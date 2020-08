Jaki uchwyt do monitora? Testujemy ramię FULLMOTION od Hama

Mocowanie monitora na uchwycie ze złączem VESA pozwala poprawić ergonomię pracy w zakresie optymalnej pozycji ekranu. Nie mniej istotną korzyścią jest uzyskanie dodatkowej przestrzeni na biurku dzięki możliwości pozbycia się konwencjonalnej podstawy. Poszukując ciekawych rozwiązań, przetestowaliśmy ramię FULLMOTION marki Hama

Uchwyty do monitorów dzielimy na dwie podstawowe kategorie - ścienne i biurkowe. Dodatkowo na rynku występują również modele przeznaczane do równoczesnej instalacji dwóch ekranów, czy specjalne konstrukcje opracowane z myślą o organizacji stojąco-siedzących stanowisk pracy.

Zasadniczo jednak, najpopularniejszy wybór stanowią klasyczne, pojedyncze uchwyty mocowane na biurku. Pozwalają one na wygodny montaż monitora bez konieczności nawiercania ściany. Ponadto sprawdzą się one wszędzie tam, gdzie przed biurkiem po prostu nie stoi ściana - np. na biurowym openspace. Oczywiście mają one również swoje wady - zazwyczaj jest to mniejszy udźwig, większa zajmowana przestrzeń i wyższa cena, względem uchwytów na ścianę.

Jak wybrać uchwyt do monitora

Zasadniczą kwestią przed zakupem uchwytu jest upewnienie się, czy nasz monitor pozwala na odczepienie oryginalnego wysięgnika i montaż nowego w standardzie VESA. Potencjalne problemy mogą dotyczyć kilku procent dostępnych na rynku urządzeń - głównie monitorów budżetowych ze zintegrowaną podstawą oraz ciężkich modeli profesjonalnych.

Warto również upewnić się jaki rozstaw śrub oferuje dostępny w monitorze system VESA - zazwyczaj będzie to 100 x 100 lub 75 x 75 mm. Ostatnią istotną kwestią jest waga i przekątna monitora. Niestety producenci akcesoriów koncentrują się na najpopularniejszych kategoriach produktowych. Oznacza to, że większość uchwytów przewiduje instalację maksymalnie 27-calowych monitorów przy zachowaniu typowego dla nich obciążenia.

Wybierając uchwyt zwracamy więc szczególną uwagę na udźwig i kompatybilność z interesującymi nas standardami VESA. Dodatkowo warto zweryfikować udogodnienia jakie oferuje konstrukcja. Większość osób doceni bezstopniową regulację wysokości, możliwość oddalenia lub przybliżenia ekranu i opcję obracania go w dowolnym zakresie. Jako że wiele osób kupuje monitor aby utrzymać porządek na biurku, warto zwrócić szczególną uwagę na uchwyty oferujące udogodnienia w zakresie zarządzania przewodami. Poszczególne uchwyty często różnią się między sobą również typem podnośnika - najmniej wygodne są mechaniczne ponieważ wymagają przykładania dużej siły. Zdecydowanie wygodniejszym, ale zauważalnie droższym rozwiązaniem są podnośniki sprężynowe, odciążające mięśnie użytkownika przy unoszeniu ekranu. Największą precyzją i wygodą pracy charakteryzują się natomiast podnośniki hydrauliczne stosowane w najdroższych uchwytach.

Z nieoczywistych rzeczy - warto upewnić się również jakie są wymagania co do montażu. Maksymalna grubość biurka czy rozmiar stosowanych wkrętów mogą mieć kluczowe znaczenie.

Ramię FULLMOTION od Hama

Konstrukcja marki HAMA to jedna z bardziej uniwersalnych opcji na rynku - dzięki prostej budowie, producentowi udało się zachować wysoką kompatybilność uchwytu przy stosunkowo niskiej cenie zakupu. Za ramię FULLMOTION obsługujące systemy VESA 100 i VESA 75 przyjdzie nam zapłacić 199 zł.

Mocowana na blacie konstrukcja zapewnia kontrolę nad położeniem monitora we wszystkich płaszczyznach. Mechaniczne przeguby i bezstopniowa regulacja wysokości sprawiają, że system nie zajmuje wiele miejsca i jest bardzo odporny na obciążenia. Właśnie z tego powodu produkt marki HAMA był naszym faworytem podczas testów. Wykorzystywany przez nas monitor to konstrukcja zdecydowanie przekraczająca wymagania większości uchwytów na monitory. Acer X34 jest ciężkim urządzeniem o przekątnej 34-cali opracowane w proporcjach 21:9. Klasyczny uchwyt z podnośnikiem sprężynowym lub hydraulicznym, automatycznie składałby się pod ciężarem. Wyjątek stanowią modele dedykowane tak dużym matrycom, jednak ich cena regularnie przekracza 400 zł.

Teoretycznie uchwyt od HAMA również nie pasuje do parametrów monitora Acer X34. Maksymalna sugerowana przekątna to 26". Można jednak założyć, że ten parametr wskazuje przede wszystkim jak duży monitor może pracować na uchwycie w trybie PIVOT (obrócony o 90°). Zdecydowanie istotniejszy wydaje się być maksymalny udźwig na poziomie 10 kg. Panel Acera ma masę nieznacznie przekraczającą 8 kg, więc powinien być kompatybilny. Jedynym potencjalnym problemem mogą być przeciążenia związane z rozkładem mas na tak długiej (82,5 cm) matrycy.

Instalacja ramienia jest stosunkowo prosta. Producent dostarcza w zestawie wszystkie niezbędne elementy, wliczając w to klucze. Instrukcja została opracowana należycie. Warto pamiętać, że podczas montażu przyda się druga para rąk. Przykręcenie monitora do uchwytu można wykonać w pojedynkę, ale utrzymanie konstrukcji przykręcając ją do biurka jest możliwe tylko z pomocą drugiej osoby.

Nasz monitor udało się zamocować bez większych problemów. Początkowo nietypowy rozkład mas powodował delikatne przechylanie się wysięgnika, ale zainstalowanie dodatkowej podkładki poszerzającej uchwyt mocujący do biurka, całkowicie rozwiązało problem. Konstrukcja pozwala na wygodną zmianę położenia w każdej płaszczyźnie (oczywiście poza obracaniem w przypadku tak szerokiego panelu).

Największą wadą i jednocześnie zaletą konstrukcji jest mechaniczny sposób zmiany wysokości matrycy - wymagający poluzowania uchwytu i przemieszczania go po stelażu, co w przypadku ciężkich matryc może wymagać dodatkowej pomocy. Z drugiej strony to właśnie to rozwiązanie pozwala mocować na ramieniu Hama FULLMOTION te najcięższe monitory o masie do 10 kg. Jest to wart polecenia, należycie wykonany produkt. Nabywcy mogą liczyć na 2 letnią gwarancję producenta.