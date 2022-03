Z dotykowym wyświetlaczem SMART SCREEN możesz spersonalizować praktycznie każdy etap przygotowania kawy - jej moc oraz wielkość.

KRUPS Intuition Preference+ EA875 to zaawansowany automatyczny ekspres do kawy, cechujący się intuicyjną obsługą i możliwością personalizacji. Urządzenie posiada dotykowy wyświetlacz SMART SCREEN, który pozwoli na łatwe i szybkie przygotowanie dowolnej kawy - kolorowy ekran zapewnia szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji ekspresu.

Ekspres daje możliwość utworzenia 2 profili użytkownika, wybrania ich nazwy oraz koloru. W każdym z profili możesz zapisać 7 ulubionych przepisów. Możemy łatwo wybrać rodzaj, wielkość oraz moc kawy, a następnie zachować te ustawienia w swoim profilu. Do wyboru mamy 15 automatycznych przepisów, dzięki którym, za jednym dotknięciem przygotujemy swoją ulubioną kawę.

Ekspres ciśnieniowy został wyposażony w specjalny system One Touch Cappuccino i ruchomą dyszę spieniającą, dzięki czemu możemy przygotować jednocześnie 2 filiżanki Cappuccino, Caffe Latte czy Macchiatto.

W codziennym korzystaniu z ekspresu pomoże inteligentny system podświetleń. Czerwony wskaźnik poinformuje nas o wymaganych czynnościach np. uzupełnieniu wody, kawy, czy opróżnieniu tacki ociekowej.

Moc urządzenia wynosi 1450 W i ciśnieniu maksymalnym wynoszącym 15 barów. Urządzenie zostało wyposażone w 250-gramowy pojemnik na kawę ziarnistą oraz 3-litrowy zbiornik na wodę. W zestawie znajdziemy: filtr, 2 tabletki czyszczące, środek do odkamieniania oraz akcesoria do czyszczenia przewodów oraz rurki na mleko.

Ekspres prezentuje się nowocześnie i elegancko, a dzięki swym kompaktowym rozmiarom (24 x 40 x 36 cm) będzie pasował do każdego wnętrza.