KAWASAKI BALANCE SCOOTER KX-PRO10.D to deskorolka elektryczna z mocnym zespołem napędowym oraz sporymi, 10 calowymi kołami.

KAWASAKI znane jest z produkcji motocykli, ale od pewnego czasu, aby stać się posiadaczem KAWASAKI nie musimy wydawać w salonie wielu tysięcy złotych. KAWASAKI BALANCE SCOOTER KX-PRO10.D jest tego idealnym przykładem. To nowoczesna, dwukołowa deskorolka elektryczna korzystająca z systemu wbudowanych żyroskopów, czujników oraz wydajnego procesora, który dba o stabilizację urządzenia i ułatwia sterowanie.

Deskorolka KAWASAKI BALANCE SCOOTER KX-PRO10.D

KAWASAKI BALANCE SCOOTER KX-PRO10.D wyposażono w dwa silniki o łącznej mocy maksymalnej 700 W. Pozwalają one na rozpędzenie się do nawet 20 km/h. Maksymalny zasięg na pojedynczym ładowaniu wynosi 20 km, a maksymalne obciążenie to aż 130 kg. Aby system żyroskopów działał prawidłowo użytkownik musi waży co najmniej 30 kg.

Mocne silniki deskorolki pozwalają na pokonywanie wzniesień o maksymalnym kącie nachylenia wynoszącym nawet 30 stopni.

Deskorolka KAWASAKI została wyposażona w spore, 10 calowe koła z pompowanymi oponami. W środku obudowy poza silnikami znajdziemy akumulator o pojemności 4400 mAh. KAWASAKI BALANCE SCOOTER KX-PRO10.D niestety nie posiada łączności Bluetooth, ale deskorolka posiada certyfikat IP54.