trbie nagrywania HD Kąt widzenia: 117 stopni Inteligenty zoom: Tak HDR: Tak Picture in Picture: Tak Mikrofon: Tak Typ mikrofonu: MEMS Ilość mikrofonów: 3 Czułośc mikrofonów: do - 37dBFS Zakres częstotliwości mikrofonu: 100 Hz - 8 kHz Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 10 lub nowszy, macOS 10.15 lub nowszy Oprogramowanie do zarządzania: Jabra Direct, Jabra Xpress Łączność: USB Typu C (3.0)

Jabra PanaCast 20 - Cena

Jabra PanaCast 20 to wysokiej klasy kamera internetowa, która sprawdzi się zarówno w biurze, jak i podróży. Ze względu na uniwersalny uchwyt zamontujemy ją na komputerze stacjonarnym, laptopie czy monitorze. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby umieścić ją na statywie. Całość wspierana jest przez sztuczną inteligencję. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1319 zł netto. Kwota ta może wydawać się wysoka, ale na rynku nie znajdziemy wielu konkurencyjnych kamer internetowych oferujących tak wysoką jakość i mnóstwo funkcji dodatkowych.

Jabra PanaCast 20 - Zawartość zestawu

Jabra PanaCast 20 dostarczana jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w szarej kolorystyce z żółtymi detalami. Pudełko wykonano z biodegradowalnych materiałów.

Opakowanie Jabra PanaCast 20 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Znajdziemy na nim podobiznę kamery internetowej oraz najważniejsze informacje ze specyfikacji technicznej produktu.

Opakowanie Jabra PanaCast 20 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W środku umieszczono drugie opakowanie wykonane z kartonu. Producent naniósł na nim informacje o oprogramowaniu Jabra Direct. Nie jest ono wymagane do pracy z urządzeniem, ale znacząco zwiększa jego funkcjonalność.

Opakowanie Jabra PanaCast 20 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jabra PanaCast 20 dostarczana jest z dedykowanym etui wykonanym z tkaniny. Naniesiono na nie logo producenta.

Etui Jabra PanaCast 20 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Etui Jabra PanaCast 20 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Znajdziemy w nim specjalne miejsce na kamerkę oraz kabel USB Typu C do USB Typu A o długości 1,5 metra. Przewód obsługuje szybką transmisję danych w standardzie USB 3.0. Szkoda, że producent w zestawie nie dołączył przejściówki z USB Typu A na USB Typu C. Chcąc podłączyć kamerkę do nowoczesnego laptopa musimy posiłkować się dodatkowym adapterem lub wykorzystać inny przewód np. od smartfona.

Posiadacze nowych laptopów muszą wyposażyć się w przejściówkę do USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld Kabel USB Typu A do USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do zestawu dołączono również ulotkę informacyjną.

Jabra PanaCast 20 - Wygląd i jakość wykonania

Już na pierwszy rzut oka widać, że Jabra PanaCast 20 to wysokiej klasy urządzenie. Kamerka waży 136 g i sprawia bardzo pozytywne wrażenia.

Jabra PanaCast 20 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Obiektyw fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Obudowę w całości wykonano z aluminium. Urządzenie jest kompaktowe - jego wymiary wynoszą 80 mm x 25 mm x 44 mm.

Jabra PanaCast 20 w etui fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jabra Panacast 20 posiada gumowe końcówki, które zapobiegają rysowaniu się komputera, laptopa lub monitora. Kamerę wyposażono w odchylany uchwyt. Pozwala on wygodnie zamontować urządzenie na szczycie komputera, monitora lub laptopa. Co istotne, w obudowie znajdziemy również standardowe mocowanie na statyw. Dzięki temu rozwiązaniu możemy ustawić kamerę w sali konferencyjnej z dala od komputera, na którym prowadzona jest wideokonferencja.

Jabra PanaCast 20 na statywie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na froncie urządzenia znajdziemy obiektyw ze zintegrowaną osłoną prywatności, logo producenta oraz dwa mikrofony. Trzeci mikrofon znajduje się na górnej części obudowy.

Jeden z mikrofonów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Port USB Typu C umieszczono na spodzie - nieopodal uchwytu.

Spód obudowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Uchwyt z miejscem na mocowanie na statywie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jabra PanaCast 20 - Konfiguracja

Jabra PanaCast 20 to urządzenie działające w technologii Plug and Play. Oznacza to, że użytkownik nie musi instalować żadnych dodatkowych sterowników, aby skorzystać z kamerki. Wystarczy podłączyć ją do komputera z systemem operacyjnym Windows 10/11 albo macOS 10.15 lub nowszym. Kamerka automatycznie przeprowadzi proces konfiguracji i po zaledwie kilku sekundach będziemy mogli z niej korzystać.

Jabra PanaCast 20 zamontowana na monitorze fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kamera Jabra PanaCast 20 posiada certyfikat "Certified for Microsoft Teams" oraz "Zoom Certified". Oznacza to, że programy Microsoft Teams oraz Zoom automatycznie konfigurują kamerę i jej mikrofony do użycia bez ingerencji ze strony użytkownika.

Aby wykorzystać pełen potencjał kamery należy doinstalować aplikację Jabra Direct dostępną na komputery z Windowsem oraz macOS.

Fizyczna osłonka prywatności fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jabra PanaCast 20 - Aplikacja Jabra Direct

Jabra Direct to program na Windowsa oraz macOS, który służy do zarządzania produktami firmy Jabra. Jest on bardzo przydatny podczas pracy z Jabrą PanaCast 20, ponieważ pozwala wykorzystać dodatkowe funkcje oferowane przez kamerę internetową.

Aplikacja posiada dedykowany plugin, który wyświetla się na pasku zadań i pozwala szybko uzyskać dostęp do ustawień kamery.

Plugin Jabra Direct fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wszystkimi funkcjami dotyczącymi obrazu możemy zarządzać z poziomu wyskakującego okienka, które pełni rolę pilota. Dzięki niemu uzyskamy dostęp do podglądu obrazu, możliwości swobodnej zmiany kadru oraz jego przybliżania, a także uruchamiania funkcji inteligentnego przybliżenia Picture in Picture.

Pilot do sterowania fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Co istotne, z poziomu ustawień aplikacji Jabra Direct możemy w razie potrzeby zmniejszyć kąt widzenia kamery. Rozwiązanie to przyda się w niewielkich pomieszczeniach oraz biurach.

Jabra Direct fot. Daniel Olszewski / PCWorld Gotowość do współpracy z Microsoft Teams w Jabra Direct fot. Daniel Olszewski / PCWorld Ustawienia kamery w aplikacji Jabra Direct fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jabra Direct pozwala na dezaktywację mikrofonów wbudowanych w kamerę, sprawdzenie statusu połączenia Jabry PanaCast 20 z aplikacją Microsoft Teams oraz aktualizację oprogramowania układowego.

Jabra PanaCast 20 - Jakość obrazu i dźwięku

Kamera internetowa Jabra PanaCast 20 potrafi nagrywać materiał wideo w jakości 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Dzięki obecności wysokiej rozdzielczości i dużego sensora jakość obrazu jest znacznie wyższa od tej znanej z nowych laptopów i komputerów stacjonarnych. W porównaniu z kamerkami Face Time 720p z komputerów firmy Apple zauważalna jest znacznie większa ilość detali oraz wyższa jasność, która przydaje się podczas wideokonferencji przeprowadzanych wieczorem lub w nocy.

Jabra PanaCast 20 zamontowana na laptopie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jabra PanaCast 20 posiada wbudowany procesor wspierany przez sztuczną inteligencję, który automatycznie dostosowuje parametry obrazu do otoczenia. Kamera korzysta z trybu inteligentnej optymalizacji oświetlenia. Możemy skorzystać również z wbudowanych mikrofonów, które zapewniają wysokiej jakości dźwięk stereo bez żadnych zakłóceń.

Poniżej przykładowe zdjęcia wykonane kamerą Jabra PanaCast 20:

Zdjęcie z Jabry PanaCast 20 - pełen kadr fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie z Jabry PanaCast 20 - inteligentne przybliżenie fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie z Jabry PanaCast 20 - Picture in Picture fot. Daniel Olszewski / PCWorld

oraz dla porównania z kamerki Face Time 720p wbudowanej w iMaca 27:

Zdjęcie z kamery Face Time 720p fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie z kamery Face Time 720p fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jabra PanaCast 20 - Podsumowanie

Jabra PanaCast 20 to ciekawe akcesorium dla pracowników zdalnych, którzy często uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach online. Kamerka oferuje obraz o zauważalnie wyższej jakości od rozwiązań wbudowanych w nowoczesne komputery. Dodatkowo możemy liczyć na wyraźniejszy obraz wieczorem oraz nocą, a całość uzupełnia system mikrofonów stereo oraz przemyślana konstrukcja z możliwością montażu na statywie.

Jabra PanaCast 20 zamontowana na monitorze fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kamera internetowa Jabra PanaCast 20 pozwala skorzystać z ciekawych funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Mowa o kadrowaniu obrazu, inteligentnym przybliżaniu na twarz użytkownika oraz systemie optymalizacji oświetlenia. Co istotne, różnica w jakości obrazu jest odczuwalna i była raportowana przez innych uczestników wideo spotkań, którzy szybko zauważyli zmiany w jakości obrazu i dźwięku.

Przydatna jest również opcja Picture in Picture. Pozwala ona prezentować produkty w kadrze z jednoczesnym przybliżeniem na twarz prezentującego.

Podsumowując, Jabra PanaCast 20 to świetne akcesorium, które znacząco ułatwia i poprawia komfort pracy zdalnej. Dzięki zewnętrznej kamerze internetowej możemy liczyć na wysokiej jakości obraz oraz dźwięk bez względu na warunki oświetleniowe. Szerokie możliwości personalizacji pozwalają dostosować kadr do naszych potrzeb, a Jabrę PanaCast 20 możemy wygodnie przenosić dzięki dedykowanemu etui.