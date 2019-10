Jelly CRM to darmowy system CRM do prowadzenia sprzedaży z możliwością dzwonienia. Jak wygląda w praktyce?

Jelly CRM to system CRM dostępny na każdym urządzeniu. Cechuje go intuicyjna i prosta obsługa. Znalazły się tu wszystkie niezbędne funkcje do prowadzenia działalności - bazę kontaktów można stworzyć od podstaw lub załadować z dowolnego pliku .csv lub .xls. Nie trzeba w tym celu budować specjalnych plików - podczas importu wybiera się, które kolumny odpowiadają informacjom w systemie. Dla każdego klienta można dodać aktywności – na przykład określające, czy jest zainteresowany zaprezentowaną ofertą. Wspólny kalendarz umożliwia planowanie zadań indywidualnych oraz grupowych. Jelly CRM to również duża baza interesów, gdzie można określać etapy postępu w każdej sprawie, a następnie generować raporty, pokazujące w przejrzysty sposób określone działania i ich rezultaty.

Jelly CRM może być używany za darmo, jednak z pewnymi ograniczeniami - liczba kontaktów, firm i interesów ograniczona jest do 20, nie ma funkcji sporządzania raportów oraz telefonii. Druga opcja to Plan Nielimitowany w cenie 29 zł miesięcznie od użytkownika. W tej opcji wszystkie ograniczenia są usuwane, dochodzą także funkcje niedostępne w bezpłatnym.

Podsumowując: Jelly CRM może być praktycznym rozwiązaniem dla mniejszych firm.