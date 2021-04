Jabra PanaCast - mała kamerka z wielkimi możliwościami

Marka Jabra kojarzy się przede wszystkim ze sprzętem audio. I słusznie, ponieważ to on stanowi jej rynkową siłę. Ale PanaCast to kamerka wideo - której możliwości naprawdę zaskakują.

Jabra PanaCast to propozycja producenta nie tylko na czas pandemii, gdzie znacznie zwiększyła się liczba wideokonferencji i pojawiła nauka zdalna. Niewielkie urządzenie posłuży zarówno podczas lockdownu, jak i po nim. Sprawdzamy, co potrafi i czy warto zdecydować się na jego zakup?

Jabra PanaCast – cena i dostępność

W chwili obecnej z nabyciem Jabra PanaCast nie ma większego problemu, jednak w zależności od sklepu, ceny mogą się znacząco różnić. Wszystko zależy od tego, czy nabywa się samą kamerkę, czy z dodatkowymi akcesoriami - stojakiem, klipsem do montażu ściennego, hubem lub głośnikami bezprzewodowymi. Najniższa cena to nieco ponad 3 tysiące złotych, najdroższa (wraz z dwoma głośnikami Jabra Speak 750) - ponad 5 tysięcy. Stawia to PanaCast na półce z produktami klasy premium.

Jabra PanaCast - specyfikacja techniczna

PanaCast od razu zwraca uwagę obecnością trzech obiektywów. Ponadto ma niezwykle kompaktowe rozmiary i jest lekka jak piórko. Specyfikacja techniczna urządzenia prezentuje się następująco:

Pole widzenia Poziomo: 180° / Pionowo: 54° Obiektywy 3 Rozdzielczość Panoramiczne 4K: 3840 x 1080 @ 30fps, 1080 Full HD: 1920 x 1080 @ 30fps, 720p HD: 1280 x 720 @ 30fps Kontrola światła Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość i balans bieli Technologia łączenia obrazu Dynamiczna technologia łączenia obrazu w czasie rzeczywistym funkcjonująca w wewnętrznym procesorze PanaCast Vision Dźwięk Dwa wbudowane mikforony Sterowanie Elektroniczny zoom z obrotem i pochyleniem (ePTZ) Złącza USB-C Zasilanie poprzez USB-C Wymiary 102 x 67 x 20 mm Waga 100 g

Jabra PanaCast - konstrukcja i wyposażenie

Na potrzeby testów otrzymałem zestaw "na bogato" - oprócz kamerki PanaCast znalazła się w nim podstawka z teleskopowym stojakiem, hub USB oraz dwa głośniki - Speak 710 i Speak 750. Wszystkie elementy znajdowały się w niepozornych, kartonowych pudełkach. Jedynym wyjątkiem jest kolorowa okładka głośnika.

Kamerę wystarczy wyjąć z pudełka, podpiąć do laptopa za pomocą załączonego kabla USB i... gotowe - można z niej korzystać. Dzięki klipsowi nie powinno być problemów z założeniem jej na krawędź wyświetlacza. Poza tym można położyć ją na blacie biurka lub półce, a jeśli jest taka potrzeba - można skorzystać ze stojaka (do nabycia osobno). Nakłada się go ręcznie, a wysokość można w pełni wyregulować (zakres 18 cm w pionie). Załączone klipsy umożliwiają przymocowanie kabla biegnącego do komputera tak, aby się nie plątał i nie przeszkadzał.

To bardzo wygodne rozwiązanie - dzięki stojakowi kamerę da się postawić z boku lub naprzeciw uczestnika wideospotkania.

Trzeci element zestawu (niewliczony w cenę) to głośnik Jabra Speak. Każdy znajduje się w pudełku, dodatkowo zabezpieczony miękkim, przyjemnym w dotyku etui. Zauważę, że nie są one przeznaczone wyłącznie do kamerki PanaCast - można z nich korzystać np. jako z zestawu głośnomówiącego do smartfona czy po prostu do słuchania muzyki. Są jednak przeznaczone przede wszystkim zastosowaniom biznesowym i mają gwarantować pełną słyszalność podczas konferencji wideo oraz spotkań online. Ponieważ to głośniki Bluetooth, łączą się ze źródłem dźwięku bezprzewodowo, a jeśli ktoś woli, może je podpiąć kablem USB do laptopa lub komputera. Jeśli ma się dwa głośniki - obojętne, czy będzie to para 710 lub 750, czy też jeden 750 i jeden 710, można je połączyć w trybie stereo, znacznie zwiększając komfort użytkowania.

Ostatnia rzecz to hub USB - moduł łączący Jabra PanaCast i Jabra Speak z komputerem za pomocą jednego kabla. Posiada własny zasilacz. W hubie umieszczono jeden port USB 3.2 Gen 1, jeden HDMI oraz jeden Ethernet LAN (RJ-45).

Jabra PanaCast - możliwości

Niezależnie od tego, czy korzysta się z samej kamerki, czy też kamerki i głośników, jej możliwości oczywiście pozostają bez zmian - i niesamowicie pozytywnie zaskakują. Ale zacznę od tego, że PanaCast to model plug and play, czyli po prostu podpinamy ją do laptopa i gotowe. Nie trzeba niczego instalować ani konfigurować. Jeśli będzie korzystać się z kamerki w firmie, oszczędza to czas, który należałoby poświęcać przy podpinaniu jej do różnych laptopów. Druga istotna sprawa to kompatybilność. Jabra przygotowała swój produkt tak, aby bezproblemowo integrował się ze wszystkimi aplikacjami oraz usługami do wideokonferencji, jak: Zoom, Teams, Slack, Skype, Google Hangouts i inne. Sprawdzałem z Zoomem, Skype i Teams - działa świetnie. W Zoom i Skype kamera została wykryta od razu, w Teams musiałem wskazać ją w ustawieniach.

Jak wspomniałem, mamy tu trzy obiektywy, każdy 13 MPix. Po co aż tyle? Odpowiedź jest prosta - aby uzyskać pole widzenia wynoszące 180 stopni i umożliwić objęcie całej sali konferencyjnej, pokoju spotkań lub po prostu wszystkich osób biorących udział w konferencji wideo. Jak wypada to w praktyce? Tu kolejna ważna sprawa - kamerka sama wykrywa osoby znajdujące się w jej zasięgu i na tej podstawie dopasowuje optymalny kąt widzenia. Ponieważ to recenzja tekstowa, pozwolę sobie dla zobrazowania pracy PanaCast posłużyć się materiałem producenta, pokazującym ten aspekt:

Mogę tylko potwierdzić, że w praktyce działa to tak, jak pokazuje powyższy klip wideo. Jednak nie pokazuje on kilku innych, dość istotnych aspektów. Po pierwsze - mamy tu rozdzielczość 4K, więc obraz to przysłowiowa "żyleta". Jednak trzeba mieć na uwadze, że do zachowania jego płynności potrzebne jest dobre łącze internetowe. Wie to każdy, kto kiedykolwiek streamował z sieci nagrania wideo 4K - przy słabszej szybkości transferu danych obraz będzie się zacinać. Pomijając to - na jego jakość znacząco wpływa także praca procesora kamery. Jest to PanaCast Vision i pozwala na automatyczne dopasowanie takich aspektów, jak kontrast, nasycenie kolorów czy balans bieli.

Kolejna warta uwagi rzecz to oczywiście jakość dźwięku. Kupując Jabrę nie trzeba martwić się o mikrofon - urządzenie ma dwa wbudowane. Pozwalają one na osiągnięcie efektu stereo, dzięki czemu osoba korzystająca z PanaCast jest perfekcyjnie słyszana przez rozmówców. Jeśli korzysta się z głośników Speak, to jeszcze lepiej - dźwięk jest zdecydowanie mocniejszy. Dlatego połączenie PanaCast + dwa głośniki Speak to optymalne rozwiązanie - choć oczywiście znacznie droższe.

Jabra PanaCast - wrażenia z użytkowania

Korzystałem z PanaCast przez ponad trzy tygodnie, użyczałem też kamerki córce na potrzeby nauki zdalnej i mogę powiedzieć tak - pod względem technicznym, czyli jakości obrazu, wykrywania uczestników spotkania oraz transmisji dźwięku - nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Sprzęt w pełni zasługuje na określenie go jako "premium", a wrażenia realizmu w trakcie spotkań są wręcz imponujące. Gdy organizuje się spotkania biznesowe, w trakcie których np. pokazuje coś na tablicy znajdującej się w pomieszczeniu lub demonstruje produkty, wówczas PanaCast zapewni doskonałą widoczność. Sprawdzi się to zwłaszcza teraz, gdy organizowane są różnego rodzaju eventy online - od prezentacji ofert sklepów po duże imprezy, na których firmy pokazują swoje nowości. Nie można oczywiście zapomnieć o nauce zdalnej - PanaCast stanowi świetne rozwiązanie dla wykładowców i nauczycieli na czas prowadzenia zajęć.

To samo dotyczy spotkań biznesowych w większym gronie, odbywających się w salkach konferencyjnych. Owszem, obecnie mamy z nimi do czynienia rzadko, ale kiedyś pandemia przeminie i będzie znowu można brać udział w spotkaniach zespołowych - wówczas PanaCast będzie mogła pokazać pełnię swoich możliwości i znacznie podniesie komfort wszystkich wideospotkań. Dlatego nabycie PanaCast to inwestycja na długie lata optymalnej wideokomunikacji. Jeśli jednak jesteś osobą prywatną, która od czasu do czasu łączy się z pracą lub bierze udział w konferencjach i eventach online - raczej nie będą Ci potrzebne aż trzy obiektywy.

Jabra PanaCast - ocena

Biorąc pod uwagę wszystko, co powyżej napisałem, Jabra PanaCast zasługuje na najwyższą ocenę pod względem technicznym. To sprzęt profesjonalny, który dla firm oraz organizacji (w tym edukacyjnych) jest z pewnością godną polecenia inwestycją. Dla użytkownika domowego cena może okazać się zaporowa, a jeśli doliczyć do tego koszt głośników lub akcesoriów - poza zasięgiem. Jednak dla firm oraz organizacji będzie to z pewnością bardzo udana inwestycja, której zakup warto rozważyć.

Dodam na koniec, że w chwili obecnej trwa promocja producenta u autoryzowanych partnerów sprzedażowych - z każdym zakupionym rozwiązaniem wideo Jabra PanaCast, Jabra oferuje darmowy zestaw Jabra Speak 710! Szczegóły znajdziesz na tej stronie.