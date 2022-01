Jeżeli 1080p Ci wystarcza – premierowy test Gainward GeForce RTX 3050 8 GB Ghost OC

Testujemy RTX 3050 - nową kartę od Nvidii, segmentu średniego. Czy jest w stanie nas czymś zaskoczyć?

Choć od prezentacji na targach CES minął już prawie miesiąc, dopiero dziś doczekaliśmy się premiery GeForce RTX 3050. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to pierwszy przedstawiciel “50” w rodzinie układów RTX. Czy w końcu większa ilość użytkowników będzie mogła cieszyć wzrok lepszą grafiką? Według zapewnień Nvidii, karta ta ma zapewnić płynną rozgrywkę powyżej 60 klatek, nawet w najnowsze tytuły obsługujące Ray Tracing. Sprawdzimy, czy te zapewnienia mają pokrycie podczas naszych testów.

GeForce RTX 3050 - rdzeń GA106-150

RTX 3050 to kolejny przedstawiciel coraz liczniejszej serii kart bazujących na architekturze Ampere. Wszystkie układy z tej serii produkowane są w zakładach Samsunga z wykorzystaniem 8 nm procesu technologicznego. RTX 3050 bazuje, na znanym już z RTX 3060, rdzeniu GA106. Układ ten jest mocno wykorzystywany przez Nvidię przy tworzeniu kart z rodziny GeForce zarówno dla komputerów stacjonarnych jak i dla urządzeń mobilnnych. Rdzeń ten trafia również do kart dla profesjonalistów w postaci układów RTX A2000. W porównaniu do swojego poprzednika, RTX 3050 składa się tylko z 20 modułów SM. Oznacza to, że ilość rdzeniu CUDA w przypadku nowej karty graficznej została zredukowana do 2560. Podobne cięcia dotyczą pozostałych parametrów GPU. GA106-150 wyposażony jest w 80 jednostek mapowania teksturowego (TMU) i tyle samo rdzeni tensor, oraz 48 jednostek wyjściowych renderowania (ROP). Dzięki obecności rdzeni Tensor otrzymujemy wsparcie aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe - między innymi DLSS. Karta wyposażona jest w 20 rdzeni RT oraz domyślnie ma działać z 8 GB pamięci GDDR6, które są podłączone przy użyciu 128-bitowej szyny. Bazowy zegar konstrukcji referencyjnej to 1552 MHz z zegarem Boost sięgającym 1777 MHz. Pamiętając na jakich zasadach działa tryb turbo Boost w kartach Nvidii, można spodziewać się wyższych zegarów przy zastosowaniu dobrego chłodzenia GPU. Zegar pamięci został ustawiony natomiast na 1750 MHz, co przekłada się na efektywną prędkość 14 Gbps. TDP układu, czyli średni pobór prądu dla karty został określony na 130 W. Karta komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu PCIe czwartej generacji i wykorzystuje 8 linii sygnałowych. Taka ilość powinna zapewnić odpowiedni przepływ danych nawet gdy skorzystamy z poprzedniej generacji złącza PCIe. Cena na premierę (27.01) ma zaczynac się od 249 $ (1 329 zł). Znając jednak obecna sytuację w sklepach, raczej trudno niestety oczekiwać, aby RTX 3050 można było zakupić w tej cenie.

Zobacz również:

Gainward RTX 3050 Ghost OC – budowa karty.

Do testów otrzymaliśmy kartę RTX 3050 od Gainwarda w wersji Ghost OC, czyli mamy do czynienia z wersją fabrycznie podkręconą. Z domyślnej wartości (1777 MHz) zegar Boost został podniesiony do 1822 MHz. Chcąc zapewnić bardziej stabilne “trzymanie” zegara Boost, Gainward zdecydował się na zwiększenie limitu mocy do 140 W, dając dodatkowo możliwość ustawienia nawet 150 W przy ręcznym podkręcaniu. Nie zdecydowano się natomiast na zmianę parametrów układów pamięci.

fot. Dominik Kujawski fot. Dominik Kujawski

Chłodzenie to typowa konstrukcja dwuslotowa, przez co nie będzie stanowiła utrudnienia przy montażu karty nawet w małych obudowach. Model ten jest wyposażony w chłodzenie oparte o dwa 9 cm #wentylatory pracujące trybie półpasywnym i i aktywowane dopiero gdy rdzeń osiągnie temperaturę 60°C. Radiator, wzorem kart z wyższego segmentu serii Amper, zapewnia swobodny przepływ powietrza poprzez tył konstrukcji. Zarówno obudowa wentylatorów, jak i backplate zrobione są z plastiku z efektownym wykończeniem odsłoniętej części chłodzenia, na wzór plastra miodu. Logo GeForce RTX posiada podświetlenie RGB, którym możemy sterować w oprogramowaniu ExperTool. Jest to jedyny świecący element jaki występuje na karcie.

fot. Dominik Kujawski

Niestety złącze PCIe jest w stanie dostarczyć tylko 75 W mocy, przez co będziemy zmuszeni podłączyć do karty dodatkową wtyczkę zasilającą. Tutaj Gainward zdecydował się wykorzystać typowe złącze 8-pinowe, choć biorąc pod uwagę niskie zapotrzebowanie na energię układu wystarczyłby by 6-pinowy wariant. Wymiary karty to 24,5 cm długości oraz 12 cm wysokości.

Mimo że RTX 3050, to konstrukcje, które ma cechować niższa cena, to nie zrezygnowano w nich z wyjść sygnałowych. Karta wyposażona jest w trzy złącza Display Port 1.4 oraz HDMI 2.1. Wszystkie obsługują kompresję DSC, co pozwala na podłączenie monitorów 4K o odświeżaniu wynoszącym nawet 120 Hz. Wszystkie karty z rodziny Amper pozwalają na podłączenie dwóch takich monitorów jednocześnie. Gainward GeForce RTX 3050 posiada również HDMI 2.1, które zapewnia przepustowość do 48 Gbps. Dzięki temu możemy podłączyć panele zapewniające 144 Hz odświeżanie w rozdzielczości 4K.

fot. Dominik Kujawski

Wszystkie karty GeForce RTX 3050 obsługują technologie Nvidii, między innymi DLSS, Real-Time Ray Tracing, Nvidia Reflex i posiadają kodek NVenc.

Temperatury i podkręcanie

Podczas podkręcania nie zmienialiśmy profilu pracy wentylatorów na chłodzeniu. Maksymalne temperatury osiągane niezależnie od ustawień pozostawały stabilne. Różnica 2° C równie dobrze może wynikać z błędu pomiarowego. Zauważalna, a raczej słyszalna, jest za to różnica w pracy samego chłodzenia, które na ustawieniach domyślnych jest bardzo ciche, za to już po podkręceniu szum potrafi być uciążliwy. Mówimy tu co prawda o testach na testbench, podczas których osoba testująca znajduje się niecały metr od karty. Maksymalna odnotowana przez nas temperatura podczas kilkugodzinnej sesji testowej wynosiła 72,3 °C.

Po podkręceniu zegar na karcie Gainwarda sporadycznie osiągał nawet poziom 2212 MHz

Mimo że testowana przez nas wersja posiada już fabryczne podniesiony zegar rdzenia, nie trzeba na tym poprzestawać. Karty z serii Amper dysponują dynamicznym zegarem Boost, który jest zależny zarówno od dostępnego limitu mocy, jak i od temperatury samego rdzenia. Dla domyślnych ustawień realny zegar Boost wahał się między 1950-2000 MHz. Po OC udało się go ustabilizować do poziomu 2188 MHz. Przetaktowaliśmy również pamięci Microna, ze standardowych 1750 MHz na 2100 MHz. Oznacza to, że moduły pracowały z prędkością 16,8 Gb/s, a całkowity bitrate wynosił 268,8 GB/s (224 GB/s domyślnie).

Niestety tak znaczące wzrosty w osiągniętym taktowaniu rdzenia czy pamięci nie przenoszą wymiernych korzyści w grach. Największy, bo nawet 13% przyrost wydajności zauważymy w benchmarkach pokroju 3DMark. Biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze testy, które pokazywały nikły przyrost wydajności po OC układów Ampere (2-4%), postanowiliśmy nie poddawać testom karty Gainwarda z takimi ustawieniami w każdym tytule.

Platforma testowa i procedura.

PROCESOR: INTEL CORE i9-12900K

INTEL CORE i9-12900K PŁYTA GŁÓWNA: Gigabyte Z690 AORUS Pro

Gigabyte Z690 AORUS Pro RAM: G.Skill Trident Z5 DDR5 5600 CL36

G.Skill Trident Z5 DDR5 5600 CL36 DYSK: LEXAR NM800 1 TB, Patriot P400 1 TB

LEXAR NM800 1 TB, Patriot P400 1 TB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 750W CHŁODZENIE: custom LC 360 mm RAD

Każdy z testów został przeprowadzony 3- krotnie w rozdzielczości FullHD. Na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości. Z racji, że GeForce RTX 3050 porównywaliśmy do modeli GTX, które nie obsługują funkcji Ray Tracingu czy DLSS, postanowiliśmy również taki pomiar przeprowadzić na karcie Gainwarda. Z tego powodu w tytułach obsługujących technologie Nvidii na wykresie będą podane 3 wartości. Mamy nadzieję, że taka prezentacja wyników pozwoli łatwiej określić wydajność testowanego modelu w porównaniu do posiadanej przez Was jednostki.

Testy

Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Sprawdza on również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing), z tego to też powodu RTX 3050 znacząco wyprzedza zarówno GTX 1660 Super, jak również GTX 1080 Ti. Niestety w Time Spy i Fire Strike wydajność debiutującego układu zrównuje się z prawie trzy letnim GeForcem.

Assasin’s Creed Vallhala nie obsługuje niestety DLSS przez co RTX 3050 osiąga niewiele wyższe wyniki niż GTX 1660 Super.

Watch Dogs: Legion – jest to jeden z tytułów wspierających zarówno funkcję śledzenia promieni, jak i skalowania rozdzielczości. To właśnie dzięki włączonej opcji DLSS możemy cieszyć się płynna rozgrywką i nie zauważamy negatywnego wpływu Ray Tracingu na ilość generowanych klatek.

Far Cry 5 to jeden ze starszych tytułów w zestawieniu. Gra wykorzystuje silnik graficzny obsługujący DirectX w wersji 11. Uniemożliwia to włącznie “wspomagaczy”, pokroju DLSS. Po raz kolejny wydajność RTX 3050 zbliżona do GTX 1660 Super.

Również w Counter-strike: Global Offensive widzimy identyczną sytuację jak w przypadku Far Cry. Obie karty osiągają bardzo zbliżony poziom wydajności. Dodatkowo widać też, jak niewiele w tym tytule dały podniesione zegary RTX 3050. Jeżeli jednak szukacie karty graficznej głownie do tej gry to warto nadmienić, że debiutująca karta, nawet w rozdzielczości 1440p, jest w stanie zapewnić płynną rozgrywkę generując ponad 400 klatek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć zatem paneli posiadających nawet 300 Hz odświeżanie.

Mimo swoich lat GTA 5 wciąż potrafi znacząco obciążyć karty graficzne. Przy bardzo wysokich ustawieniach zarówno RTX 3050 czy GTX 1660 są w stanie generować zaledwie 60 FPS.

Shadow of the Tomb Rider – niestety w tym tytule DLSS jest wspierany dopiero od rozdzielczości 1920 x 1200, co natomiast wymaga monitora w proporcjach 16:10. Po raz kolejny wydajność RTX 3050 jest zbliżona do GTX 1660 Super.

Również w Call of Duty: Warzone –nie doświadczyliśmy żadnej niespodzianki i RTX 3050 po raz kolejny osiąga zbliżone rezultaty do GTX 1660.

W Cyberpunk 2077 po włączeniu opcji DLSS osiągamy wyższą wydajność niż GTX 1080 Ti, mimo że na RTX 3050 możemy cieszyć wzrok funkcją śledzenia promieni. Zrównujemy się również do poziomu wydajności osiąganego przez RTX 3080, kiedy ten nie korzysta z opcji skalowania rozdzielczości. Cyperpunk to również tytuł, w którym RTX 3050 nawet przy wyłączonym Ray Tracingu osiąga znacząco lepsze rezultaty niż GTX 1660 Super.

Niestety Metro Exodus w wersji Enhanced Edition wymaga do poprawnego działania pełnego wsparcia Ray Tracingu. Z tego powodu odpalenie tej gry na kartach serii GTX było nie możliwe. Jeśli chodzi natomiast o RTX 3050, to po włączeniu DLSS jest on w stanie zrównać się z RTX 3080.

W Marvel's Guardians of the Galaxy na ustawieniach bardzo wysokich, nawet przy włączonym śledzeniu promieni, RTX 3050 jest w stanie zapewnić płynna rozgrywkę powyżej 60 FPS. Włącznie DLSS w tym przypadku, pozwoli nacieszyć się płynnością właścicielom monitorów z wyższym odświeżaniem.

Posumowanie

fot. Dominik Kujawski

Powyższe testy poniekąd potwierdziły, że RTX 3050 to karta stworzona z myślą o rozdzielczości FullHD. Zgodnie z deklaracją Nvidii układ ten jest w stanie zapewnić płynną rozgrywkę w najnowszych tytułach AAA, nawet przy włączonym Ray Tracingu. Co prawda trzeba wspomagać się bardzo często DLSS, jednak jest to pierwszy model tego segmentu zapewniający wsparcie tej technologii. Na szczęście karta wyposażona jest w blokadę LHR, która znacząco redukuje jej przydatność w wydobyciu kryptopwalut. Sprawdziliśmy to! Korzystając z oprogramowania NiceHash jesteśmy wstanie osiągnąć wydajność 20 MHash/mi, co przekłada się na zaledwie pół dolara‎ dziennie. Znacznie poniżej wartości pobranej energii. Jest to dobra wiadomość dla potencjalnych zainteresowanych zakupem RTX 3050.

Testowany przez nas Gainward RTX 3050 Ghost OC to karta, która i może pochwalić się również wysoką kulturą pracy chłodzenia. Pozostaje ono ciche nawet podczas długich testów i godzin spędzonych na graniu. Dodatkowy potencjał OC oraz podniesione limity mocy powinny zadowolić entuzjastów chcących uzyskać jak najwyższą wydajność w tym segmencie cenowym.