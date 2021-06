Wygodny, modny i lekki.

Elektryczna wersja Junaka waży zaledwie 77 kg. Ten popularny pojazd posiada silnik o mocy 2000 W i dysponuje dwoma niezależnymi bateriami, których pojemność wynosi 1560 Wh. Jego ograniczenie to 45 km/h. Dopuszczalne obciążenie wynosi 150 kg, hamulce są tarczowe, a dostępne kolory designerskiego skutera to: kremowy, brązowy i czarny. Jest prosty w użyciu i idealny do jazdy po mieście.